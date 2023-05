El perfecto lemon pie

Vanesa Delgado Las Palmas de Gran Canaria Comenta Necesitas ser registrado para acceder a esta funcionalidad. Inicia sesión Compartir Copiar enlace

WhatsApp

Facebook

Twitter

LinkedIn

Telegram

Siempre he dicho que no soy muy de dulce pero, cuando se trata de un postre de limón hago mis concesiones porque nada me puede gustar más que ese toque cítrico en el paladar.

Además, con las temperaturas que nos acompañan estos días, un buen lemon pie se convierte en el postre perfecto para refrescar nuestras papilas. Ayuda, y mucho, a sentirte más ligero, aun tratándose de un postre.

Pero, sobre todo y por encima de todo, esta receta de hoy se debe a que, tal día como hoy, mi hija Sara está cumpliendo años. La distancia no permite que sea yo la que le encienda esa vela, para que cierre los ojos con todas sus fuerzas y desee lo que le apetezca, pero allí están sus amigos y amigas, acortando los kilómetros que nos separan, aporreándole la puerta de su habitación a las 12.00 de la noche y llevándole sus velas. Desde aquí, a los que la queremos tanto, nos toca hacer lo propio. Comernos un trocito de esta tarta y sin soplar, cerrar los ojos muy fuerte y desearle que todo lo que quiera, se le cumpla. Tiempo de preparación 1 hora y 30 minutos

Tiempo de cocción 25 minutos

Tiempo total 2 horas y 50 minutos

Comensales 6

Calorías Unas cuantas Categorías Postre Ingredientes 1 masa brisa

Para la crema de limón:

100 g de azúcar blanca

30 g de harina de maíz

4 yemas (reservamos las claras)

La ralladura de dos limones

El zumo de dos limones

200 ml de agua

150 g de nata para montar

Para el merengue:

Las 4 claras de huevo reservadas

280 g de azúcar blanca

140 ml de agua Paso 1 Comenzaremos preparando la masa. Para ello dispondremos un papel vegetal para horno sobre un molde redondo para tartas, que no sea excesivamente alto. Colocaremos la masa sobre el papel y haremos presión ligera hacia los bordes para que no se salga el relleno cuando lo montemos. Ampliar Colocamos la masa brisa en el molde C7 Paso 2 Encenderemos el horno a 190º calor arriba y abajo para que vaya tomando temperatura y, mientras tanto, con la ayuda de un tenedor pincharemos la masa para que no se infle en el horno. Incluso, si disponen de garbanzos secos, cubriremos la superficie de la masa con ellos para que quede mejor sellada. Ampliar Cubriremos la masa con garbanzos C7 Paso 3 Hornearemos la masa, durante 25 minutos, retiraremos del horno y reservaremos hasta que se enfríe. Ampliar Dejaremos que se enfríe la masa C7 Paso 4 Entre tanto, iremos rallando la piel de los limones y exprimiéndoles el zumo. Reservamos ambos. Ampliar Rallamos y exprimimos los limones C7 Paso 5 En un caldero bajo y antes de encender el calor, incorporaremos las yemas de huevo, la ralladura de limón, el zumo de limón, la harina de maíz, el azúcar y el agua. Batiremos hasta integrar, en frío. Ampliar Batimos en frío todos los ingredientes C7 Paso 6 Una vez esté todo integrado, llevaremos al calor, a temperatura media y, sin dejar de remover, iremos mezclando hasta que apreciemos que comienza a espesarse. Ampliar Espesamos al calor C7 Paso 7 Cuando apreciemos que ya está espesa, retiraremos del calor e incorporaremos la nata. Batiremos con suavidad y reservaremos hasta que se enfríe. Lo ideal es esperar entre una hora a hora y media aproximadamente. Ampliar Incorporamos la nata e integramos C7 Paso 8 Mientras tanto podremos ir haciendo el merengue que decorará nuestra tarta. Para ello, dispondremos en un cazo el azúcar y el agua para hacer un almíbar al punto de bola. El truco para que salga perfecto consiste en calentar a temperatura fuerte y no tocar ni batir. Hay que dejar que por sí misma, el azúcar se diluya en el agua. A partir de ese momento, si tenemos termómetro de cocina esperaremos a que alcance los 117º pero, si no disponemos de uno, una vez rompa a hervir con bastantes burbujas, calcularemos 2 minutos y ya lo tendremos listo. Reservamos fuera del calor y sobre la marcha, iremos montando las claras. Ampliar Haremos el almíbar Paso 9 Montaremos las claras con batidora hasta que estén firmes y, una vez las tengamos a punto de nieve, iremos vertiendo el almíbar en hilo. No dejaremos de batir mientras lo vertemos y seguiremos batiendo hasta que la mezcla deje de estar caliente por el almíbar. Ya tendremos entonces el merengue para decorar nuestra tarta. Ampliar Haremos el almíbar C7 Paso 10 Recuperaremos la masa brisa horneada, retiraremos los garbanzos y verteremos la crema de limón. Ampliar Vertemos la crema de limón sobre la masa C7 Paso 11 En una manga pastelera introduciremos el merengue e iremos napando con copitos de merengue sobre toda la superficie de la tarta. Ampliar Cubriremos la superficie con el merengue C7 Paso 12 Volveremos a encender el horno a máxima potencia, función grill y, una vez esté caliente, meteremos la tarta tanto solo durante 1 minuto, para que se tuesten las puntas del merengue. Ampliar Tostamos el merengue C7 Paso final 1 Desmoldaremos y serviremos una vez esté atemperada y comprobarán que esta tarta es, una auténtica delicia. Ampliar Lemon pie C7