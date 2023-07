El pastelón de mamá

Como me sucede a menudo en mi repertorio, esta receta es territorio infranqueable de mamá. Sobre todo, en Navidad y Año Nuevo. El caldo de Navidad y este pastelón son dos de las elaboraciones que, año tras año, ella trae consigo, cada una en una mano. Y no solo eso, un día antes prepara el que se va a comer su tribu, pero también el que se comen en casa de mis tías.

Dicho esto, si a mis hermanas o a mí se nos ocurriera hacer un pastelón, ella no solo nos perseguiría por tierra, mar y aire, sino que, además se negaría a probarlo y animaría a hacer lo mismo al resto de comensales.

Desde la elección del pan de molde, hasta la mayonesa que utiliza, pasando por cada uno de los ingredientes, pasan un estricto y exigente control de selección. Así que algo que podría ser una versión sofisticada y aparente de un mega sándwich, ella lo convierte en una escrupulosa cirugía a vida o muerte.

Lo que ella no sabe es que, en verano, en casa celebramos esta receta, la preparamos a nuestra manera y la disfrutamos con intensidad, sobre todo cuando llegamos de la playa, porque un buen día de playa es lo mejor para abrir el apetito, no porque existan estudios académicos sobre esto, sino porque crecí escuchando toda la vida de boca de mi abuela que, cuando un niño no comía, había que llevarlo a la playa.

Sin más desvíos, prueben a hacer este pastelón desde la mañana bien temprano, taparlo con paño húmedo en la nevera para que no se reseque, coger la toalla e irse a la playa y, al regreso, cortarse un buen pedazo de este manjar.

Tiempo de preparación 25 minutos

Tiempo de cocción 0

Tiempo total 30 minutos

Comensales 6

Calorías Unas cuántas Categorías Recetas de verano Ingredientes Un buen pan de molde blanco sin corteza (sin prefieren aligerar, pueden cambiarlo por pan de molde sin corteza integral)

500 g de langostinos ya pelados y cocidos

200 g de mayonesa (en verano, mejor envasada)

Rúcula

2 zanahorias ralladas Paso 1 Lo primero que haremos será separar unos 12 cuerpos de langostinos que nos servirán para la decoración. El resto, los introduciremos en una picadora eléctrica y activaremos. La idea es que no se deshagan en exceso, porque en la textura quedará muy bien encontrarse con algún tropezón. Si no disponen de picadora, se puede hacer manualmente, dejando en tropezones menudos los langostinos.

Ampliar Picamos los langostinos C7

Paso 2 Depositaremos los langostinos picados en una fuente y le añadiremos tres generosas cucharadas de mayonesa y mezclaremos muy bien hasta conseguir una especie de pasta. Reservaremos tapada y en nevera.

Ampliar Añadimos la mayonesa C7

Paso 3 En una bandeja alargada, colocaremos una cama de rúcula que cubra la superficie por completo e iremos untando con mayonesa, ambos lados de tapas del pan de molde. Sobre la rúcula, iremos colocando las tapas de pan de molde con la mayonesa, hasta cubrir la bandeja.

Ampliar Colocamos una cama de rúcula C7

Paso 4 Sobre el molde ya colocado, untaremos una capa muy generosa de la pasta de langostinos.

Ampliar Untamos con la crema de langostinos C7

Paso 5 Repetiremos el paso 3, cubriendo con tapas de pan de molde, untadas por ambos lados de mayonesa. Sobre esta segunda capa, dispondremos una capa de rúcula y por encima de ésta, una capa de zanahoria rallada.

Ampliar Colocamos rúcula y zanahoria C7

Paso 6 Volveremos a repetir, cubriendo con tapas de pan de molde untando en mayonesa y, esta vea cubriremos con pasta de langostinos. En este punto apreciarán que el pastelón va cogiendo forma.

Ampliar Añadimos otra capa de la crema de langostinos C7

Paso 7 En la siguiente capa, repetiremos el paso 5, untamos pan de molde por ambos lados y cubrimos con rúcula y zanahoria. Para terminar, una capa más de pan de molde untado en mayonesa y cubrimos con los langostinos que habíamos reservado al principio y zanahoria rallada.

Ampliar Volvemos a añadir rúcula y zanahoria C7

Paso final Se conserva en nevera hasta 3 días y, lo más importante, que siempre esté cubierto por un paño húmedo para que el pan no se reseque. Deberemos enfriarlo unas dos horas, antes de consumirlo.