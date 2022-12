Un pastel de salmón ahumado para dar la bienvenida al Año Nuevo

Lo mejor para la cena de Nochevieja son esas recetas de estética festiva y atractiva. Esos platos que primero entran por los ojos para más tarde sorprender al paladar. Recetas ligeras y que no nos roben tiempo para disfrutar de la fiesta, para dejar espacio a las uvas de la suerte, pero sobre todo, que no nos supongan digestiones pesadas.

Así más ligeritos, nos será más fácil brincar, después de recibir con alegría el Año Nuevo y estaremos más enérgicos para dar pataditas a todo aquello que dejamos en los trasteros del 22 y que no queremos llevarnos al 23.

Por mi parte, me llevo siempre a los míos, mi chico, mis hijos, mis padres, mis hermanas y sus piojos pegados. Me llevo a mis suegros, a mis cuñadas con sus respectivos piojos y a mis sobrinos que muy pronto, uno de ellos será olímpico, así, como lo leen, y debemos entrar enérgicos al nuevo año para dejarnos la garganta animándole y aupándole, porque es un fenómeno.

Me llevo a mis amigas, mis mosqueteras, mis cómplices, las sin condiciones. No se crean, alguna se ha quedado en el camino este año. Digo yo que empiezan a ser cosas de la edad, que ya no estamos para tonterías.

Me llevo mi nuevo libro y todos los sabores que desprende. Me llevo a todos mis compañeros de trabajo porque son unos fuera de serie. Me llevo el Quédate de Quevedo porque hacía tiempo que no movía tanto el esqueleto como en lo he hecho en este 2022, con su música y su voz. Y, además, me ha enseñado a apreciar los gustos musicales de mis hijos y crear espacios de comunicación con los adolescentes, es ardua labor. Quevedo nos puso la autopista y ya es artista preferente en mi lista de Spotify.

Y me llevo a Javi Brugos, porque no quiero olvidarlo jamás.

Así que, listo el equipaje ya estoy preparada para dar la bienvenida al 23 y con este pastel, aun será más sabroso el viaje.