Pastel de calabacines y puerros, una receta súper fácil y deliciosa
Las recetas que te cuento ·Con solo cuatro ingredientes serás capaz de elaborar este plato y en tiempo récord | Guárdate la receta porque podrás repetirla tantas veces como quieras y con las verduras que se te antojen
Las Palmas de Gran Canaria
Miércoles, 20 de agosto 2025, 22:48
Ya he contado muchas veces que mi madre es la reina de las recetas con verduras y con este pastel hoy voy a demostrárselos. La verdad que esta es una de esas recetas apañadas que en mi casa nos salva de un almuerzo o nos alegra una cena porque así era en casa de mi madre. Ella se metía en la cocina a contrarreloj y en menos de lo que cualquiera puede imaginarse aparecía por el comedor con un flamante pastel de verduras, normalmente del sabor de las que tuviera en la nevera.
Pelaba y picaba con la habilidad que solo tienen los buenos cocineros, escuchabas como el batidor daba vueltas y el sonido al abrir y cerrar la puerta del horno para que, minutos después el pastel estuviera listo y las pirañas de sus hijas nos abalanzáramos sobre él y no dejáramos ni un pedacito para la cena.
Hoy, en mi casa, con mis pirañas propias sucede lo mismo. Entro en la cocina, registro en los cajones de la verdura, lavo, pelo y pico y en media hora no habrá quedado ni rastro del pastel.
Como consejo, esta receta es ideal para que forme parte de tu repertorio cotidiano, pero, si la llevas a una mesa con invitados, lo mismo da que sea a la hora del almuerzo que de la cena, todos te van a pedir la receta porque no puede estar más sabrosa y resulta de lo más ligera. Prepárate para triunfar.
Tiempo de preparación
15 minutos
Tiempo de cocción
30 minutos
Tiempo total
45 minutos
Comensales
4
Dificultad
Supér fácil
Ingredientes
2 calabacines
1 puerro grande
3 huevos
300 ml de leche evaporada
Sal gruesa
Pimienta negra
2 cucharadas de aceite de oliva
80 g de queso para fundir (puede ser comté, parmesano, gouda o el que prefieras)
Paso 1
Comenzaremos cortando en bastoncitos los calabacines.
Paso 2
Haremos lo mismo con los puerros.
Paso 3
En una sartén amplia, calentaremos el aceite de oliva y saltearemos ambas verduras a la vez durante 8 minutos a potencia media alta. La idea es que queden al dente y con cierto sabor a brasa. Una vez listas, reservamos.
Paso 4
En una fuente amplia dispondremos los huevos, la sal y la pimienta negra al gusto. Batiremos hasta que espumeen.
Paso 5
Seguidamente, verteremos la leche evaporada y volveremos a batir ambos.
Paso 6
Justo es este momento podremos ir encendiendo el horno a 190º, calor arriba y abajo. Además, forraremos un molde apto para horno con papel de hornear.
Paso 7
Añadiremos a la mezcla de huevos y leche, las verduras y mezclaremos bien para que todo quede unificado.
Paso 8
Con cuidado, verteremos todo el relleno dentro del molde.
Paso 9
Esparciremos el queso rallado por toda la superficie de la mezcla.
Paso final
Introduciremos el molde en el horno y, 20 minutos después tendrás un flamante pastel de verduras.
