Pastel de calabacines y puerros, una receta súper fácil y deliciosa

Con solo cuatro ingredientes serás capaz de elaborar este plato y en tiempo récord | Guárdate la receta porque podrás repetirla tantas veces como quieras y con las verduras que se te antojen

Ya he contado muchas veces que mi madre es la reina de las recetas con verduras y con este pastel hoy voy a demostrárselos. La verdad que esta es una de esas recetas apañadas que en mi casa nos salva de un almuerzo o nos alegra una cena porque así era en casa de mi madre. Ella se metía en la cocina a contrarreloj y en menos de lo que cualquiera puede imaginarse aparecía por el comedor con un flamante pastel de verduras, normalmente del sabor de las que tuviera en la nevera.

Pelaba y picaba con la habilidad que solo tienen los buenos cocineros, escuchabas como el batidor daba vueltas y el sonido al abrir y cerrar la puerta del horno para que, minutos después el pastel estuviera listo y las pirañas de sus hijas nos abalanzáramos sobre él y no dejáramos ni un pedacito para la cena.

Hoy, en mi casa, con mis pirañas propias sucede lo mismo. Entro en la cocina, registro en los cajones de la verdura, lavo, pelo y pico y en media hora no habrá quedado ni rastro del pastel.

Como consejo, esta receta es ideal para que forme parte de tu repertorio cotidiano, pero, si la llevas a una mesa con invitados, lo mismo da que sea a la hora del almuerzo que de la cena, todos te van a pedir la receta porque no puede estar más sabrosa y resulta de lo más ligera. Prepárate para triunfar.

Tiempo de preparación 15 minutos

Tiempo de cocción 30 minutos

Tiempo total 45 minutos

Comensales 4

Dificultad Supér fácil Categorías Recetas de verduras Ingredientes 2 calabacines

1 puerro grande

3 huevos

300 ml de leche evaporada

Sal gruesa

Pimienta negra

2 cucharadas de aceite de oliva

80 g de queso para fundir (puede ser comté, parmesano, gouda o el que prefieras) Paso 1 Comenzaremos cortando en bastoncitos los calabacines.

Ampliar Cortamos los calabacines C7

Paso 2 Haremos lo mismo con los puerros.

Ampliar Cortamos los puerros C7

Paso 3 En una sartén amplia, calentaremos el aceite de oliva y saltearemos ambas verduras a la vez durante 8 minutos a potencia media alta. La idea es que queden al dente y con cierto sabor a brasa. Una vez listas, reservamos.

Ampliar Salteamos la verdura C7

Paso 4 En una fuente amplia dispondremos los huevos, la sal y la pimienta negra al gusto. Batiremos hasta que espumeen.

Ampliar Batimos los huevos C7

Paso 5 Seguidamente, verteremos la leche evaporada y volveremos a batir ambos.

Ampliar Vertemos la leche evaporada C7

Paso 6 Justo es este momento podremos ir encendiendo el horno a 190º, calor arriba y abajo. Además, forraremos un molde apto para horno con papel de hornear.

Ampliar Forramos el molde C7

Paso 7 Añadiremos a la mezcla de huevos y leche, las verduras y mezclaremos bien para que todo quede unificado.

Ampliar Añadimos las verduras C7

Paso 8 Con cuidado, verteremos todo el relleno dentro del molde.

Ampliar Vertemos el relleno en el molde C7

Paso 9 Esparciremos el queso rallado por toda la superficie de la mezcla.

Ampliar Cubrimos con el queso rallado C7

Paso final Introduciremos el molde en el horno y, 20 minutos después tendrás un flamante pastel de verduras.

Ampliar Pastel de verduras C7

