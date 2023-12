Naranjas confitadas con chocolate, el postre ideal en las celebraciones navideñas

Vanesa Delgado Las Palmas de Gran Canaria Viernes, 8 de diciembre 2023, 22:58 Comenta Necesitas ser registrado para acceder a esta funcionalidad. Inicia sesión Compartir Copiar enlace

WhatsApp

Facebook

X

LinkedIn

Telegram

La fruta no podía faltar en nuestro calendario gastronómico de Adviento, poque yo sigo empeñada en que es el mejor de los postres, entre otras cosas porque así me educaron el paladar y mi abuela, sin ir más lejos, no se acostaba hasta que no terminara su plátano con pan bizcochado de matalahúva.

Si además somos capaces de darle unas vueltas y elaborarlas un poquito, el resultado siempre, siempre, siempre, nos dará un postre excepcional, que no se nos hará pesado y, nada mejor que la naranja para sentir ligereza en la digestión. Sobre todo, debemos aprovechar las de invierno, dulcitas y jugositas como en ninguna otra época del año. Yo no soy nada golosa, pero, he de confesarles que no puedo resistirme al dúo formado por naranja y chocolate negro. Sublime. Quizás sea porque ambos no empalagan. Viene a ser algo así como un matrimonio consolidado que a pesar de los años siguen siendo cómplices, porque el empalague propio de las parejas que comienzan, es algo más pesadito de llevar después de un tiempo. Pues de eso va es este postre, de ser el compañero perfecto con el que compartir el broche final de los encuentros navideños. Tiempo de preparación 25 minutos

Tiempo de cocción 1 hora

Tiempo total Una hora y media

Comensales 8

Calorías Unas cuantas Categorías Recetas para Navidad Ingredientes 3 naranjas

250 g de azúcar blanca

½ litro de agua

El zumo de una naranja

250 g de chocolate negro para fundir Paso 1 Lo primero que haremos será lavar y secar concienzudamente las naranjas. Con ayuda de un buen cuchillo iremos cortando las naranjas, lo más finas posible. Lavamos, secamos y cortamos las naranjas C7 Paso 2 Acto seguido, en un caldero de diámetro amplio, verteremos el agua, el azúcar y el zumo de la naranja. Vertemos en un caldero, el agua, el azúcar y el zumo de naranja C7 Paso 3 Lo llevaremos a ebullición y, mientras tanto, con la ayuda de unas varillas iremos integrando el azúcar hasta que se disuelva en el agua y el zumo por completo.

Cuando rompa el hervor, sumergiremos con cuidado las naranjas cortadas y bajaremos la potencia del calor al mínimo. Llevamos a ebullición y sumergimos las naranjas C7 Paso 4 Una vez pasados 40 minutos, retiraremos con cuidado las naranjas y las dejaremos secar al aire. Esperaremos a que estén a temperatura ambiente para continuar con la receta Dejaremos secar las naranjas a temperatura ambiente C7 Paso 5 Mientras tanto podremos ir derritiendo el chocolate al baño maría hasta que esté completamente cremoso.

Una vez lo tengamos fundido, lo verteremos en un recipiente que nos permita, en altura, sumergir la mitad de la rodaja de la naranja. Sumergimos la mitad de la naranja en el chocolate fundido C7 Paso 6 Las iremos sumergiendo en el chocolate, rodaja a rodaja y las colocaremos sobre un papel vegetal, hasta que el chocolate se seque por completo. Las dejaremos secar sobre papel vegetal C7 Paso 7 Una vez que el chocolate se solidifique, ya estarán listas para disfrutarlas y, como idea pueden hacer esta receta con el cítrico que más les guste, pomelo o mandarina que también quedan súper buenas. Naranjas confitadas con chocolate C7