Mousse de fresas, cómo hacerlo paso a paso para que quede perfecto

Hace unos pocos días encontré un ratito con mis amigas, Angy y Rita a las que no pude ver en Navidad por culpa de los virus varios que llegaron a casa de las tres, sin que nadie los invitara, y se quedaron desde Nochebuena esperando a sus majestades de Oriente.

Como siempre me pasa con ellas, el tiempo sabe a poco o mejor dicho a casi nada, nos atropellamos al hablar, eso de respetar los turnos no quedo escrito en ninguna norma previa y saltamos de un tema a otro sin terminar el anterior. Entre medio muchas risas, muchas manifestaciones de cariño y el interés general de saber como estamos cada una, como están las familias, dando un repaso completo a los diversos árboles genealógicos y a poner fecha sin demora porque, ya pueden ser 10, 15 o las 24 horas completas de un día y sin dormir, que el rato no nos sabe a casi nada.

Al despedirme de ellas algo de magua me traje a casa y es que me dio por ponerme filosófica, quizás porque era domingo o quizás porque ya estaba queriendo marcar nueva fecha, hora y lugar para volver a celebrar que nos tenemos. En fin, que, entre tanto, cuando no me encuentro, solo tengo que marcar el norte que me lleva derechita a la cocina de mi casa, inspirarme con los ingredientes que tenga en la nevera, despensa y frutero y manos a la obra, así que este mousse, suave, delicado y delicioso, va por ellas y por la vida, que quiso que nos encontráramos.

Tiempo de preparación 25 minutos

Tiempo de cocción 10 minutos

Tiempo total 6 horas de frío

Comensales 8

Calorías Unas cuantas Categorías Postres Ingredientes 4 huevos

100 ml de agua

10 fresones

1 sobre de gelatina de fresa en polvo

200 ml de leche condesada

60 g de chocolate negro (opcional)

1 sobre de gelatina de fresas en polvo Paso 1: preparamos las fresas Comenzaremos lavando muy bien las fresas, las cortaremos en pedazos y las introduciremos en el vaso de la batidora.

Lavamos y cortamos las fresas C7

Paso 2: batimos Verteremos el agua sobre las fresas y batiremos hasta conseguir una especie de jugo.

Batimos las fresas con el agua C7

Paso 3: calentamos En un cazo, calentaremos el jugo resultante y llevaremos a ebullición, a temperatura media.

Calentamos el jugo C7

Paso 4: la gelatina Desde que comiencen a verse las primeras burbujitas, añadiremos el sobre de gelatina.

Añadimos la gelatina

Paso 5: diluímos Mezclaremos hasta diluirlo por completo con la ayuda de unas varillas. Apartaremos del calor y reservaremos hasta el momento de emplearlo en la receta.

Diluímos la gelatina y reservamos C7

Paso 6: punto de nieve Mientras se atempera la gelatina, separemos las claras de las yemas y batiremos las primeras, hasta obtener un punto de nieve firme. Reservamos.

Batimos las claras a punto de nieve C7

Paso 7: las yemas En un recipiente aparte, añadiremos las yemas y las batiremos.

Batimos las yemas C7

Paso 8: la leche condensada Cuando las tengamos batidas, las mezclaremos con la leche condensada y volveremos a batir hasta integrar ambas.

Batimos las yemas con la leche condensada C7

Paso 9: unimos Ahora dispondremos en un recipiente grande y ancho y por este orden, las claras a punto de nieve y las yemas con la leche condensada.

Mezclamos C7

Paso 10: movimientos envolventes Con ayuda de una espátula, integraremos con movimientos envolventes para que el mousse, no pierda volumen ni textura.

Integramos C7

Paso 11: sabor Una vez que la mezcla esté de color uniforme, verteremos la gelatina con fresas que teníamos reservada.

Vertemos la gelatina C7

Paso 12: mezclamos Mezclaremos bien hasta que todo el mousse tenga el mismo color, un lindo rosa pálido.

Mezclamos bien C7

Paso 13: refrigeramos Ahora ya solo quedará enfriarlo, mínimo unas 6 horas antes de consumirlo. Lo ideal es separarlo en las copas que vayamos a servirlo.

Disponemos en copas C7

Paso final: el «topping» Como toque final, antes de llevarlo a la mesa, les aconsejo que le rallen unos cuadritos de chocolate negro 70% cacao porque potencia el sabor final, aún más.