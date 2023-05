Lasaña de berenjenas con espinacas y atún

Vanesa Delgado Las Palmas de Gran Canaria Comenta Necesitas ser registrado para acceder a esta funcionalidad. Inicia sesión Compartir Copiar enlace

WhatsApp

Facebook

Twitter

LinkedIn

Telegram

Me encantan las berenjenas y eso lo saben hasta en la luna. Así que tan rápido como cuando alguien me cuenta una receta, entre cuyos ingredientes esté presente este vicio tan mío, el tiempo se sucede a la velocidad de la luz y no transcurren las siguientes 24 horas sin que la prepare.

Hasta cómico fue ese impasse cuando hace menos de una semana, una estupenda y súper elegante señora, se me acercó en el pasillo de la fruta de y la verdura de mi supermercado de visita diaria, porque es ahora cuando entiendo que esta devoción mía por la cocina es la misma que a mi abuela la llevaba a misa, sin faltar un día del almanaque. Pero al turrón, la señora, también hay que decirlo, súper agradable y con voz de locutora de radio, me reconoció por la foto del periódico, esta misma que ocupa un espacio en esta receta y me contó que estaba deseando conocerme para darme esta receta con berenjenas porque ya en muchas ocasiones había leído de mi obsesión. Juntas continúamos haciendo la compra para conseguir todo lo que necesitaba, me acompañó mientras nos fuimos contando nuestras vidas y, a pesar de que ir al supermercado para mí es casi como ir a un parque de atracciones, no recuerdo habérmelo pasado tan bien, como lo pasé con ella. Eso sí, ella estará leyendo esta receta, espero estar a la altura y haber recordado el paso a paso porque, si me dejó llevar por el sabor, la lasaña está de pecar por gula. Pero, sobre todo, pedirle disculpas por no haberle preguntando su nombre para poder darle unas gracias súper gigantes por este platazo que se quedará conmigo, para el resto de mi vida. Tiempo de preparación 30 minutos

Tiempo de cocción 25 minutos

Tiempo total 1 horas

Comensales 5

Calorías No muchas Categorías Dieta mediterránea Ingredientes 2 berenjenas

240 g de atún en aceite de oliva

150 ml de tomate triturado

1 zanahoria

1 cebolla

3 dientes de ajo

400 g de espinacas frescas

2 cucharadas de harina

300 ml de leche

100 g de queso rallado para gratinar

Aceite de oliva

Sal gruesa

Pimienta negra Paso 1 Comenzaremos cortando las berenjenas a lo largo, en lascas de 1.5 cm de grosor aproximadamente. Las dejaremos en remojo con agua y sal para que suelten parte del amargor. Ampliar Retiramos el amargor a las berenjenas C7 Paso 2 Pasados 15 minutos secaremos las berenjenas, encenderemos el horno a 190º calor arriba y abajo y las asaremos durante 12 minutos. Una vez asadas, las dejaremos reservadas mientras se atemperan. Ampliar Asamos las berenjenas C7 Paso 3 Mientras tanto, iremos cortando en pedacitos, la cebolla y la zanahoria, así como dos de los dientes de ajo, retirándoles previamente el germen central. Ampliar Cortamos las verduras C7 Paso 4 En un caldero bajo, pocharemos los tres ingredientes en aceite de oliva. A temperatura media y constante, hasta que todo esté bien pochadito. Ampliar Pochamos la verdura C7 Paso 5 Escurriremos el atún y lo desmenuzaremos, antes de incorporarlo a la sartén junto con la fritura, cuando ya tengamos esta lista. Ampliar Añadimos el atún C7 Paso 6 Bajaremos la potencia a temperatura baja y verteremos el tomate. Mezclaremos bien hasta integrarlo todo y lo mantendremos unos 10 minutos más al calor, para que se concentren los sabores. Ampliar Paso 7 Entre tanto, iremos picando el diente ajo restante, al que también le retiraremos el germen central y lo saltearemos a temperatura media, hasta que comience a dorarse. Ampliar Salteamos el ajo C7 Paso 8 Una vez dorado, sin quemarlo, añadiremos las espinacas a las sartén y las saltearemos hasta que reduzcan la mitad del volumen. Ampliar Salteamos las espinacas C7 Paso 9 Reduciremos la potencia del calor a temperatura media-baja y añadiremos la harina. Mezclaremos hasta que la harina tome un cierto color tostado. Ampliar Añadimos la harina C7 Paso 10 Sobre la marcha iremos vertiendo la leche y, sin parar de remover, iremos mezclando hasta que consigamos una especie de espinacas a la crema. Añadiremos sal y pimienta al gusto. Una vez conseguida, retiramos del calor y reservamos hasta el momento de montar nuestra lasaña. Ampliar Vertemos la leche e integramos C7 Paso 11 Encenderemos nuevamente el horno mientras vamos montando la lasaña. Para ello, en una fuente de horno, cubriremos el fondo con una capa de la bechamel de espinacas. Ampliar Cubrimos con la bechamel de espinacas el fondo C7 Paso 12 Sobre esta capa, colocaremos berenjenas hasta cubrir toda la superficie en una sola capa. Ampliar Por encima, colocamos las berenjenas C7 Paso 13 Por encima de las berenjenas, cubriremos con una capa de la salsa de atún. Ampliar Cubrimos con la salsa de atún C7 Paso 14 Y así sucesivamente, hasta completar con una capa de bechamel de espinacas, teniendo la precaución de que, al menos, nos dé para dos capas de cada ingrediente. Ampliar Napamos con la bechamel de espinacas C7 Paso 15 Por último, cubriremos con el queso para gratinar toda la superficie y hornearemos a 180º, durante unos 15 minutos o hasta que apreciemos que el queso se ha fundido del todo. Ampliar Cubrimos con el queso rallado C7 Y terminamos Desde que esté lista llevaremos rápidamente a la mesa y a disfrutar de una exquisita receta, ideal para compartir y para que los amantes de las berenjenas, como la que suscribe, pasen un día más feliz.