Irresistible empanada de puerros, bacon y queso parmesano

Hace unos cuantos veranos, tras estar en Galicia disfrutando de lo lindo, como siempre se pasa por esas tierras, me convertí en adicta a las empanas. Mi cuñado Javier, embajador maravilloso y excepcional del viaje, como buen gallego hace de las empanadas un bocado de alta cocina.

Al regreso yo solo quería hacer empanadas, una y otra vez y, lo primero que mi buen cuñado me enseñó a hacer fue la masa. Cierto que es más sencilla de lo que a simple vista parece, pero las que venden frescas en los supermercados, a mí me valen, aunque prometo contarles algún día la receta de la masa y los truquitos que Javier emplea.

Replicaba una y una otra vez las que me había comido por aquellos lugares tan maravillosos, que si de zamburiñas, que si de bonito, que si de berberechos, que si de sardinas hasta que un día leí que la versatilidad de las empanadas es tan grande que le caben casi todo.

Entonces empezó para mí una «nueva era», que si verduras, que si carne, que si pollo, hasta que di con esta en la que me empeñé en ponerle mis sabores favoritos y el resultado no pudo ser más fatídico y digo fatídico porque desde entonces olvidé prácticamente las demás y, no hay fiesta, encuentro, partido de fútbol o ratito que se precie si a Vane no le «encargan» la empanada de puerros.

Así que esta semana, entre partidos varios de la Champion, la visita de mi prima a casa, celebraciones varias, porque todo hay que celebrarlo, como que la mayor se hace más mayor y arranca su primera experiencia profesional, ella llena de nervios y nosotros también, el mediano y su carnet de conducir que, según él, colocan a peatones estratégicamente como en los video juegos y el peque, que arranca con los últimos exámenes escolares de su vida y, una buena empanada mitiga todas las tensiones.

Tiempo de preparación 15 minutos

Tiempo de cocción 30 minutos

Tiempo total 45 minutos

Comensales 5

Calorías Algunas Categorías Cocina gallega Ingredientes 4 puerros

125 g de bacon en tiras

100 g de queso parmesano

1 huevo

1 masa fresca doble para empanada

Aceite de oliva

Pimienta negra Paso 1: preparamos los puerros Comenzaremos lavando los puerros y quitándoles la parte verde.

Lavamos los puerros C7

Paso 2: cortamos los puerros Seguidamente, los cortaremos en rodajas gruesas y cada rodaja en cuatro partes, para que se queden hechos pedacitos

Cortamos los puerros en pedacitos C7

Paso 3: sofreimos el puerro En un caldero bajo, sofreiremos el puerro a temperatura media, hasta que se poche. El puerro no deberá tomar color.

Sofreimos los puerros C7

Paso 4: el bacon Una vez conseguido el punto de cocción del puerro, añadiremos el bacon y mantendremos a temperatura media, unos 5 minutos más.

Añadimos el bacon C7

Paso 5: toque de pimienta Mezclaremos bien para que queden bien integrados ambos ingredientes y aprovecharemos para darle un toque al gusto de pimienta negra.

Añadimos pimienta negra al gusto C7

Paso 6: el queso Pasado el tiempo de cocción, retiraremos del calor y dejaremos que se atempere unos 5 minutos antes de incorporar el queso parmesano rallado.

Añadimos el queso parmesano rallado C7

Paso 7: la base Mezclaremos bien y reservamos para ir montando la masa. Sobre un papel de horno, estiramos la base de la masa.

Estiramos la base de la masa de la empanada C7

Paso 8: el relleno Sobre la superficie, colocaremos todo el relleno dejando libres los bordes.

Rellenamos C7

Paso 9: un corte Con cuidado, colocaremos la segunda masa sobre el relleno y, para que no se infle durante el horneado, con un vaso pequeño tipo chupito, haremos un corte justo en el centro de la empanada

Haremos un corte en el centro C7

Paso 10: sellamos Con los dedos, iremos rizando los bordes para que la empanada quede bien sellada y no se salga el relleno durante el horneado.

Cerramos los bordes C7

Paso 11: pintamos Batiremos el huevo y, con ayuda de un pincel de cocina, pintaremos toda la superficie de la empanada.

Pintamos con huevo batido la superficie C7

Paso 12: horneamos Precalentaremos el horno a 200º, calor arriba y abajo, durante 10 minutos y ya estará listo para hornear nuestra empanada, durante 18 minutos, en la misma función y a la misma temperatura. Pasado el tiempo de horneado, retiraremos del horno y ya la tendremos lista.

Horneamos y ya estará lista C7

Recomendación Se puede comer tanto en caliente como a temperatura ambiente y, ahora que ya comienza el calor, que sepan que este es un bocado ideal para llevarse a la playa.