Huevos al plato con berenjenas, una receta para impresionar
Las recetas que te cuento ·Si te gustan las berenjenas hoy es tu día de suerte porque con esta elaboración conocerás una nueva forma de prepararlas y el resultado no puede ser mejor
Las Palmas de Gran Canaria
Miércoles, 27 de agosto 2025, 23:16
En casa, las berenjenas encuentran su más fiel club de fans. Nos gustan de todas las formas y maneras posibles y ahora que es verano y que están en su punto, casi que no hay día en el calendario donde no las preparemos.
A todo esto, debo de añadir que, mi hija Sara es la presidenta del club, con todos sus honores y distinciones y es que ella solita podría comer a diario musaka, parmigiana, berenjenas rellenas y así hasta completar la lista de todas las recetas que existen con berenjenas.
Tocaba entonces ponerse a inventar para no correr riesgos y que la sibarita de la casa no se cansara de las recetas más comunes que se pueden elaborar con berenjenas y he de decirles que objetivo conseguido.
No solo le encantaron sino que se guardará esta receta para cuando regrese a su cocinita de estudiante porque nada mejor que una receta como esta para cuando disponga de menos tiempo: fácil, rápida, nutritiva y súper sabrosa.
-
Tiempo de preparación
15 minutos
-
Tiempo de cocción
25 minutos
-
Tiempo total
40 minutos
-
Comensales
3
-
Dificultad
Muy fácil
Categorías
Recetas con verduras
Ingredientes
-
1 berenjena grande
-
2 huevos
-
300 g de tomate triturado
-
Orégano
-
Sal gruesa
-
Pimienta negra
-
1 cebolla
-
1 diente de ajo
-
2 cucharadas de aceite de oliva
-
100 g de mozzarella fresca
Paso 1
-
Comenzaremos cortando la berenjena en cubos y la dejaremos de remojo en agua y sal durante 20 minutos para que suelte el amargor.
Paso 2
-
Pasados los 20 minutos, escurriremos bien e incluso, secaremos con un paño los restos de humedad.
Paso 3
-
En un caldero amplio, calentaremos el aceite y saltearemos la berenjena a fuego medio-alto durante 5 minutos.
Paso 4
-
Mientras se saltea la berenjena, pelaremos y cortaremos la cebolla en brunoise y el ajo en pedacitos, retirándole el germen previamente.
Paso 5
-
Una vez que la berenjena está lista, retiramos con ayuda de una espumadera y reservamos.
Paso 6
-
En el mismo caldero sofreiremos la cebolla y el ajo hasta que tomen color y sin necesidad de añadir más aceite.
Paso 7
-
Una vez sofritos, añadiremos de nuevo al caldero la berenjena.
Paso 8
-
Seguidamente verteremos el tomate triturado y el orégano al gusto. Mantendremos durante 5 minutos a temperatura media-baja.
Paso 9
-
Una vez listo, lo añadiremos todo a una fuente apta para el horno.
Paso 10
-
Separemos las claras de las yemas.
Paso 11
-
Sobre el sofrito de berenjena, verteremos primero las claras y, así mismo, meteremos la fuente en el horno, previamente caliente, durante 8 minutos a temperatura 190º, calor arriba y abajo. Reservamos las yemas.
Paso 12
-
Pasados los 8 minutos, sacamos la fuente del horno e incorporamos las yemas.
Paso 13
-
En ese momento, dispondremos también la mozzarella. Yo en este caso la añadí en perlas pero, si la tienen en bola lo recomendable es cortarla en lonchas.
Paso final
-
Volveremos a meter la fuente en el horno durante 6 minutos más y ya tendremos lista una receta que, te garantizo que te sorprenderá. Recomendable un buen pan para acompañarla.
Comentar es una ventaja exclusiva para registrados
¿Ya eres registrado?Inicia sesión
Necesitas ser suscriptor para poder votar.