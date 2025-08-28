Huevos al plato con berenjenas, una receta para impresionar

Si te gustan las berenjenas hoy es tu día de suerte porque con esta elaboración conocerás una nueva forma de prepararlas y el resultado no puede ser mejor

En casa, las berenjenas encuentran su más fiel club de fans. Nos gustan de todas las formas y maneras posibles y ahora que es verano y que están en su punto, casi que no hay día en el calendario donde no las preparemos.

A todo esto, debo de añadir que, mi hija Sara es la presidenta del club, con todos sus honores y distinciones y es que ella solita podría comer a diario musaka, parmigiana, berenjenas rellenas y así hasta completar la lista de todas las recetas que existen con berenjenas.

Tocaba entonces ponerse a inventar para no correr riesgos y que la sibarita de la casa no se cansara de las recetas más comunes que se pueden elaborar con berenjenas y he de decirles que objetivo conseguido.

No solo le encantaron sino que se guardará esta receta para cuando regrese a su cocinita de estudiante porque nada mejor que una receta como esta para cuando disponga de menos tiempo: fácil, rápida, nutritiva y súper sabrosa.

Tiempo de preparación 15 minutos

Tiempo de cocción 25 minutos

Tiempo total 40 minutos

Comensales 3

Dificultad Muy fácil Categorías Recetas con verduras Ingredientes 1 berenjena grande

2 huevos

300 g de tomate triturado

Orégano

Sal gruesa

Pimienta negra

1 cebolla

1 diente de ajo

2 cucharadas de aceite de oliva

100 g de mozzarella fresca Paso 1 Comenzaremos cortando la berenjena en cubos y la dejaremos de remojo en agua y sal durante 20 minutos para que suelte el amargor.

Ampliar Berenjena en remojo con agua y sal C7

Paso 2 Pasados los 20 minutos, escurriremos bien e incluso, secaremos con un paño los restos de humedad.

Ampliar Escurrimos y secamos la berenjena C7

Paso 3 En un caldero amplio, calentaremos el aceite y saltearemos la berenjena a fuego medio-alto durante 5 minutos.

Ampliar Salteamos la berenjena C7

Paso 4 Mientras se saltea la berenjena, pelaremos y cortaremos la cebolla en brunoise y el ajo en pedacitos, retirándole el germen previamente.

Ampliar Picamos la cebolla y el ajo C7

Paso 5 Una vez que la berenjena está lista, retiramos con ayuda de una espumadera y reservamos.

Ampliar Retiramos y reservamos la berenjena C7

Paso 6 En el mismo caldero sofreiremos la cebolla y el ajo hasta que tomen color y sin necesidad de añadir más aceite.

Ampliar Sofreimos la cebolla y el ajo C7

Paso 7 Una vez sofritos, añadiremos de nuevo al caldero la berenjena.

Ampliar Añadimos de nuevo la berenjena C7

Paso 8 Seguidamente verteremos el tomate triturado y el orégano al gusto. Mantendremos durante 5 minutos a temperatura media-baja.

Ampliar Añadimos el tomate y el orégano C7

Paso 9 Una vez listo, lo añadiremos todo a una fuente apta para el horno.

Ampliar Lo colocamos en una fuente de hornear C7

Paso 10 Separemos las claras de las yemas.

Ampliar Separamos las claras de las yemas C7

Paso 11 Sobre el sofrito de berenjena, verteremos primero las claras y, así mismo, meteremos la fuente en el horno, previamente caliente, durante 8 minutos a temperatura 190º, calor arriba y abajo. Reservamos las yemas.

Añadimos las claras C7

Paso 12 Pasados los 8 minutos, sacamos la fuente del horno e incorporamos las yemas.

Ampliar Añadimos las yemas C7

Paso 13 En ese momento, dispondremos también la mozzarella. Yo en este caso la añadí en perlas pero, si la tienen en bola lo recomendable es cortarla en lonchas.

Ampliar Añadimos la mozzarella C7

Paso final Volveremos a meter la fuente en el horno durante 6 minutos más y ya tendremos lista una receta que, te garantizo que te sorprenderá. Recomendable un buen pan para acompañarla.

Ampliar Huevos al plato con berenjenas C7

