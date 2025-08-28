Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Vea la portada de CANARIAS7 de este jueves 28 de agosto de 2025
Huevos al plato con berenjenas C7
Receta de la semana

Huevos al plato con berenjenas, una receta para impresionar

Las recetas que te cuento ·

Si te gustan las berenjenas hoy es tu día de suerte porque con esta elaboración conocerás una nueva forma de prepararlas y el resultado no puede ser mejor

Vanesa Delgado Caballero

Vanesa Delgado Caballero

Las Palmas de Gran Canaria

Miércoles, 27 de agosto 2025, 23:16

En casa, las berenjenas encuentran su más fiel club de fans. Nos gustan de todas las formas y maneras posibles y ahora que es verano y que están en su punto, casi que no hay día en el calendario donde no las preparemos.

A todo esto, debo de añadir que, mi hija Sara es la presidenta del club, con todos sus honores y distinciones y es que ella solita podría comer a diario musaka, parmigiana, berenjenas rellenas y así hasta completar la lista de todas las recetas que existen con berenjenas.

Tocaba entonces ponerse a inventar para no correr riesgos y que la sibarita de la casa no se cansara de las recetas más comunes que se pueden elaborar con berenjenas y he de decirles que objetivo conseguido.

No solo le encantaron sino que se guardará esta receta para cuando regrese a su cocinita de estudiante porque nada mejor que una receta como esta para cuando disponga de menos tiempo: fácil, rápida, nutritiva y súper sabrosa.

  • Tiempo de preparación

    15 minutos

  • Tiempo de cocción

    25 minutos

  • Tiempo total

    40 minutos

  • Comensales

    3

  • Dificultad

    Muy fácil

Categorías

Recetas con verduras

Ingredientes

  • 1 berenjena grande

  • 2 huevos

  • 300 g de tomate triturado

  • Orégano

  • Sal gruesa

  • Pimienta negra

  • 1 cebolla

  • 1 diente de ajo

  • 2 cucharadas de aceite de oliva

  • 100 g de mozzarella fresca

Paso 1

  • Comenzaremos cortando la berenjena en cubos y la dejaremos de remojo en agua y sal durante 20 minutos para que suelte el amargor.

Berenjena en remojo con agua y sal C7

Paso 2

  • Pasados los 20 minutos, escurriremos bien e incluso, secaremos con un paño los restos de humedad.

Escurrimos y secamos la berenjena C7

Paso 3

  • En un caldero amplio, calentaremos el aceite y saltearemos la berenjena a fuego medio-alto durante 5 minutos.

Salteamos la berenjena C7

Paso 4

  • Mientras se saltea la berenjena, pelaremos y cortaremos la cebolla en brunoise y el ajo en pedacitos, retirándole el germen previamente.

Picamos la cebolla y el ajo C7

Paso 5

  • Una vez que la berenjena está lista, retiramos con ayuda de una espumadera y reservamos.

Retiramos y reservamos la berenjena C7

Paso 6

  • En el mismo caldero sofreiremos la cebolla y el ajo hasta que tomen color y sin necesidad de añadir más aceite.

Sofreimos la cebolla y el ajo C7

Paso 7

  • Una vez sofritos, añadiremos de nuevo al caldero la berenjena.

Añadimos de nuevo la berenjena C7

Paso 8

  • Seguidamente verteremos el tomate triturado y el orégano al gusto. Mantendremos durante 5 minutos a temperatura media-baja.

Añadimos el tomate y el orégano C7

Paso 9

  • Una vez listo, lo añadiremos todo a una fuente apta para el horno.

Lo colocamos en una fuente de hornear C7

Paso 10

  • Separemos las claras de las yemas.

Separamos las claras de las yemas C7

Paso 11

  • Sobre el sofrito de berenjena, verteremos primero las claras y, así mismo, meteremos la fuente en el horno, previamente caliente, durante 8 minutos a temperatura 190º, calor arriba y abajo. Reservamos las yemas.

Añadimos las claras
Añadimos las claras C7

Paso 12

  • Pasados los 8 minutos, sacamos la fuente del horno e incorporamos las yemas.

Añadimos las yemas C7

Paso 13

  • En ese momento, dispondremos también la mozzarella. Yo en este caso la añadí en perlas pero, si la tienen en bola lo recomendable es cortarla en lonchas.

Añadimos la mozzarella C7

Paso final

  • Volveremos a meter la fuente en el horno durante 6 minutos más y ya tendremos lista una receta que, te garantizo que te sorprenderá. Recomendable un buen pan para acompañarla.

Huevos al plato con berenjenas C7

