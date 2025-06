Gratinado de puerros, papas y bacon, la receta perfecta para sorprender

Vanesa Delgado Las Palmas de Gran Canaria Miércoles, 4 de junio 2025, 22:57 Compartir

A mi hermana la pequeña, aún sin gustarle demasiado la cocina, se le activa el radar de búsqueda de recetas casi con la misma sensibilidad que a mí. Cada vez que ella se encuentra o prueba algo que está rico, enseguida me avisa y me lo cuenta, algo así como cuando era pequeña y me tocaba cuidarla, porque a las hermanas mayores se nos enciende el instinto maternal desde que nos dejan a hermanos pequeños a cargo.

Cuando me tocaban aquellas tardes con ella, desde la distancia vigilaba como jugaba en el parque, en la cancha, en corrillos de pandillas o en la arena y, tan pronto como sucediera cualquier cosilla, ella me buscaba hasta encontrarme para contarme que si a 'fulanita' no le mandaron merienda, que si 'menganita' no trajo toalla o que si a 'periquita' la podíamos invitar a dormir a casa y por supuesto que me encargara yo también de convencer a la madre de 'periquita' y a la nuestra.

Y así de rápida y de apañada sigue siendo la peque, porque por muchos años que pasen siempre será la benjamina y tan pronto como advirtió los ingredientes de esta receta: papas, bacon y puerros, por cierto, tres ingredientes que a ambas nos encantan y reparó en que la elaboración no era complicada, mensaje a su hermana mayor porque ella sabe que me lanzo en plancha a prepararla, porque a día de hoy, le sigo haciendo tanto caso como cuando chapoteaba en el agua, corría campo a través o la esperaba en la parada del micro para cruzar la calle agarrada de mi mano.

Tiempo de preparación 20 minutos

Tiempo de cocción 20 minutos

Tiempo total 45 minutos

Comensales 4

Dificultad Muy fácil Categorías Plato principal Ingredientes 3 puerros

180 g de bacon en tiras

2 papas grandes

3 cucharadas de mantequilla

2 cucharadas de harina

400 ml de leche

Sal gruesa

Pimienta negra

Aceite de oliva

100 g de queso rallado tipo Emmental, Gruyere, Masdam o parmesano (según gustos) Paso 1 Comenzaremos lavando las papas muy bien y las introduciremos en un caldero, cubiertas de agua y un puñadito de sal.

Ampliar Calentamos las papas en agua con su piel C7

Paso 2 Una vez que el agua rompa a hervir, calcularemos 10 minutos y pasado ese tiempo, las dejaremos en un escurridor hasta que se enfríen para poder pelarlas sin quemarnos.

Ampliar Las dejamos enfriar C7

Paso 3 Mientras tanto, cortaremos el puerro en pedacitos menudos.

Ampliar Cortamos los puerros en pedacitos C7

Paso 4 En una sartén amplia, saltearemos el puerro durante unos 4 minutos a temperatura media-alta.

Ampliar Salteamos el puerro C7

Paso 5 Pasado este tiempo, añadiremos el bacon, bajaremos la potencia a media-baja y salteamos ambos durante unos 5 minutos más. Una vez estén listo, retiramos de la sartén y reservamos.

Ampliar Añadimos y salteamos el bacon C7

Paso 6 Una vez que las papas ya se pueden manipular sin quemarnos, las pelaremos y las cortaremos en rodas de 1,5 cm de grosor aproximadamente.

Ampliar Cortamos las papas en rodajas C7

Paso 7 En una fuente apta para horno, añadiremos dos de las tres cucharas de mantequilla y engrasaremos la bandeja tanto en el fondo como por los laterales.

Ampliar Engrasamos la bandeja C7

Paso 8 Con las rodajas de papas, cubriremos todo el fondo de la bandeja. Reservaremos hasta el momento de montar el gratinado.

Ampliar Cubrimos la base de la bandeja con las papas C7

Paso 9 En la misma sartén donde habremos salteado el puerro y el bacon, sin necesidad de lavarla, derretiremos a fuego medio bajo, la tercera cucharada de mantequilla.

Ampliar Derretimos la mantequilla C7

Paso 10 Una vez derretida, añadiremos la harina y desde que empiece a tomar color, iremos vertiendo la leche en hilo y batiendo con varillas. También añadiremos al gusto, la sal y la pimienta.

Vertemos la leche y cuajamos la bechamel C7

Paso 11 Una vez tengamos la bechamel lista, comenzaremos a montar el gratinado y, para ello, colocaremos el sofrito de puerro y bacon por encima de la cama de papas que tendíamos reservadas.

Ampliar Cubrimos sobre las papas con el puerro y el bacon C7

Paso 12 Por encima de éste, verteremos la bechamel, cubriendo toda la superficie.

Ampliar Cubrimos con la bechamel C7

Paso 13 Naparemos toda la superficie con el queso elegido al gusto. La idea es seleccionar un queso que funda y gratine bien.

Ampliar Cubrimos con el queso rallado C7

Paso final Precalentaremos el horno a 180 º, calor arriba y abajo y una vez caliente, introduciremos la bandeja, durante 20 minutos a la misma potencia. Una vez pasado el tiempo de cocción, retiraremos del horno y sobre la marcha llevaremos a la mesa que, con esta receta, toca sorprender porque, todo aquel que la prueba, cae rendido ante esta receta.

Ampliar Gratinado de puerros, papas y bacon C7

