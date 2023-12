Foie al Pedro Ximénez, un entrante para soprender esta Navidad

La décima receta de nuestro calendario gastronómico de Adviento es la elaboración ideal para compartir los ratitos buenos de la vida, con quien más queremos y con quien más nos quiere. Porque, en parte, de eso trata la Navidad.

Además de sencilla, como debería ser siempre la vida, no nos llevará tiempo hacerla, para así poder dejar que el encuentro se centre en pasarlo bien y no en sofisticaciones que después duran en la mesa, lo mismo que un estornudo.

Porque en mi casa, eso pasa. Me vengo arriba con las filigranas del comienzo y tan pronto como me estoy dando la vuelta en el plato quedan las migas y, ni eso si no las lleva.

Aún así, me encanta que les encante, pero, si doy con un aperitivo como éste que nos permita disfrutarlo juntos, mejor que mejor, así que les recomiendo que presenten el foie de esta curiosa y sabrosa manera, como antesala de sus menús navideños.

Tiempo de preparación 10 minutos

Tiempo de cocción 40 minutos previos de congelación del foie

Tiempo total 50 minutos

Comensales 6

Calorías Unas cuantas Categorías Recetas para Navidad Ingredientes 1 lata de foie de oca

80 g de millos tostados

Un buen chorrito de crema de vinagre balsámico Pedro Ximénez

Tostas de pan bizcochado donde untar el foie Paso 1 Sacaremos el bloque de foie de la lata o del envase en el que venga, lo meteremos en un táper o lo envolveremos en film y al congelador, al menos unos 40 minutos.

Transcurrido el tiempo marcado donde el foie tendrá la textura ideal para trabajarlo, lo sacaremos del congelador, lo dejaremos ablandar unos cinco minutos y empezaremos a rallarlo como si tratase una zanahoria.

Les recomiendo usar guante para que no sientan el frío.

Rallamos el foie congelado C7

Paso 2 Una vez rallado, conservaremos en la nevera hasta el momento de montarlo con el resto de los ingredientes, para que no pierda la textura.

Lo conservaremos en nevera C7

Paso 3 Seguidamente, dispondremos los millos en una bolsa de cremallera plástica y con la ayuda de un rodillo de cocina, los iremos machacando ligeramente hasta que se queden en pedacitos.

Machacamos ligeramente los millos C7

Paso 4 Y llega el momento de presentarlo así que, en un cuenco, dispondremos en la base el foie que teníamos rallado y reservado en la nevera, sobre éste, cubriremos con el millo y, por último, pintaremos con un buen chorrito de crema de vinagre balsámico la superficie.

Montamos C7

Paso final Serviremos acompañado de pan bizcochado y que arranque la cena o el almuerzo navideño. Compartiendo.