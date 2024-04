Flan casero de queso tierno: la receta más fácil del mundo

Vanesa Delgado Las Palmas de Gran Canaria Miércoles, 24 de abril 2024, 22:51 Comenta Necesitas ser registrado para acceder a esta funcionalidad. Inicia sesión Compartir Copiar enlace

Hay días que mejor no levantarse de la cama porque se van sucediendo cositas, en bucle, una detrás de otra y a cuál más inoportuna. Eso no quita para que, a pesar de tenerse que poner de pie no se le ponga la mejor actitud y la mejor cara, eso sí, sin dejar de mirar el reloj para ver cuánto le queda al puñetero día.

Entre tanto, un embiste por aquí, un problemita por allá, un estoy hasta la peineta y no cojo una llamada más, por si se nos vienen nuevas y no buenas, hasta que me acuerdo de que dejé un flan de queso tierno enfriando en la nevera enterito para mí porque soy la única en casa capaz de desmoldarlo sin resquebrajarlo y que se pare el mundo que yo ya soy feliz. Arreglar no arregla nada, pero este flan es tan delicioso que tan pronto como lo prueben entrarán en una especie de ensoñación gustativa de las que permanecen en la memoria y, desde ese recuerdo maravillosamente placentero, el día siguiente se siente más cerca, relativizas lo que está en cola a la espera de ver qué y cómo lo hago y que el mundo deje de girar mientras que yo me estoy comiendo mi flan. Esta receta casi que no precisa de ningún tipo de técnica. Básicamente con tener una buena batidora eléctrica ya tendríamos más del 50% de la elaboración. Por lo demás, se puede hacer el caramelo casero, pero, requiere de cierta técnica y, sobre todo, de mucha atención porque las quemaduras pueden ser de cierta consideración, así que, en este caso hemos empleado caramelo líquido comercial. Tiempo de preparación 8 minutos

Tiempo de cocción 35 minutos

Tiempo total 45 minutos más 4 horas de frío

Comensales 6

Calorías Unas cuantas Categorías Postres Ingredientes 1 queso tierno pequeño de unos 400 g

3 huevos

1 yogur natural

200 g de leche condensada

Caramelo líquido Paso 1: ingredientes Comenzaremos disponiendo todos los ingredientes, a excepción del caramelo, para ir incorporándolos a la batidora. Disponemos los ingredientes C7 Paso 2: los huevos En primer lugar, añadiremos los huevos. Añadimos los huevos a la batidora C7 Paso 3: el yogur Seguidamente y al mismo vaso, incorporaremos el yogur natural Añadimos el yogur C7 Paso 4: la leche La leche condensada será lo siguiente que añadiremos. Añadimos la leche condensada C7 Paso 5: el queso tierno Y, por último, el queso tierno que lo añadiremos entero cortado en pedazos. Añadimos el queso tierno en pedazos C7 Paso 6: batimos Batiremos durante unos dos minutos hasta obtener una crema densa y, mientas tanto iremos bañando el molde en el que cuajaremos el flan, en caramelo líquido Bañamos con caramelo el molde C7 Paso 7: el caramelo Seremos generosos y cubriremos el fondo y los laterales del molde. Repartimos bien por todas las paredes del molde C7 Paso 8: rellenamos Verteremos toda la crema del flan batida en el molde sobre el caramelo. Rellenamos el molde con la mezcla C7 Paso 9: baño maría En una fuente para horno más grande que el molde del flan, verteremos agua hasta la mitad de su capacidad para cuajar el flan al baño maría. Metemos la flanera dentro de una fuente con agua C7 Paso 10: horneamos Precalentaremos el horno a 180º calor arriba y abajo y, una vez caliente introduciremos el flan en la fuente con agua. Hornearemos durante 40 minutos a la misma temperatura y función. Horneamos C7 Paso final: enfriamos y desmoldamos Una vez terminada la cocción, dejaremos atemperar con el molde aún dentro del agua y una vez que el agua se haya enfriado, meteremos en la nevera unas cuatro horas, como mínimo, antes de disfrutarlo. Para desmoldar, solo tendremos que pasarle un cuchillo de punta redonda por los bordes, girarlo sobre una bandeja y voltearlo como una tortilla, con precaución para que no se nos derrame el caramelo. Flan de queso tierno C7