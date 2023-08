Falso ceviche de berberechos

Si había algo que me volviera loca de niña era una lata de berberechos. Raro era el sábado que no llegábamos mis hermanas y yo de misa, la de las 12:45 de la Iglesia del Pino y mi padre, raudo y veloz, se nos adelantaba porque siempre nos entreteníamos mirando los escaparates de El Corte Inglés, atravesando los puestos de lo que nosotras llamábamos los «hippys» mientras te ibas encontrando a casi todos los del barrio. Parabas, saludabas y, todo eso, formaba parte de la rutina indispensable para arrancar el fin de semana con buen pie.

Y mi padre, que cuando terminábamos nuestro periplo, él ya había llegado a casa y ente otros antojos nos había dispuesto, en una esquina de la cocina a modo de barra de buen bar improvisada, una lata de berberechos, el limoncito al lado y pan crujiente recién comprado en El Triguero para no dejar ni gota del agua de la lata.

Recuerdo ese ratito y ese sabor y me imagino que, a algo muy parecido debe saber el cielo al que va la buena gente.

Hoy por hoy, cada una de nosotras en sus asuntos, con paseos diferentes, saludos a distinta gente y fines de semana que arrancan de otra manera, no hay lata de berberechos que no nos recuerde esos ratitos. Este falso o casi ceviche, aparte de fresco, delicioso y adictivo, también me trae aquellos momentos, así que, una receta como esta, la celebro por partida doble.

Sabores y buenos recuerdos funden de maravilla.

Tiempo de preparación 20 minutos

Tiempo de cocción 0

Tiempo total 20 minutos

Comensales 4

Calorías Pocas Categorías Recetas especial verano Ingredientes 1 lata de berberechos (ojo que usaremos parte del agua)

16 tomates tipo cherry

1 cebolla morada

2 cucharadas de millo tostado

Unas hojas de cilantro fresco

Aceite de oliva virgen extra

Unas gotas de Tabasco verde

El zumo de un limón

Sal en escamas

Un pedacito de jengibre fresco Paso 1 Comenzaremos lavando y cortando por la mitad, los tomates cherry y los depositaremos en una fuente.

Ampliar Lavaremos y cortaremos los tomates C7

Paso 2 Seguidamente cortaremos la cebolla en juliana y la añadiremos junto con los tomates.

Ampliar Cortaremos la cebolla en juliana C7

Paso 3 Escurriremos los berberechos del agua reservando ésta en un recipiente, pero, previamente, la pasaremos por un colador de malla fina por si los berberechos tuvieran algo de tierra.

Ampliar Colamos el agua de los berberechos C7

Paso 4 Los berberechos los incorporaremos junto con los tomates y la cebolla.

Ampliar Incorporamos los berberechos C7

Paso 5 Desecharemos la mitad del agua de los berberechos, o disfrútenla mojando algo de pan. La mitad restante la usaremos para enriquecer el aliño, así que, al agua reservada le añadiremos dos cucharadas de aceite de oliva virgen.

Ampliar Añadimos al agua, el aceite de oliva C7

Paso 6 Seguidamente verteremos unas gotas de Tabasco y rectificamos de sal.

Ampliar Añadimos Tabasco al aliño C7

Paso 7 Mezclaremos estos tres ingredientes con la ayuda de una cucharilla.

Ampliar Mezclamos C7

Paso 8 Una vez mezclada la vinagreta incorporaremos al aliño el zumo de un limón y volveremos a mezclar hasta integrar. Reservamos.

Ampliar Añadimos limón al aliño C7

Paso 9 Del tamaño de un diente de ajo más o menos, rallaremos ese pedacito resultante de jengibre sobre los berberechos, los tomates y la cebolla.

Ampliar Rallamos el jengibre C7

Paso 10 Mezclaremos y sobre la marcha verteremos el aliño. Integramos bien para que el conjunto vaya cogiendo ese sabor tan característico del ceviche.

Ampliar Aliñamos y mezclamos C7

Paso 11 Picaremos finamente las hojas de cilantro y las incorporaremos también al resto.

Ampliar Picamos y añadimos el cilantro C7

Paso 12 Por último, añadiremos los millos tostados que le aportarán un toque crujiente irresistible, mezclamos bien y servimos sobre la marcha.