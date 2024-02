Cómo hacer unas facilísimas y deliciosas galletas de chocolate y almendras

Hace un año, mi amiga Rita llegó a casa con una bandeja llena de estas galletas. Nos reunimos para celebrar un almuerzo entre amigos, y yo, desde el primer plato, solo estaba pensando en que llegara el momento postre y lanzarme en plancha a por aquellas galletas. Y eso que mi paladar no es de aprecio dulce.

La pinta de aquella bandeja y el olor que desprendía no hacía más que llamarme, así que, entre el segundo y el postre apenas pasaron unos segundos. Lo mismo que tardamos en comérnoslas y eso que Rita no estaba especialmente contenta con el resultado, pero porque ella es así de exigente para todo, porque aquel bocado, del que nos contó su historia, resulto ser exquisito y súper fino.

Por supuesto que no la dejé salir de casa hasta que no me diera la receta y ella, exigente también consigo misma, esa misma noche me hizo llegar todo el recetario dulce y salado de su familia, «los Tristancho», archivos que guardo encriptados y con clave porque son un tesoro.

También tengo que contarles que las hice tan pronto como al día siguiente de aquel encuentro, pero, mis hijos las huelen a kilómetros y, durante la espera para que el chocolate se secara y se asentara, tiempo que empleé durante la noche, al desayuno no quedaba ni un triste tropezón de almendra. Así que tenía para compartir con ustedes la foto de cada paso, pero me faltaba la foto final porque no llegaba a tiempo.

El pasado fin de semana volví a la carga y pude esconder dos con las que enseñarles el irresistible resultado. Eso sí, después de la foto, cual pirañas, las devoraron.

Tiempo de preparación 10 minutos

Tiempo de cocción 25 minutos

Tiempo total 35 minutos

Comensales 6

Calorías Unas cuantas Categorías Repostería Ingredientes 100 g de nata para montar (35% de materia grasa)

100 g de azúcar glas

30 g de harina de trigo

100 g de almendra en cubitos

120 g de chocolate con leche para fundir Paso 1: la nata Disponemos la nata en un cazo y encendemos el fuego a temperatura media alta.

Vertemos la nata en un cazo

Paso 2: el azúcar Antes de que suba el calor, añadimos el azúcar e integramos con la nata, con la ayuda de una varilla manual.

Integramos la nata y el azúcar C7

Paso 3: la harina Cuando comiencen a apreciarse burbujitas y, antes de que rompa a hervir, añadiremos la harina.

Añadimos la harina C7

Paso 4: integramos Disolvemos la harina hasta que se integre con la varilla manual.

Integramos la harina C7

Paso 5: las almendras Una vez que la harina esté integrada, bajaremos la potencia del calor a media-baja y añadiremos las almendras.

Añadimos las almendras C7

Paso 6: integramos Con una espátula de silicona, integramos las almendras y justo en este momento retiraremos el cazo del fuego.

Integramos C7

Paso 7: damos forma Comprobarán que una vez integradas las almendras, la mezcla se habrá espesado. Dejamos reposar unos minutos y mientras tanto, encenderemos el horno a 180º, calor arriba y abajo y forraremos con papel vegetal para horno, la bandeja. Sobre ésta, iremos haciendo montoncitos con la mezcla, dándoles a cada uno forma redondeada y, separados entre sí porque crecerán algo de tamaño al hornearlas.

Formamos las galletas C7

Paso 8: horneamos Hornearemos durante 10 minutos, retiraremos del horno y dejaremos que se atemperen en la misma bandeja.

Dejamos atemperar C7

Paso 9: el chocolate Mientras se enfrían, derretiremos el chocolate al baño maría.

Derretimos el chocolate C7

Paso 10: la cobertura Dejaremos atemperar también el chocolate durante unos minutos y. cuando las galletas ya no estén calientes, pintaremos su superficie con el chocolate.

Pintamos la superficie con el chocolate C7

Paso 11: secamos Cuando ya todas tengan su cobertura, apreciarán que el aspecto será brillante, así que, deberemos dejar que se sequen del todo, antes de darles un mordisco.

Dejamos secar C7

Paso final: disfrutar Por último, donde mejor se conservan es en un recipiente de lata de los de toda la vida, pero, si les pasa como a mí, no creo que estas galletas duren más de un día en ninguna casa.