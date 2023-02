Espaguetis con cherrys, queso feta y albahaca

Desde hace unas semanas decidí concienciarme subiéndome a mi impertinente báscula. Nunca nos hemos llevado bien, todo hay que decirlo, porque cuando espero de ella un poco de piedad, ella se esmera en señalarme hasta el último miligramo de mi cuerpo.

Mi báscula, sofisticada y precisa, no recuerda que fui yo quien la compró y quien la trajo a casa, no mi hija que siempre mantiene una línea estupenda a base de comer solo salud y de hacer ejercicio con determinación espartana. O mi hijo el mediano, al que le encanta comer, pero hace ejercicio cada día de la semana, o el pequeño, que la genética paterna le colmó de dones, como ese que es cierto que existe, gracias al cual come lo que quiere pero la comida no le toma tanto afecto como a mí.

Fui yo quien le buscó un lugar preferente en el baño de casa y gracias a que me leí las instrucciones y logré bajarle el volumen, para que mi peso no pasara a ser de dominio público por parte de toda la comunidad de vecinos.

Ya me lo decía mi abuela, a grandes males, grandes remedios y cuando por fin me enfrenté a mi sobrepasado IMC, llamé a quien tenía que llamar, mi estimada y admirada Ana Crujeiras y ella como nadie, sabe alimentarme, sobre todo de voluntad, y de recetas equilibradas como esta, para que dentro de unos meses pueda decirle a la báscula eso de ahí te quedas y hasta más ver.