Ensalada de salmón y manzana, una deliciosa manera de comenzar el menú navideño

A mi abuela le encantaban los programas maratonianos de horas y horas de actuaciones que emitían en televisión, justo después de estrenar el Año Nuevo.

Tampoco perdonaba el discurso de S.M el Rey de España y llegó a ver reinar a Felipe VI. Teníamos que guardar un silencio solemne y no se nos ocurría colocarnos en el campo de visión que abarcaba desde sus ojos hasta la tele. Nuestra vida podía correr peligro.

Un año entero esperando por aquel momento y, dijera lo que dijera y, pasara lo que pasara en España, ella lo justificaba y siempre le parecía un discurso soberbio y el Rey más guapo de toda Europa.

Ese era el pistoletazo de salida para sentarnos en la mesa. Risueña y orgullosa de la Casa Real y siempre, siempre, siempre esperanzada. A su edad había vivido varias guerras y una República y decía que era mentira que el tiempo pasado fuera mejor. En algunas cosas sí, pero en muchas no. En España se había pasado penas y miserias y un claro ejemplo cada Navidad, eran aquellas recetas que llevaban salmón ahumado porque siempre nos decía: Yo esto no lo probé hasta que fui vieja. No saben la suerte que tienen.

Así que, cada año, la receta que lleva salmón nos recuerda a mi abuela y cuánto le gustaban, el Rey y el salmón ahumado por Navidad.

Tiempo de preparación 15 minutos

Tiempo de cocción 0

Tiempo total 1 hora (contando el tiempo de frío)

Comensales 6

Calorías No muchas Categorías Recetas para Navidad Ingredientes 300 g de salón ahumado, preferiblemente en lomo entero

50 g de mayonesa

2 manzanas tipo reineta

1 cucharada de mostaza de Dijon, no en grano

80 g de nueces peladas

Un toque de finas hierbas Paso 1 Esta receta es muy sencilla de hacer y el resultado es tan delicioso que agradecerán recetas como estas durante las fiestas porque además, se pueden preparar en el último momento, siempre y cuando los ingredientes estén bien frescos, sobre todo el salmón, recién salidos de la nevera.

Comenzaremos cortando el salmón en taquitos y lo dispondremos en una fuente cómoda para ir mezclando el resto.

Cortamos el salmón en taquitos C7

Paso 2 Acto seguido, picaremos más o menos del mismo tamaño, las manzanas y las incorporaremos al salmón.

Cortamos y añadimos las manzanas C7

Paso 3 Añadiremos al conjunto la mayonesa a la que espolvorearemos unas finas hierbas al gusto y la cucharada de mostaza.

Añadimos la mayonesa, las finas hierbas y la mostaza C7

Paso 4 Por último, añadiremos las nueces picadas ligeramente y mezclaremos bien hasta que todos los ingredientes se integren.

Mezclamos bien C7

Paso final Serviremos, bien en cuencos individuales o bien en una ensaladera y a disfrutarla.