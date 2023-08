La ensalada más sabrosa del verano

Me toca ir recogiendo bártulos y empezar a pensar en la vuelta a la actividad. Claro que, las temperaturas no ayudan, resistiéndose a bajar unos graditos para no tener que recordar los paseos por la orilla de la playa y los baños en el mar que podían durar 20 minutos y te refrescaban para el resto del día.

En medio de los atascos de esta ciudad que no cesan ni en agosto, los recuerdos aún muy frescos de esas cenas de verano, en las mejores de las compañías, con Jorge como anfitrión perfecto, absoluto y sorprendente. Sin que pudieran faltar Ana, Jordi, Marta y Polo y Patri como invitada estelar a la que he decido nombrar como el mejor souvenir de este verano. Maravillosa coincidencia.

De tardes enteras en la arena tibia, hablando de esto, de aquello, de lo de más allá y lo de más acá con mi Rita y mi Angy.

Con más cenas espectaculares, como las que se disfrutan en Café del Mar, al ritmo de buena música y mejores espectáculos, persiguiendo entre todos las gyozas picantes para Jaime a la vez que intentas hablar con tus amigos y centrarte en conversaciones interesantes, amenas y distendidas, como siempre me pasa cuando comparto rato con Marta, Paco y Nico

De nuevas vecinas, como Pastora, con la que me gustaría seguir coincidiendo siempre en mis vacaciones. Ella me lee y no sabe cuánto me regala.

De gente interesante que conoces de repente, como Macu e Isra, y hacen crecer mi agenda foodie.

De la cena anual familiar en La Palmera, la cita más sabrosa e imprescindible de cada verano. Y de otra cena anual que siempre me deja con ganas de más, con Cire y Jose, mi chico y el Loopys, punto de encuentro este verano y, sin duda, el recuerdo más sabroso de las vacaciones de 2023. Aún sueño con el escalope.

De los hermanos de Ramón, de Olivia y de Mónica porque su arroz es el mejor, pero pasar tiempo con los cuatro ha sido lo más divertido de mi verano.

Del tiempo con los de siempre, que no lo cambio por nada, con Ángel, Sandra, Dolo, Víctor, Isa, Bente y, con nostalgia, Pedro y Rosi.

Y, un año más, compartir y ver felices a mis tres retoños, que ya se me van haciendo gente y me cada vez me gustan más.

Entre tanto, sol, calor, salitre, arena, olas, mar y ganas, muchas ganas de volver al mismo sitio y con la misma gente. Y esta ensalada que me recuerda que, el verano aún no ha terminado.

Tiempo de preparación 15 minutos

Tiempo de cocción 12 minutos

Tiempo total 30 minutos

Comensales 5

Calorías Pocas Categorías Ensaladas Ingredientes Rúcula

1 lata de millo

1 o 2 aguacates

2 pechugas de pollo

½ cucharadita de pimentón picante

½ cucharadita de pimentón dulce

½ cucharadita de curry

¼ de cucharadita de ajo en polvo

¼ de cucharadita de cebolla en polvo

¼ de cucharadita de cayena triturada

Sal gruesa

Pimienta negra

Aceite de oliva para dorar las pechugas

Aceite de oliva virgen para el aliño

Vinagre de manzana

Una cucharadita de mostaza de Dijon Paso 1 Comenzaremos mezclando todas las especias, esto es, los dos tipos de pimentón, el curry, el ajo y la cebolla en polvo y la cayena y reservamos.

Ampliar Mezclamos las especias C7

Paso 2 Sobre una tabla, para que nos sea más cómodo, colocaremos las pechugas, las salpimentaremos y las pintaremos con aceite de oliva.

Ampliar Salpimentaremos y pintaremos con aceite de oliva C7

Paso 3 Pasaremos las pechugas sobre la mezcla de especias, como si fuésemos a empanarlas.

Ampliar Empanaremos las pechugas en la mezcla de especias C7

Paso 4 Calentaremos a potencia fuerte una sartén anti adherente y doraremos durante dos minutos por cada lado, las pechugas. Deben quedar bien doraditas y si alguna zona queda más quemada se deberá a las especias, pero no supone ningún problema.

Ampliar Doramos las pechugas C7

Paso 5 Una vez doradas, las colocaremos en una fuente de horno y las asaremos durante 12 minutos a 190º calor arriba y abajo. Para que no se resequen y, como ya estarán bien doradas en la superficie, taparemos ligeramente la fuente con papel de aluminio.

Ampliar Hornearemos las pechugas cubiertas con papel de aluminio C7

Paso 6 Mientras se asan las pechugas iremos añadiendo el resto de los ingredientes a una ensaladera comenzando por el millo.

Ampliar En una ensaladera dispondremos el millo C7

Paso 7 Pelaremos y cortaremos los aguacates y los incorporaremos junto con el millo.

Ampliar Añadiremos el aguacate C7

Paso 8 Una vez que las pechugas estén listas, las filetearemos y cortaremos en pedazos, tamaño bocado, cada filete.

Ampliar Cortaremos las pechugas C7

Paso 9 Añadiremos el pollo a la fuente junto con el resto de los ingredientes.

Ampliar Incorporamos el pollo a la ensaladera C7

Paso 10 Por último añadiremos la rúcula, bien lavada y seca previamente.

Ampliar Añadimos la rúcula C7

Paso 11 Ahora solo quedará preparar el aliño, para ello emulsionaremos los tres ingredientes a la vez, el aceite de oliva virgen, el vinagre de manzana y la mostaza. Batiremos y aliñaremos la ensalada.

Ampliar Aliñamos C7

Paso final Mezclamos rápidamente y llevamos a la mesa para disfrutar de un plato súper ideal para el verano y de lo más equilibrado y sabroso.