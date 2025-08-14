Ensalada de manzana, la receta perfecta para cualquier ocasión

Vanesa Delgado Caballero Las Palmas de Gran Canaria Miércoles, 13 de agosto 2025, 23:26 Compartir

Seguro que ya habrán visto los bonitas que están las manzanas en esta época del año. Dejarlas en las estanterías de las fruterías se convierte en una misión imposible porque te llaman desde esa redondez y el brillo único de su piel a la que estás deseando darle un buen mordisco para instantes después, medirte la dentadura en la marca que dejas. Así fue el fruto prohibido porque ¿quién puede resistirse? Yo no, así que me llené el cesto de manzanas, por el camino cayó una, con algunas otras hicimos una tarta, que ya estamos en pleno verano y la operación bikini ha quedado clausurada y con dos que sobraron, retomé esta ensalada.

Una base de rúcula que también puedes sustituir por brotes tiernos, bacon en tiras, por eso de añadirle proteína con alegría, queso feta que siempre queda bien y un aliño especial y a la altura de lo que esta ensalada merece.

Además, si toca llevarla en táper al campo o a la playa, lo recomendable es que lleves el aliño aparte y lo viertas justo antes de devorarla porque eso será lo que hagas desde que te lleves el primer tenedor a la boca.

Tiempo de preparación 15 minutos

Tiempo de cocción 8 minutos

Tiempo total 20 minutos

Comensales 4

Dificultad Muy fácil Categorías Ensaladas Ingredientes 200 g rúcula o brotes tiernos

100 g de queso feta en cubitos

2 manzanas verdes

100 g de bacon en tiras

3 cucharadas de aceite de oliva virgen

2 cucharadas de vinagre de manzana

1 cucharada de miel

1 cucharadita de mostaza de Dijon no granulada

Sal en escamas Paso 1 Comenzaremos salteando el bacon, sin añadir aceite, hasta que empiece a tomar color.

Ampliar Salteamos el bacon C7

Paso 2 Mientras tanto, lavaremos y cortaremos la manzana en cubos pequeños.

Ampliar Cortamos laa manzanas en cubos C7

Paso 3 Cuando el bacon empieza a tostarse, añadiremos las manzanas a la sartén.

Ampliar Salteamos las manzanas ccon el bacon C7

Paso 4 Sobre la marcha, añadiremos la miel y saltearemos todo junto durante unos 5 minutos a temperatura media-alta.

Añadimos la miel C7

Paso 5 En lo que se caramelizan el bacon y las manzanas, iremos disponiendo en una fuente la rúcula.

Ampliar Disponemos la rúcula en una fuente C7

Paso 6 Seguidamente añadiremos a la rúcula el queso feta.

Ampliar Añadimos el queso feta C7

Paso 7 Y, por último, añadiremos la manzana y el bacon ligeramente caramelizados.

Ampliar Añadimos el bacon y la manzana C7

Paso 8 Ya solo nos quedará preparar el aliño y para ello verteremos en un vaso el aceite y el vinagre y le añadiremos la mostaza y las escamas de sal.

Preparamos el aliño C7

Paso 9 Mezclaremos bien hasta integrarlos y que emulsionen y, si vamos a disfrutar de nuestra ensalada sobre la marcha, verteremos sobre los ingredientes y a la mesa.

Ampliar Aliñamos C7

Paso final Si la idea es llevártela contigo en un táper, guarda el aliño en un botecito y agrégalo justo antes de comerla.

Ampliar Ensalada de manzana C7