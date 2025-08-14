Ensalada de manzana, la receta perfecta para cualquier ocasión
El verano invita a llenar de frutas de temporada nuestras ensaladas y con esta elaboración, el sabor también está garantizado
Miércoles, 13 de agosto 2025, 23:26
Seguro que ya habrán visto los bonitas que están las manzanas en esta época del año. Dejarlas en las estanterías de las fruterías se convierte en una misión imposible porque te llaman desde esa redondez y el brillo único de su piel a la que estás deseando darle un buen mordisco para instantes después, medirte la dentadura en la marca que dejas. Así fue el fruto prohibido porque ¿quién puede resistirse? Yo no, así que me llené el cesto de manzanas, por el camino cayó una, con algunas otras hicimos una tarta, que ya estamos en pleno verano y la operación bikini ha quedado clausurada y con dos que sobraron, retomé esta ensalada.
Una base de rúcula que también puedes sustituir por brotes tiernos, bacon en tiras, por eso de añadirle proteína con alegría, queso feta que siempre queda bien y un aliño especial y a la altura de lo que esta ensalada merece.
Además, si toca llevarla en táper al campo o a la playa, lo recomendable es que lleves el aliño aparte y lo viertas justo antes de devorarla porque eso será lo que hagas desde que te lleves el primer tenedor a la boca.
Tiempo de preparación
15 minutos
Tiempo de cocción
8 minutos
Tiempo total
20 minutos
Comensales
4
Dificultad
Muy fácil
Ensaladas
Ingredientes
200 g rúcula o brotes tiernos
100 g de queso feta en cubitos
2 manzanas verdes
100 g de bacon en tiras
3 cucharadas de aceite de oliva virgen
2 cucharadas de vinagre de manzana
1 cucharada de miel
1 cucharadita de mostaza de Dijon no granulada
Sal en escamas
Paso 1
Comenzaremos salteando el bacon, sin añadir aceite, hasta que empiece a tomar color.
Paso 2
Mientras tanto, lavaremos y cortaremos la manzana en cubos pequeños.
Paso 3
Cuando el bacon empieza a tostarse, añadiremos las manzanas a la sartén.
Paso 4
Sobre la marcha, añadiremos la miel y saltearemos todo junto durante unos 5 minutos a temperatura media-alta.
Paso 5
En lo que se caramelizan el bacon y las manzanas, iremos disponiendo en una fuente la rúcula.
Paso 6
Seguidamente añadiremos a la rúcula el queso feta.
Paso 7
Y, por último, añadiremos la manzana y el bacon ligeramente caramelizados.
Paso 8
Ya solo nos quedará preparar el aliño y para ello verteremos en un vaso el aceite y el vinagre y le añadiremos la mostaza y las escamas de sal.
Paso 9
Mezclaremos bien hasta integrarlos y que emulsionen y, si vamos a disfrutar de nuestra ensalada sobre la marcha, verteremos sobre los ingredientes y a la mesa.
Paso final
Si la idea es llevártela contigo en un táper, guarda el aliño en un botecito y agrégalo justo antes de comerla.
