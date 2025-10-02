Cómo hacer unas deliciosas empanadillas de berenjena al horno: ligeras y llenas de sabor

Una receta ideal con un resultado de lo más crujiente y jugoso además de tenerlas listas en pocos minutos

Me encantan los planes improvisados, esos que surgen de repente y que te hacen pasar un ratito de lo más agradable.

Si a eso le unes la oportunidad de probar algo nuevo, entonces ya el plan se convierte en extraordinario y como prueba de ello estas empanadillas de berenjenas que, dicho sea de paso, las he rellenado toda mi vida de mil cosas menos de berenjenas. Como el ingrediente principal es de lo más mediterráneo tocaba acompañarlo de ingredientes tan característicos como la propia berenjena, así que, husmeé en mi nevera y en mi despensa y les añadí queso feta y varios dientes de ajo que asé a la vez en el horno junto con la berenjena.

El resultado no pudo ser más sabroso, tanto que hasta me aplaudí a mí misma, pero he de confesarles que, de entrada, fui de tímida y no hice demasiadas no fuera a ser que me salieran fatal y en casa, está prohibido el desperdicio.

Eso sí, después de probarlas y de que mi tribu hiciera lo propio, ya me pertreché de todas las obleas que quedaban en existencia en el supermercado porque, estas empanadillas de berenjenas no pueden estar más divinas.

Tiempo de preparación 20 minutos

Tiempo de cocción 40 minutos

Tiempo total 1 hora y media

Comensales 4

Dificultad Fácil Categorías Aperitivos Ingredientes 1 berenjena

3 dientes de ajo

Aceite de oliva

Sal gruesa

150 g de queso feta

8 obleas para empanadillas

Unas hojas de albahaca fresca

1 huevo batido Paso 1 Comenzaremos partiendo a la mitad la berenjena y haciéndole unos cortes a lo largo para que asen mejor. Los ajos los mantendremos con la piel.

Ampliar Hacemos cortes a las berenjenas C7

Paso 2 Los dispondremos sobre un papel vegetal para horno y verteremos un ligero chorrito de aceite de oliva por encima.

Ampliar Añadimos aceite y colocamos todo sobre papel vegetal C7

Paso 3 Cerraremos el papel, como si quisiéramos envolver los ajos y la berenjena, la idea es asarlos así en el horno porque se harán mejor y evitará que se quemen. Horneamos el paquetito a 190º durante 15 minutos.

Ampliar Hacemos un paquete y horneamos C7

Paso 4 Una vez asados, retiramos y abrimos el paquete.

Ampliar Abrimos paquete después de asar C7

Paso 5 Con ayuda de una cuchara, vaciaremos la carne de las berenjenas, desechando la cáscara y retiraremos la piel de los ajos.

Ampliar Vacíamos la carne de las berenjenas y pelamos los ajos C7

Paso 6 En una fuente, dispondremos primero los ajos asados y los chafaremos con la ayuda de un tenedor.

Ampliar Chafamos los ajos C7

Paso 7 Seguidamente, añadiremos la carne de las berenjenas y también la iremos desmenuzando e integrando con los ajos.

Ampliar Desmenuzamos la berenejna C7

Paso 8 En ese momento, añadiremos el queso feta.

Ampliar Añadimos el queso feta C7

Paso 9 Seguiremos chafando el queso a la vez que lo integramos con los ajos y la berenjena, hasta que todo se quede con aspecto de crema granulada.

Ampliar Integramos todo C7

Paso 10 Por último, picaremos las hojas de albahaca y las añadiremos a la mezcla.

Ampliar Picamos y añadimos la albahaca C7

Paso 11 A partir de aquí, ya tendremos el relleno listo, ahora solo quedará ir rellenando cada oblea, para ello, las iremos disponiendo una a una sobre una tabla.

Ampliar Disponemos las obleas C7

Paso 12 Con ayuda de una cuchara, iremos rellenando la oblea desde el centro y hacia los lados, haciendo una especie de nuez grande.

Ampliar Rellenamos las obleas C7

Paso 13 Cerraremos humedeciendo un poco el borde, cerramos y sellemos con ayuda de un tenedor.

Ampliar Cerramos y sellamos las obleas C7

Paso 14 Dispondremos las obleas ya rellenas sobre una bandeja de horno y las pintaremos por ambos lados con huevo batido.

Ampliar Pintamos con huevo batido C7

Paso final Introduciremos la bandeja con las empanadillas en el horno a 190º, calor arriba y abajo durante 15 minutos y ya estarán listas.

Ampliar Empanadillas de berenjenas al horno C7