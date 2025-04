La deliciosa receta de canelones de atún que nunca olvidarás 

Hasta que no metí en faena y me puse a preparar esta receta no podía creerme que estuvieran tan ricos, que fuesen tan fáciles de hacer y, sobre todo, que me gustaran más que los de mi madre

A los que nos encantan la cocina nos reconocemos con solo mirarnos. Vamos formando una pequeña tribu que va creciendo en historias, recetas, ingredientes y técnicas en donde guardarse algo, es algo así como hacer trampas.

En esta tribu, que no necesita de grupos en redes sociales ni nada que se les parezca, la eficiencia es marca de la casa porque en cuanto alguien descubre una receta increíble, tarda menos y nada en compartirla entre sus iguales.

Pues justamente esta receta, es tribu porque surgió de la magia que supone compartir, con quien aprecia cualquier elaboración destinada a triunfar, en una sobremesa de un domingo entre amigos con mi querida amiga Rita a la que admiro por completo de principio a fin y componente indispensable de mi tribu «foodie».

Me habló de estos canelones con todo lujo de detalles y también me desveló el nombre de la autora y me prometió pasarme la receta con exactitud cuando llegara a casa. Pero claro, la ansiedad pudo conmigo y yo, que también conozco a la dueña de la receta, enseguida me puse en contacto con ella y una más al saco tribu, una más que, como nosotras, pasa horas en la cocina, creando y probando cositas tan exquisitas como estos canelones de atún.

Y, qué cosas tiene la vida porque con ella, además de ser tocayas, me han unido diferentes situaciones a lo largo de nuestras vidas, desde niñas y hasta ahora, pero, he de decir que, con esta receta, ya me pellizcó el corazón para siempre porque no pienso dejar de hacerla nunca más. Inolvidable.

Ingredientes para 20 canelones 300 g de atún en conserva al natural

3 huevos duros

4 cucharadas generosas de mayonesa envasada

Sal gruesa

Pimienta negra

200 ml de salsa de tomate casera

200 ml de salsa bechamel

20 placas para canelones

100 g de queso parmesano Paso 1 Comenzaremos escurriendo bien el atún del agua que trae la conserva y lo dispondremos en un recipiente amplio, donde con la ayuda de un tenedor lo desmenuzaremos.

Escurriremos y desmenuzaremos el atún

Paso 2 Guisaremos los tres huevos durante 10 minutos en agua hirviendo para conseguir que estén duros.

Guisamos los huevos

Paso 3 Picaremos muy menudos los huevos.

Picamos muy menudos los huevos

Paso 4 Incorporaremos los huevos picados al recipiente junto con el atún.

Añadimos los huevos al atún

Paso 5 Añadiremos sobre el atún y los huevos, la mayonesa.

Añadimos la mayonesa

Paso 6 Mezclaremos a conciencia, hasta que obtengamos una especie de pasta cremosa. Algo así como una pasta para sándwich.

Mezclamos hasta obtener una pasta

Paso 7 Cubriremos una fuente apta para horno con la salsa de tomate y, aunque en principio parezca que la salsa es excesiva, no tenga reparo a la hora de emplearla toda. Reservamos.

Cubrimos la base de la badeja con salsa de tomate

Paso 8 Precocinaremos las placas de canelones siguiendo las instrucciones del fabricante y, cuando estén listas, las dispondremos sobre una tabla para que nos sea más cómodo rellenarlas.

Colocamos las placas sobre una tabla

Paso 9 Iremos rellenando una por una, las placas de canelones. Lo mejor es rellenarlas en el centro y hacia lo largo de la placa.

Rellenamos los canelones

Paso 10 Cuando ya las tengamos todas rellenas, las iremos disponiendo en la fuente que teníamos reservada con la salsa de tomate.

Dispondremos los canelones en la bandeja

Paso 11 Cubriremos toda la superficie con la salsa bechamel.

Cubrimos la superficie con salsa bechamel

Paso 12 Añadiremos el queso parmesano sobre la bechamel y ya solo quedará hornearlos, el tiempo y la función de horno que indique el fabricante de las placas de canelones.

Cubrimos con queso rallado

Paso final Una vez listos, serviremos sobre la marcha y a disfrutar de una receta exquisita porque la suavidad de su sabor y la cremosidad de su textura, aviso que resulta de lo más adictiva. No podrás parar de hacerla y de comerla.

Canelones de atún

