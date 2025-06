Crepes de espinacas rellenas de langostinos: la receta, ligera y saludable para una cena perfecta

Vanesa Delgado Caballero Las Palmas de Gran Canaria Miércoles, 25 de junio 2025, 22:47 Compartir

Mi paladar no suele tomar con mucho aprecio las recetas denominadas como 'mar y montaña', pero claro, siempre puedes encontrarte con las excepciones que echan por tierra hasta los más férreos de los principios y, con esta elaboración, he conseguido ir flexibilizar mis papilas.

Cierto es también que soy muy fan de ambos ingredientes por separado, las espinacas siempre son bienvenidas y no hay receta en las que no se empleen y que yo no haya intentado mi versión. Con los langostinos me pasa un poco lo mismo porque, esos 'bichitos' siempre alegran cualquier receta y se llevan bien con casi todo.

Así que todo esto me llevó a emular las crepes de toda la vida. Lo de añadirle las espinacas y así conseguir ese color tan llamativo lo saqué de una de las tantas revistas a las que acudo para encontrar a las musas entre páginas y, los langostinos, porque garantizo con ello el resultado ya que, si la receta resulta mediocre, ellos la convierten en aceptable y si, la receta está buena, directamente la convierten en un plato gourmet. Y así ha sido.

Una receta deliciosa, suave y muy ligera de comer, ideal para cuando no se nos ocurre que preparar, sobre todo si tenemos invitados en casa o si somos muchos a la mesa. Y una última idea, según mi hijo Pablo también estarán muy buenas con atún. Ahí lo dejo que el verano ya está aquí y las conservas de atún son las reinas de todas las despensas estivales.

Tiempo de preparación 30 minutos

Tiempo de cocción 30 minutos

Tiempo total 1 hora

Comensales 6

Dificultad Fácil Categorías Cenas ligeras Ingredientes Para la masa:

150 g de espinacas frescas.

180 g de harina de trigo.

3 huevos.

1 chorrito de aceite.

1 cucharadita de sal gruesa.

400 ml de leche.

Un toque de pimienta negra.

1 nuez de mantequilla.

Para el relleno:

400 g de espinacas.

1 vaso de leche.

1 cucharada colmada de harina.

24 langostinos cocidos.

Sal gruesa.

Pimienta negra.

3 dientes de ajo.

1 cucharada de aceite de oliva.

50 g de queso parmesano rallado. Paso 1: Comenzaremos disponiendo todos los ingredientes de la masa y así nos resultará mucho más sencilla la elaboración.

Ampliar Mise en place C7

Paso 2: En un vaso de batidora eléctrica incorporaremos de una vez todos los ingredientes de la masa y batiremos hasta que nos resulte una crema con burbujitas porque eso nos garantizará la ligereza de la crepe.

Ampliar Ponemos todos los ingredientes en la batidora C7

Paso 3: Dejaremos en reposo la masa durante 30 minutos a temperatura ambiente, antes de empezar a hacerlas.

Ampliar Dejamos reposar la masa 30 minutos C7

Paso 4: En una sartén de amplio diámetro, derretiremos a fuego suave una nuez de mantequilla.

Ampliar Derretimos la mantequilla C7

Paso 5: Llenaremos un cucharón de los de sopa, por encima de la mitad de su capacidad y, despacio, iremos vertiendo en la sartén. A la vez iremos haciendo movimientos circulares con la sartén, para que la masa quede equilibrada para conseguir que la crepe quede del mismo grosor por todos sus lados.

Apreciaremos como comenzarán a hacerse lo bordes y, cuando empiecen a brotar burbujitas por el centro, más o menos un minuto, daremos la vuelta a la crepe y tostaremos durante 30 segundos más.

Ampliar Cuajamos las crepes por ambos lados C7

Paso 6: A medida que vayamos haciendo las crepes, las dejaremos reposar sobre un paño para que no pierdan humedad y así las mantendremos hasta que tengamos el relleno terminado.

Ampliar Dejamos las crepes sobre un paño C7

Paso 7: Sin necesidad de lavar la sartén en la que hemos elaborado las crepes, sofreiremos los dientes de ajo picados, retirándoles el germen central previamente.

Ampliar Doramos los ajos C7

Paso 8: Desde que comience a tomar color, añadiremos las espinacas y las saltearemos hasta que reduzcan su volumen.

Ampliar Añadimos las espinacas C7

Paso 9: Una vez conseguido este punto, añadiremos la harina y removeremos hasta que la harina quede tostada (que no se vea nada blanco).

Ampliar Añadimos la harina C7

Paso 10: Desde que no apreciemos la harina, verteremos la leche y mantendremos a temperatura media, hasta que apenas quede ninguna parte líquida, como si estuviésemos haciendo croquetas.

Ampliar Vertemos la leche C7

Paso 11: Por último, añadiremos los langostinos picados en pedacitos, integramos con el resto del relleno y dejamos reposar durante 10 minutos antes de comenzar a rellenar las crepes.

Ampliar Añadimos los langostinos C7

Paso 12: Para que nos sea más cómodo, dispondremos una tabla sobre la que colocaremos la crepe sobre la que dispondremos el relleno de un lado al otro y en el centro.

Ampliar Iremos rellenando las crepes C7

Paso 13: Con cuidado, enrollaremos la crepe y la dispondremos en una fuente de horno. Repetiremos el mismo proceso con cada crepe.

Ampliar Dsipondremos las crepes en una fuente de horno C7

Paso 14: Por último, espolvorearemos el queso rallado por encima de cada crepe y hornearemos, con el horno previamente caliente, a 180º durante 8 minutos.

Ampliar Espolvoreamos el queso y horneamos C7

Paso final Una vez horneados, llevaremos sobre la marcha a la mesa. También puedes hacerlos con antelación siempre dentro del mismo día, y hornearlos justo antes de llevar a la mesa.

Ampliar Crepes de espinacas rellenas de langostinos C7

Temas

Recetas