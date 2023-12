Crema de Navidad

Tendría yo unos 6 años cuando una noche de Navidad, después de cenar, de estar feliz porque Papa Noel había venido a visitarme a pesar de una cuenta pendiente que me tenía preocupada por haberme portado regular y después de dejar al Niño Jesús en su cunita con San José y La Virgen María, andaba yo muy emocionada como para irme a la cama.

Recuerdo sentarme con mi abuela a ver la tele y estaban poniendo una película navideña en blanco y negro. Mi abuela se sabía hasta los diálogos, yo la había pillado empezada y lo más que alcancé a preguntar era si podía verla con ella o era película de mayores. Ella se rodó para que yo tuviera más espacio, pensaba que si me recostaba, pronto me quedaría dormida pero no fue así. La película era un tanto lacrimógena y a mi, de pequeña, me encantaban los dramas.

Cuando terminó, mi abuela me acompañó a la cama y yo no me separaba de mi Nancy que acababa de llegar a mi vida para llenarla de felicidad. Mi abuela se río cuando vio como la acostaba a mi lado y la tapaba conmigo. Me pellizcó la nariz, de eso me acuerdo, se acercó a mi cara y me dijo, Vanesita, todo esto está muy bien, la cena, los primos, acostarte tarde, tener una Nancy nueva pero que nunca se te olvide que hoy, estamos celebrando el nacimiento de Jesús.

No recuerdo la película, no recuerdo si la Nancy era enfermera o profesora, para como soy con la comida, no recuerdo ni lo que cenamos o si esa noche la compartimos con la familia de mi padre o con la familia de mi madre, pero esto que les estoy contando, lo recuerdo como si hubiera pasado ayer y no hay noche de Navidad en que no regrese a ese instante.

1 zanahoria

1 puerro

400 g de calabaza

2 papas

700 ml de fumet

Pimienta negra

Cebollino

Jerez

Aceite de oliva

Sal gruesa Paso 1 Comenzaremos esta receta preparando un fumet ligero con los langostinos. Para ello, pondremos abundante agua a hervir y una vez rompa el hervor, incorporaremos los langostinos durante tres minutos. A la vez, prepararemos un recipiente amplio y lo llenaremos de agua, hielo y sal gruesa. Una vez pasados los tres minutos, pasaremos los langostinos al recipiente de agua, sal y hielo y lo mantendremos dos minutos más.

Cocemos los langostinos C7

Paso 2 Pasados los dos minutos los dejaremos reservados mientras se van secando del exceso de agua y se van atemperando para poder pelarlos.

Atemperamos los langostinos C7

Paso 3 Mientras se atemperan los langostinos, iremos lavando y cortando toda la verdura. Del puerro solo cortaremos la parte blanca en rodajas, las papas en cuadros y la zanahoria también en rodajas.

Cortamos las papas, el puerro y las zanahorias C7

Paso 3 Retiraremos la piel y las pipas a la calabaza y la cortaremos en pedazos más o menos iguales al tamaño que le hayamos dado a las papas.

Cortamos también la calabaza C7

Paso 4 En un caldero alto y con buen diámetro, verteremos aceite de oliva, lo suficiente como para ir rehogando a fuego medio toda la verdura. En cuanto tome temperatura, verteremos un chorrito de Jerez y mantendremos a fuego alto unos minutos hasta que el alcohol se evapore.

Rehogamos la verdura y vertemos el jerez C7

Paso 5 Mientras se rehoga la verdura, pelaremos los langostinos y en un caldero aparte, verteremos el aceite de oliva y saltearemos las cabezas y las colas de los langostinos. Los cuerpos los reservaremos en frío hasta el momento de utilizarlos.

Rehogamos las cabezas de los langostinos C7

Paso 6 Iremos apretando las cabezas en lo que las salteamos para sacarle todo el jugo.

Sacamos el juego de las cabezas C7

Paso 7 Verteremos un litro de agua y mantendremos a temperatura media-alta durante 20 minutos. Durante la cocción iremos retirando la posible espuma de la superficie del fumet.

Cubrimos con agua C7

Paso 8 Una vez pasados los 20 minutos colaremos el caldo resultante y lo verteremos en el caldero donde tenemos las verduras. Removeremos bien y apartaremos del calor.

Incorporamos el fumet a las verduras C7

Paso 9 Sin calor, añadiremos los cuerpos de los langostinos que teníamos reservados, teniendo la precaución de guardar uno por comensal para la decoración de la crema cuando vayamos a servirla.

Añadimos los langostinos C7

Paso 10 Dentro del mismo caldero podremos meter la batidora de brazo y batir enérgicamente hasta conseguir una textura de puré o crema muy fino. Rectificaremos de sal y pimienta al gusto.

Batimos C7

Paso final Ya solo nos queda sacar esas preciosas tazas de consomé que en el día a día se nos hace tan pesado utilizar, atamos un langostino con cebollino y servimos bien caliente.