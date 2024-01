Coliflor gratinada

Hay que aprovechar que ahora, la coliflor está de temporada y llega a los expositores de las fruterías y los mercados, firme, blanca y con las hojas tan verdes que dan ganas de cortarlas y ponerlas en un jarrón.

Lo mío con la coliflor fue un absoluto flechazo desde pequeña, imagino que me cautivó la sorpresa cuando comprobé que algo que olía tan mal al cocinarse, después resultara ser un bocado de lo más delicado y especial.

En casa, rara era la semana que no había coliflor, rebozada o gratinada principalmente, también coles de Bruselas, que mi madre las hacía salteadas con jamón y aquello era una prueba de velocidad a ver quién alcanzaba a comerse más mini coles.

Hoy, en casa, a mi chico y a mi nos encanta y no existe mejor insecticida natural que cocinar coliflor para que los «moscones asaltadores de despensa» me despejen la cocina y no quieran entrar ni para coger una ambrosía.

Además, mi amiga Dolores le añade un toque de lo más original que multiplica y potencia, esta deliciosa receta.

Tiempo de preparación 15 minutos

Tiempo de cocción 18 minutos

Tiempo total 35 minutos

Comensales 2

Calorías No muchas Categorías Recetas para invierno Ingredientes 1 coliflor pequeña

Agua

Sal gruesa

20 g de mantequilla

20 g de harina de trigo

600 ml de leche

Un toque de nuez moscada

Pimienta negra

50 g de queso parmesano

40 g de cebolla frita deshidratada Paso 1 Comenzaremos retirando las hojas de la coliflor y la lavaremos muy bien, en agua fría.

Lavamos la coliflor C7

Paso 2 Una vez lavada, la iremos separando en ramilletes.

Separamos en ramilletes C7

Paso 3 Mientras tanto, pondremos agua a hervir con un puñado de sal.

Hervimos abudante agua con sal C7

Paso 4 Una vez que el agua rompa a hervir, guisaremos los ramilletes, durante 8 minutos. No más tiempo porque, de lo contrario, los ramilletes se romperían y nos conviene que queden guisados pero enteros.

Guisamos durante 8 minutos C7

Paso 5 Una vez pasado el tiempo de cocción, dejaremos escurriendo hasta que se sequen bien.

Escurrimos hasta que se sequen C7

Paso 6 Aprovecharemos este tiempo para hacer la salsa bechamel y lo primero que haremos será derretir la mantequilla, a potencia de calor baja.

Derretimos la mantequilla C7

Paso 7 Una vez derretida, añadiremos a la sartén, la harina. En ese momento subiremos la potencia del calor a temperatura media.

Añadimos la harina C7

Paso 8 Removeremos hasta que la harina cambie de color y, aunque vean que se amalgama con la mantequilla, no se preocupen que, con la leche, los grumos se irán deshaciendo.

Guisaremos la harina C7

Paso 9 Iremos vertiendo la leche poco a poco, a chorritos y, sin dejar de remover en ningún momento, iremos apreciando somo la salsa se irá espesando.

Iremos vertiendo la leche poco a poco C7

Paso 10 Cuando ya hayamos incorporado la leche por completo y apreciemos que está espesa, retiramos del calor y añadiremos un toque, al gusto, de pimienta negra y nuez moscada. Integramos.

Espesamos y añadimos nuez moscada y pimienta negra C7

Paso 11 En ese momento ya la coliflor estará seca, así que dispondremos un fondo de salsa bechamel en el fondo de una fuente, apta para horno.

Cubrimos el fondo de la fuente con bechamel C7

Paso 12 Sobre esta base, colocaremos los ramilletes de la coliflor

Colocamos por encima la coliflor C7

Paso 13 Con el resto de la salsa bechamel, cubriremos toda la coliflor.

Cubrimos la coliflor con la bechamel C7

Paso 14 Añadiremos el toque de mi amiga Dolores con la cebolla frita deshidratada, o lo que es lo mismo, como la conocen en mi casa que es «la cebolla de Ikea».

Añadimos el toque de cebolla frita C7

Paso 15 Repartiremos el queso por la superficie y al horno, previamente caliente, a 190º durante 10 minutos. Los últimos 2 minutos pasaremos a la función gratinar.

Cubrimos con queso C7

Paso final Desde que termine el tiempo de cocción ya estará lista para llevar a la mesa y disfrutar de un sabor único y maravilloso.