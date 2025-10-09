Cheesecake salado de verduras: una receta fácil, original y deliciosa

Hoy toca una receta ligera, colorida y llena de sabor con esta versión salada de la tarta de queso y con un resultado absolutamente extraordinario

Por unanimidad, la tarta de queso es el postre favorito de casa y cuando la hacemos con queso tierno, aún más, así que, para salir de la rutina sin renunciar a la intensidad y la textura que aporta el queso, aquí viene una versión extraordinaria aplicando la misma técnica que, para colmo de bienes, no tiene dificultad alguna.

Las verduras puedes ser las que se te antojen, es este caso la rellené con lo que tenía en la nevera, las verduras que en casa son un fondo de armario: calabacín, zanahoria y el siempre sabrosísimo puerro. A partir de aquí, queso crema y queso para gratinar y unas galletas saladas trituradas en la base y con todo ello ya tenemos más que suficiente para prepararnos un plato aparente y sorprendente que lo mismo podemos poner como guarnición que como plato único.

Así que, si ya nos gustaban las tartas de queso dulces, con las saladas ratificamos que las 'cheesecakes' están en nuestro top 10 por y para siempre.

Tiempo de preparación 10 minutos

Tiempo de cocción 40 minutos

Tiempo total 55 minutos

Comensales 6

Dificultad Fácil Categorías Tartas saladas Ingredientes 1 calabacín

1 puerro

1 zanahoria

3 huevos

300 g de queso crema

200 g de nuestro queso favorito para gratinar

Sal gruesa

Pimienta negra

180 g de galletas tipo 'cracker' saladas

20 g de mantequilla

2 cucharadas de aceite de oliva suave Paso 1 Comenzaremos cortando en cuadraditos cada una de las verduras.

Ampliar Cortamos las verduras en cuadritos C7

Paso 2 En un caldero chato y amplio, calentaremos el aceite y saltearemos a temperatura media el puerro durante 2 minutos.

Ampliar Salteamos el puerro C7

Paso 3 Pasados los dos minutos, añadiremos la zanahoria y saltearemos dos minutos más.

Ampliar Añadimos la zanahoria C7

Paso 4 Por último, añadiremos el calabacín, durante otros dos minutos y salpimentaremos al gusto.

Ampliar Añadimos el calabacín C7

Paso 5 Mientras tanto, dispondremos las galletas en una fuente y con ayuda de un palo de mortero, las trituraremos.

Ampliar Disponemos las galletas en una fuente C7

Paso 6 Derretimos la mantequilla durante 1 minuto en el microondas a potencia baja, para evitar que se queme.

Ampliar Derretimos la mantequilla C7

Paso 7 Vertemos la mantequilla derretida sobre las galletas trituradas y con ayuda de una espátula, iremos repartiéndola de manera uniforme.

Ampliar Mezclamos las galletas y la mantequilla C7

Paso 8 Cubriremos la base de un molde para tartas con la mezcla de galletas y mantequilla, repartiéndola bien y haciendo cierta presión para que compacte correctamente cuando la horneemos. Reservamos.

Ampliar Colocamos las galletas como base en un molde C7

Paso 9 En una fuente amplia, añadiremos los tres huevos.

Ampliar Dispondremos los huevos en una fuente C7

Paso 10 Seguidamente, añadiremos el queso crema.

Ampliar Añadimos el queso crema C7

Paso 11 Y, por último, la mitad del queso que hayamos elegido, reservando la otra mitad para el final de la receta.

Ampliar Añadimos la mitad del quesso para gratinar C7

Paso 12 Con ayuda de un batidor, mezclaremos e integraremos bien la mezcla y, si les gusta mucho la pimienta, podrán volver a añadirle en este paso.

Ampliar Mezclamos C7

Paso 13 Añadiremos las verduras salteadas a esta mezcla.

Ampliar Añadimos las verduras C7

Paso 14 Integramos bien la mezcla con ayuda de una espátula.

Ampliar Integramos bien C7

Paso 15 Con cuidado, verteremos la mezcla en el molde sobre la base de galletas.

Ampliar Vertemos en el molde C7

Paso 16 Cubriremos la superficie con la mitad del queso rallado que teníamos reservado y con el horno precalentado a 180º, calor arriba y abajo, introduciremos nuestra tarta en el horno durante 35 minutos. Una vez horneada, retiraremos del horno y dejaremos reposar durante 5 minutos.

Ampliar Cubrimos con queso rallado y horneamos C7

Paso final Antes de desmoldarla, pasaremos un cuchillo de punta redonda por todo el borde de la tarta y retiraremos del molde y ya la tendremos lista para comer. Está igual de buena en caliente que a temperatura ambiente.

Ampliar Cheesecake salado de verduras C7