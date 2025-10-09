Cheesecake salado de verduras: una receta fácil, original y deliciosa
Las recetas que te cuento ·Hoy toca una receta ligera, colorida y llena de sabor con esta versión salada de la tarta de queso y con un resultado absolutamente extraordinario
Las Palmas de Gran Canaria
Miércoles, 8 de octubre 2025, 23:20
Por unanimidad, la tarta de queso es el postre favorito de casa y cuando la hacemos con queso tierno, aún más, así que, para salir de la rutina sin renunciar a la intensidad y la textura que aporta el queso, aquí viene una versión extraordinaria aplicando la misma técnica que, para colmo de bienes, no tiene dificultad alguna.
Las verduras puedes ser las que se te antojen, es este caso la rellené con lo que tenía en la nevera, las verduras que en casa son un fondo de armario: calabacín, zanahoria y el siempre sabrosísimo puerro. A partir de aquí, queso crema y queso para gratinar y unas galletas saladas trituradas en la base y con todo ello ya tenemos más que suficiente para prepararnos un plato aparente y sorprendente que lo mismo podemos poner como guarnición que como plato único.
Así que, si ya nos gustaban las tartas de queso dulces, con las saladas ratificamos que las 'cheesecakes' están en nuestro top 10 por y para siempre.
-
Tiempo de preparación
10 minutos
-
Tiempo de cocción
40 minutos
-
Tiempo total
55 minutos
-
Comensales
6
-
Dificultad
Fácil
Categorías
Tartas saladas
Ingredientes
-
1 calabacín
-
1 puerro
-
1 zanahoria
-
3 huevos
-
300 g de queso crema
-
200 g de nuestro queso favorito para gratinar
-
Sal gruesa
-
Pimienta negra
-
180 g de galletas tipo 'cracker' saladas
-
20 g de mantequilla
-
2 cucharadas de aceite de oliva suave
Paso 1
-
Comenzaremos cortando en cuadraditos cada una de las verduras.
Paso 2
-
En un caldero chato y amplio, calentaremos el aceite y saltearemos a temperatura media el puerro durante 2 minutos.
Paso 3
-
Pasados los dos minutos, añadiremos la zanahoria y saltearemos dos minutos más.
Paso 4
-
Por último, añadiremos el calabacín, durante otros dos minutos y salpimentaremos al gusto.
Paso 5
-
Mientras tanto, dispondremos las galletas en una fuente y con ayuda de un palo de mortero, las trituraremos.
Paso 6
-
Derretimos la mantequilla durante 1 minuto en el microondas a potencia baja, para evitar que se queme.
Paso 7
-
Vertemos la mantequilla derretida sobre las galletas trituradas y con ayuda de una espátula, iremos repartiéndola de manera uniforme.
Paso 8
-
Cubriremos la base de un molde para tartas con la mezcla de galletas y mantequilla, repartiéndola bien y haciendo cierta presión para que compacte correctamente cuando la horneemos. Reservamos.
Paso 9
-
En una fuente amplia, añadiremos los tres huevos.
Paso 10
-
Seguidamente, añadiremos el queso crema.
Paso 11
-
Y, por último, la mitad del queso que hayamos elegido, reservando la otra mitad para el final de la receta.
Paso 12
-
Con ayuda de un batidor, mezclaremos e integraremos bien la mezcla y, si les gusta mucho la pimienta, podrán volver a añadirle en este paso.
Paso 13
-
Añadiremos las verduras salteadas a esta mezcla.
Paso 14
-
Integramos bien la mezcla con ayuda de una espátula.
Paso 15
-
Con cuidado, verteremos la mezcla en el molde sobre la base de galletas.
Paso 16
-
Cubriremos la superficie con la mitad del queso rallado que teníamos reservado y con el horno precalentado a 180º, calor arriba y abajo, introduciremos nuestra tarta en el horno durante 35 minutos. Una vez horneada, retiraremos del horno y dejaremos reposar durante 5 minutos.
Paso final
-
Antes de desmoldarla, pasaremos un cuchillo de punta redonda por todo el borde de la tarta y retiraremos del molde y ya la tendremos lista para comer. Está igual de buena en caliente que a temperatura ambiente.