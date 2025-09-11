Cómo hacer un carpaccio de higos perfecto

Esta receta de temporada es perfecta para dar salida a los higos que ahora están en su mejor momento | Una elaboración a la que añadimos jamón ibérico, parmesano y una vinagreta de piñones que lo convierten en un entrante de lo más elegante

Hay cosas que nos recuerdan al verano, es más, si no las vivimos parece que nos falta algo y esto mismo me sucede a mí con los higos y con mi querido amigo, Ángel Martín.

Por los higos es evidente que caen de maduro en estas fechas, pero, lo de mi amigo Ángel y el almuerzo que siempre celebra, año tras año, donde puede presumir de su buen gusto y sus dotes culinarias, es un imprescindible en agosto, de lo contrario sentiría que el verano no ha terminado y ahí estaría esperando por su convocatoria.

Lo suyo con la cocina es un regalo de la genética, su madre, Soco podría ostentado un palmarés de varias estrellas Michelín, pero prefirió reservar su cocina y sus prodigiosas manos para los suyos. El pollo en salsa o el redondo de ternera, ella consigue que sepan a bocados celestiales por los que te pegarías suspirando toda tu vida desde el primer momento en que lo probaras porque Soco es de las que elabora cocina inolvidable.

Tanto derroche de habilidades recayó en su hijo, mi amigo Ángel y lo mismo se marca un arroz al horno con conejo que una tortilla de papas inigualable o que un cocido madrileño en tres vuelcos por el que hasta yo misma estaría dispuesta a correr una maratón, si su plato me espera en la meta. Eso sí, a él no le sabe igual si no lo comparte con sus tribus y yo sí que tengo la suerte de pertenecer a una de ellas. Y la misma suerte me acompañó cuando desde que empezó agosto nos marcó la fecha del nuevo encuentro culinario en su apartamento del sur.

La emoción y el ayuno previo, porque en casa de Ángel no solo se come rico, sino que el límite en cantidad puede acercarse al infinito, además de cuatro playas previas andando la misma mañana, fueron toda mi actividad antes del encuentro. Dos arroces eran el menú anunciado y los compañeros de mesa y mantel prometían tanto como el repertorio gastro y, un año más, Angelito nos robó el corazón con su cocina y como sorpresa, este carpaccio de higos al que no le falta detalle y que no he podido parar de hacer y de comer, desde que se me terminaron las vacaciones.

Tiempo de preparación 10 minutos más 30 de congelación

Tiempo de cocción 0

Tiempo total 35 minutos

Comensales 5

Dificultad Muy fácil Categorías Entrantes Ingredientes 10 higos

100 g de jamón ibérico

50 g de queso parmesano rallado

15 g de piñones

2 cucharas de aceite de oliva virgen extra

1 cucharada de vinagre de Módena en crema

Esencial, dos láminas de papel vegetal para montar el carpaccio Paso 1 Ahora que los higos están en plena temporada, lo mejor es hacernos con los que aún estén un poco firmes, que no verdes, pero no demasiado maduros.

Ampliar Higos C7

Paso 2 Los cortaremos en rodajas como de medio centímetro de grosor.

Ampliar Laminamos los higos C7

Paso 3 Colocaremos una de las láminas de papel vegetal sobre una superficie plana y sobre éste iremos disponiendo los higos, colocándolos uno sobre otro en el borde y formando, más o menos un cuadrado.

Ampliar Disponemos los higos sobre un papel vegetal C7

Paso 4 Cuando los tengamos todos colocados, cubriremos con el segundo papel vegetal y con paciencia y cariño, pasaremos por encima un rodillo para que no queden espacios libres entre las rodajas de higos y aquí aprovecharemos para ir dándole forma redondeada.

Ampliar Cubrimos con orto papel y pasamos rodillo C7

Paso 5 Cerraremos como si estuviésemos haciendo un paquete, con el todo el papel sobrante y meteremos en el congelador unos 30 minutos.

Ampliar Cerramos y congelamos C7

Paso 6 Mientras tanto podremos ir preparando la vinagreta y para ello tostaremos ligeramente a potencia media los piñones en unas gotitas de aceite de oliva.

Ampliar Tostamos los piñones C7

Paso 7 Una vez tostados, los dispondremos en un vaso para que nos sea más sencillo elaborar la vinagreta.

Ampliar Disponemos los piñones en un vaso C7

Paso 8 Añadiremos el aceite de oliva virgen extra sobre los piñones.

Ampliar Añadimos el aceite de oliva C7

Paso 9 Por último, añadiremos el vinagre y mezclaremos a conciencia con la ayuda de una cuchara. Reservamos hasta el momento de utilizarla.

Ampliar Vertemos el viangre y mezclamos C7

Paso 10 Una vez pasados los 30 minutos, con cuidado iremos despegando una de las láminas de papel.

Ampliar Despegamos con cuidado la lámina de papel C7

Paso 11 Colocaremos entonces la parte que queda descubierta sobre el plato en el que vayamos a servir nuestro carpaccio.

Ampliar Volcaremos los higos sobre un plato C7

Paso 12 Dispondremos las lonchas de jamón ibérico sobre los higos.

Ampliar Dispondremos el jamón C7

Paso 13 Haremos lo mismo, espolvoreando el queso rallado.

Ampliar Espolvoreamos el queso rallado C7

Paso 14 Y ya solo nos quedará repartir el aliño por la superficie.

Aliñamos C7

Paso final Lo ideal será llevarlo a la mesa sobre la marcha para disfrutar de una elaboración tan sabrosa y aparente como los encuentros de verano de mi amigo Ángel.

Ampliar Carpaccio de higos C7

