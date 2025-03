Calabacines rellenos a la italiana, una receta fácil y deliciosa

Vanesa Delgado Las Palmas de Gran Canaria Miércoles, 12 de marzo 2025, 23:29 Compartir

Cuando encuentro en el mercado esos calabacines pequeños, carnosos, duros y con púas invisibles pero surgentes, me lanzo en plancha y me llevo dieciocho de la tacada.

Luego llego a casa y empiezo a inventar, que si los añado a una pasta, que si hago el siempre socorrido y tradicional pisto que para mí es la guarnición perfecta o si los relleno, inventando o repitiendo los rellenos más comunes, pero no tenía yo el día de andar en lo mismo. Me apetecía algo diferente y que sobre todo acompañara al asomo de primavera que se ha dejado de ver entre la lluvia, tan propia de los carnavales como los «drags queen».

Primero pensé en algo ligero, a eso le añadí el paladar mediterráneo del que todos padecemos en casa y, por último y casi lo más importante, la falta de tiempo en el día a día, donde siempre me pasa por encima lo urgente y se queda aparcado lo importante.

Abrí nevera y allí estaba tras la puerta la inspiración, unos tomates cherry, que en casa son la golosina favorita, se los comen de 20 en 20. La albahaca, porque tengo la suerte de tener un parterre que me cuida mi cuñado Fernando y que, con su mano, crece más que la mala hierba. El queso parmesano, porque mi hijo Pablo no entiende la vida sin él y ya solo quedaba ponerse a pensar en cómo montarlo todo y que el conjunto no dañara los entrenados paladares que tengo por «compis de piso».

Y allá que me lancé, aunque he de confesar que cuando innovo me viene mi abuela Consuelo a la cabeza, esperando paciente en una silla de la cocina a que yo inventara, bien para disfrutarlo conmigo o bien para ponerse más cruel que Jordi Cruz en 'Máster Chef'. Pero ésta, aunque ya no goce de su vigilia, fue de las buenas. De esas recetas que salen bien a la primera y que ella, antes de recoger la mesa me habría mandado a coger lápiz y papel para anotarla y repetirla una y otra vez, hasta que llegara un nuevo invento.

Queda que les explique el nombre, poco sofisticado, pero es lo que mejor define a la receta, a cada ingrediente y al sabor final en su conjunto: fresco, sabroso y de lo más satisfactorio. Buon appetito.

Tiempo de preparación 10 minutos

Tiempo de cocción 12 minutos

Tiempo total 25 minutos

Comensales 4

Calorías Pocas Categorías Recetas fáciles Ingredientes 4 calabacines

1 diente de ajo

Unas hojas de albahaca fresca

12 tomates cherry

120 g de queso parmesano rallado

Sal en escamas

Pimienta negra

Un chorrito de aceite de oliva virgen extra Paso 1 Comenzaremos cortando los calabacines a la mitad y los incorporaremos a un caldero, cubriéndolos de agua, un poco de sal y llevaremos a ebullición.

Hervimos los calabacines

Paso 2 Una vez que el agua rompa a hervir, calcularemos 5 minutos, apagaremos y retiraremos el aguad dejándolos en un escurridor hasta que se atemperen.

Llevamos a ebullición durante 5 minutos

Paso 3 Una vez atemperados y con ayuda de una cuchara, iremos retirando la pulpa del calabacín y reservamos.

Retiramos y reservamos la pulpa

Paso 4 Mantendremos los 'cuerpos' de los calabacines en una fuente pata para el horno.

Dispondremos los calabacines en una fuente para horno

Paso 5 En una tabla dispondremos los ingredientes del relleno, teniendo en cuenta retirar el germen del ajo y lo picaremos muy menudo.

Picamos el ajo sin el germen

Paso 6 En una fuente añadiremos el ajo.

Añadimos el ajo en una fuente

Paso 7 Cortaremos en pedacitos muy pequeños los tomates y los añadiremos a la fuente y justo en este paso, verteremos un chorrito de aceite de oliva y sal y pimienta al gusto.

Cortamos los tomates y añadimos aceite, sal y pimienta

Paso 8 Picaremos también la albahaca y también la añadiremos a la fuente.

Picamos y añadimos la albahaca

Paso 9 Recuperaremos la pulpa de los calabacines que teníamos reservada y la añadiremos junto con el resto de ingredientes.

Añadimos la pulpa de los calabacines

Paso 10 Y ya, por último, añadiremos el queso parmesano rallado.

Añadimos el queso rallado

Paso 11 Con ayuda de una cuchara mezclaremos bien, hasta que el conjunto quede repartido de forma homogénea.

Mezclamos e integramos

Paso 12 Con la mezcla, iremos rellenando los calabacines, manteniéndolos en la misma fuente donde los teníamos reservados.

Rellenamos los calabacines

Paso 13 Introduciremos la bandeja en el horno, previamente caliente, durante 12 minutos a 190º, calor arriba y abajo. Una vez pasado el tiempo de cocción, ya estarán listos.

Horneamos

Paso final Serviremos y rápidamente llevaremos a la mesa porque calentitos es como mejor saben.

Calabacines rellenos a la italiana