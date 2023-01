Brownie de chocolate

No se ustedes pero yo sigo masticando polvo. Me duelen los brazos de barrer y volver a barrer y barrer lo barrido. La aspiradora se va a quemar porque lleva enchufada 72 horas y no hay manera. Mientras tanto sigo a lo mío y sigo barriendo a la vez que canturreo eso de Que llueva, que llueva…. Pero es que de tanta tierra me he quedado afónica y no llegan a destino mis plegarias. Puente de carnaval en casita y bendita consola (solo en estos días) que ha tenido a los chicos entretenidos porque ya no quedaban juegos de mesa, libros de repaso o de lectura, tareas escolares que no se hubiesen terminado en tiempo y forma, pero también les digo que nada que no arregle un buen brownie con un cafecito con leche para pasar la tarde en casa, con puertas y ventanas cerradas. Fue dar el primer bocado y olvidar que estábamos semi secuestrados por la calima a la espera de que la lluvia pagara el rescate y nos permitiera ponernos manos a la obra proyectando las últimas salidas de estos carnavales. En cualquier caso, si no mejorara la cosa, volveremos a hacer un brownie.

Tiempo de preparación 40 minutos Tiempo de cocción 20 minutos Tiempo total 60 minutos Comensales 6 Calorías Considerables Ingredientes 140 g de chocolate 70% de cacao

4 huevos

180 g de mantequilla sin sal

300 g de azúcar glas

120 g de harina de esponja

100 g de nueces troceadas

200 g de chocolate 70% cacao para a cobertura

200 ml de nata líquida (para la cobertura)

80 g más de matequilla sin sal (para la cobertura) Preparación 1 Fundimos el chocolate al baño maría Lo primero será fundir 140 g chocolate junto con la mantequilla al baño maría. Un consejo, el agua donde metan el caldero con el chocolate y la mantequilla no debe de estar hirviendo. La mantendremos en caliente, solo con las primeras burbujitas. Yo lo que hago es ponerla a calentar y una vez empieza a humear y antes de que rompa el hervor a borbotones, le bajo la potencia del fuego a 6 y en ese momento meto dentro el otro caldero con el chocolate y la mantequilla. 2 El bizcocho Segidamente, iremos batiendo los huevos junto con el azúcar. Batiremos hasta que el azúcar esté completamente integrado, es fácil porque usaremos azúcar ya molida (azúcar glas). Reservamos. 3 Integramos Una vez que el chocolate no esté tan caliente, lo iremos incorporando a la mezcla de huevos y azúcar, muy despacio. No lo mezclaremos sobre la marcha porque si vertemos el chocolate muy caliente, correremos el riesgo de que se cocinen los huevos. 4 Amasamos A la vez que vayamos vertiendo el chocolate, iremos batiendo con suavidad hasta que lo tengamos totalmente integrado. Este es el momento idóneo para ir encendiendo el horno a 180º calor arriba y abajo y función ventilador si la tuviéramos. Acto seguido verteremos la harina sobre la mezcla. Para ello nos ayudaremos de un tamizador y en caso de no tenerlo, pasaremos la harina por un colador de malla fina. Mezclamos e integramos bien. Si se van haciendo burbujas no se preocupen, eso dará esponjosidad a nuestro brownie. 5 Preparamos el molde Lo siguiente que haremos, será preparar el molde, lo mejor es utilizar uno rectangular. Yo lo cubro con papel vegetal para que no se pegue y sea más fácil desmoldarlo. 6 Vertemos la mezcla Verteremos la mezcla en el molde y daremos unos golpecitos para afianzarlo y que llegue bien a todos los rincones. Incorporaremos las nueces, que las habremos picado ligeramente y las repartiremos en la mezcla con la ayuda de un tenedor. 7 Horneamos Y ya lo tendremos listo para hornear. 20 minutos, 180º calor arriba y abajo (con ventilador si lo tuvieran). Una vez horneado, retiramos y dejamos que se enfríe, al menos unos 15 minutos, antes de desmoldarlo. 8 Cobertura Mientras se enfría, iremos haciendo la cobertura. Pondremos la nata a calentar hasta que hierva, una vez conseguido, vertemos los 200 g de chocolate, que previamente lo habremos pasado por un rallador. Mezclamos y seguimos en caliente, trabajando y mezclando. Una vez ya esté fundido todo el chocolate y bien integrado en la nata, bajaremos el fuego a potencia media e incorporaremos la mantequilla. Mezclaremos hasta que todo esté perfectamente integrado y dejaremos atemperar. No volcaremos la cobertura en caliente ni tampoco el brownie deberá estar caliente.