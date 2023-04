Batatas bravas

Cuando mi hijo Juan y yo nos planteamos hacer una ruta gastronómica, monotemática la mayoría de las veces, se desatan todos los peligros. La última ocurrencia fue la de probar las que se dice, son las mejores bravas de Madrid.

Para paliar los efectos secundarios de tal ingesta, desmesurada y atropellada dado que solo tuvimos dos días, aprovechando sus noches, caminábamos de una punta a otra de Madrid y, de los cuatro lugares que habíamos marcado en Google Maps, nos dio tiempo a tres. Ni tan mal.

En el vuelo que nos trajo a casa, mi hijo me plantea si no sé hacer la salsa brava a lo que yo le respondí que lo intentaría pero que, en caso de no conseguirlo, siempre nos quedaría el cuarto lugar en la próxima escapada a la capital.

Cuando llegamos a casa recurrí a mi estantería gastro porque yo recordaba que, en algunos de mis libros, un titular contaba que la receta auténtica, castiza y sin tomate de la salsa brava, estaba entre aquellas páginas.

Al buscarla en el índice, sentí una especie de escalofrío porque nada más pasar las tapas del libro, allí estaba la preciosa y caligráfica letra de molde de mi padre que en el año 1983 (yo tenía 8 años) ponía en mi todas sus esperanzas para que siguiera formándome, probando, aprendiendo, todas las recetas que ahí estaban.

Llegué hasta la página ligeramente emocionada, la marqué, comprobé existencias en mi despensa y aquí les traigo el resultado.

No sobra contarles que mis hijos aplaudieron muy efusivamente la cena de esa noche, para ellos con papas, para mí y para mi chico, con batatas asadas al horno porque en mi caso, aún me queda remediar los efectos de las bravas por Madrid junto con uno de mis paladares favoritos, al que ya no le importa no llegar al cuarto bar con las mejores bravas de Madrid porque las de su madre, dice él, están fabulosas.

Tiempo de preparación 20 minutos

Tiempo de cocción 40 minutos

Tiempo total 1 hora

Comensales 4

Calorías No muchas Categorías Recetas tradicionales Ingredientes 1 kg de batatas amarillas

1 cebolla grande

3 dientes de ajo

4 cucharadas, tamaño postre, de pimentón picante

1 cucharada, tamaño postre, de pimentón dulce

1 cucharada sopera de harina

300 ml de caldo de carne

10 ml de vinagre de manzana

Pimienta negra

Aceite de oliva

4 cucharadas de aceite de oliva virgen para las batatas

Media cucharadita de comino en polvo

Media cucharadita de ajo en polvo Preparación Comenzaremos elaborando la salsa brava, para ello picaremos muy finamente la cebolla y los ajos, a los que previamente le retiraremos el germen. Sofreiremos a temperatura media-baja ambos, hasta que estén bien pochados y evitando que se quemen.

Una vez tengamos el punto de la fritura, añadiremos el pimentón, tanto el dulce como el picante y bajaremos la potencia del calor a temperatura baja. En este caso hay que evitar que el pimentón se queme y seguiremos a la misma temperatura, el resto de la receta.

Integraremos el pimentón en la fritura hasta que no queden grumos y seguidamente, añadiremos la harina. Mezclaremos y mantendremos, removiendo constantemente la mezcla, durante unos dos minutos, hasta que apreciemos que la harina, ya está tostada.

Seguidamente verteremos el caldo y mezclaremos hasta integrar.

Mantendremos, a temperatura baja, durante 10 minutos y aprovecharemos para añadir pimienta negra al gusto.

En el último minuto, verteremos el vinagre y mezclaremos.

Verteremos la mezcla en un vaso de batidora y trituraremos. Observarán que la textura es de lo más cremosa. Seguiremos ahora con la elaboración de las batatas.

Comenzaremos pelando las batatas y cortándolas en cuadrados tamaño bocado. Tan pronto como las vayamos cortando las sumergiremos en agua para evitar que se oxiden.

En un vaso, mezclaremos las cuatro cucharadas de aceite de oliva virgen con el comino y el ajo en polvo.

Escurriremos las batatas y las dispondremos en una fuente para horno, intentando que queden al mismo nivel todos los pedazos. Regaremos la mezcla de aceite y especies sobre la batata y hornearemos a 180º, calor arriba y abajo, durante 20 minutos.

Una vez asada la batata, emplataremos sobre la marcha la batata y las bañaremos generosamente con la salsa brava.