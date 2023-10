Cómo hacer auténtico y clásico tiramisú

Mi compañero José Luis llevaba un tiempo contándome las bondades, texturas y sabores de este delicado postre. Durante algunas semanas y, con esmerado lenguaje, iba detallándome su ruta, infalible y exquisita, de su peculiar persecución por la isla de Gran Canaria y de Tenerife porque, para él, este postre es un sueño recurrente.

Hasta que consiguió lo que quería, y vaya por delante que hacer postres no es mi fuerte. Preparé este tiramisú, receta de una de mis tantas libretas, lo empaqueté y se lo traje al trabajo.

No se crean, hasta inquieta estuve esperando por su valoración, experto él, como pocos, en los requisitos indispensables de cómo tiene que ser un buen tiramisú.

Les adelanto que aprobé con notable, no sé si porque quiere mantener la estupenda sintonía y afecto que define nuestra relación o porque realmente lo merecía. A mí me pareció que estaba impresionante y eso que mi paladar es más sensible a lo salado que a lo dulce.

Hagan, prueben y juzguen ustedes mismos.

Tiempo de preparación 30 minutos

Tiempo de cocción 0

Tiempo total 3 horas y media para enfriar

Comensales 6

400 g de bizcochos tipo soletilla

4 huevos, separados las yemas de las claras

500 g de queso mascarpone

100 g de azúcar blanca, separados en dos montoncitos de 50 g

250 ml de café sin endulzar y, preferiblemente hecho en cafetera italiana

80 g de cacao puro en polvo sin azúcar Paso 1 Para que nos resulte más sencillo, lo ideal es tener todos los ingredientes dispuestos y listos para emplear, ya pesados y por separado. Además, debemos de tener la precaución de preparar el café con tiempo para que, en el momento de emplearlo, ya esté frío.

Ampliar Prepararemos mise en place con todos los ingredientes C7

Paso 2 Lo siguiente, separaremos las claras de las yemas y batiremos, con varilla eléctrica las segundas.

Ampliar Batimos las yemas C7

Paso 3 Mientras batimos, iremos añadiendo poco a poco y, sin dejar de batir, los primeros 50 g de azúcar.

Ampliar Iremos añadiendo el azúcar C7

Paso 4 Batiremos, sin parar en ningún momento hasta que el azúcar esté completamente integrado y, hasta que nos resulte una especia de crema color amarillo muy claro.

Ampliar Batimos hasta obtener una crema amarilla clara C7

Paso 5 Acto seguido, iremos incorporando poco a poco en queso mascarpone. Mientras lo vayamos incorporando, no dejaremos de batir en ningún momento.

Ampliar Integramos poco a poco el mascarpone C7

Paso 6 El resultado debe ser una crema algo densa y, deberemos asegurarnos de que no queda queso por integrar. Taparemos y reservaremos en nevera hasta el momento de volver a usarla.

Ampliar Crema final C7

Paso 7 En un bol limpio y bien seco, verteremos las claras y batiremos para hacer punto de nieve firme.

Ampliar Batimos las claras a punto de nieve C7

Paso 8 Cuando las claras comiencen a tomar cuerpo, iremos añadiendo, sin dejar de batir, los 50 g de azúcar restante.

Ampliar Iremos añadiendo poco a poco al azúcar a las claras C7

Paso 9 Montaremos las claras hasta que estén bien firmes y no se caigan del recipiente, aun volteándolo del revés.

Ampliar Claras montadas a punto de nieve firme C7

Paso 10 Volveremos a sacar la crema previa que teníamos preparada y, le añadiremos una cucharada de las claras al punto de nieve. La mezclaremos enérgicamente para que la crema se suavice.

Ampliar Suavizamos la crema C7

Paso 11 Acto seguido, añadiremos el resto de las claras a punto de nieve a la crema y, con movimientos suaves y envolventes las integraremos por completo en la crema.

Ampliar Integramos crema y claras con movimientos envolventes C7

Paso 12 El resultado será una crema súper untuosa y delicada y, les adelanto que les será difícil no comérsela ya en este punto.

Ampliar Crema del tiramisú C7

Paso 13 Comenzaremos entonces a montar nuestro tiramisú, para ello emplearemos un molde, mejor si es rectangular o cuadrado porque después les será más sencillo cortar a la hora de servirlo. Sobre la base del molde elegido, untaremos una generosa capa de la crema.

Ampliar Untamos la base con la crema C7

Paso 14 Una vez tengamos la base cubierta, comenzaremos a mojar en café los bizcochos, Este paso lo haremos muy rápido para que los bizcochos no se nos deshagan. Será un mojar y listo.

Ampliar Mojamos los bizcochos en el café C7

Paso 15 Cubriremos con los bizcochos toda la superficie de la crema ya dispuesta.

Ampliar Cubrimos con los bizcochos C7

Paso 16 Volveremos a repetir la operación anterior, cubriendo con una capa de crema los bizcochos.

Ampliar Cubrimos con otra capa de crema C7

Paso 17 Y también repetiremos con una capa de bizcochos previamente remojados en café.

Ampliar Volvemos a cubrir con los bizcochos C7

Paso 18 Por último, cubriremos por completo con la crema restante, toda la superficie.

Ampliar Cubrimos por completo con la crema restante C7

Paso 19 Y como toque final y, con la ayuda de un colador de rejilla, cubriremos todo el tiramisú con una capa de cacao puro.

Ampliar Cubrimos con cacao C7

Paso final Taparemos y mantendremos en nevera, como mínimo 3 horas, antes de disfrutarlo. ¡Buon appetito!