Arroz al horno

No me digan que desde que bajan ligeramente las temperaturas y empieza a llover, a casi todos nos encantan esos platos contundentes que solo te atreves a comer en invierno. Este es uno de esos platos, llenos de sabor y de aroma que si lo acompañas de un día gris, de lluvia tras los cristales y de la mejor compañía en la mesa, es el plan perfecto para este fin de semana.

Yo además tuve la suerte de que mi amiga Aran no solo me diera la receta sino que se vino a casa, cocinamos juntas, nos abrimos un vino, nos servimos una copa quizás alguna más y ella, con toda su paciencia, me enseñó a hacer este arroz. Aran es pura inspiración en la cocina y se atreve como pocos que conozco, eso sí, queda claro que yo soy la afortunada de este tándem porque me enseña, me lo como, me gusta, lo disfruto y siempre me acompaña.

Lo compartimos después con el resto y pocos platos en casa reciben ovación unánime, sobre todo porque somos unos cuantos (más que la media) y porque nuestros gustos son antagónicos. Pero el arroz vino a democratizar la mesa de los fines de semana de invierno en casa.

Es arroz y el arroz no es fácil, tampoco es difícil pero es puñetero porque si no queda en el punto correcto, directamente puede convertirse en un desperdicio. No hay plan B si un arroz no está en su punto. Y esta receta, tal cual, paso a paso, lo deja en el punto exacto. El sabor indescriptible porque lleva la potencia de una buena morcilla asturiana, la contundencia de las costillas de cerdo que después del guiso se deshacen como por arte de magia, el sabor del conjunto que explota en la nariz y en la boca, así todo junto y a la vez y la textura que aporta al grano el calor del horno, sencillamente maravillosa. Sabor en estado puro.