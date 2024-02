Aprende a hacer «Japchae» coreano

Vanesa Delgado Las Palmas de Gran Canaria Miércoles, 21 de febrero 2024, 23:04 Comenta Necesitas ser registrado para acceder a esta funcionalidad. Inicia sesión Compartir Copiar enlace

Hace años que conocí a Mijin y, desde el primer minuto empecé a quererla y a querer que estuviera en mi vida. Con mucho, Mijin es de las personas más especiales que conozco y no sé cómo pero siempre tiene una sonrisa, siempre tiene un yo puedo, un yo te ayudo, un piropo sincero y un corazón que, a día de hoy me pregunto cómo le cabe en ese cuerpito. Aparte de ser una de las personas más fuertes y valientes que con las que me he cruzado. Es única y su peluquería, también lo es.

Sepan además, que es la mejor embajadora de su país natal, Corea del Sur y rara es la vez en la que no nos vemos y me acaba contando como era su vida allí, lo mejor o lo peor de su cultura, detalles de los asombrosos e infalibles trucos de belleza coreanos y, como no podía ser de otra manera, sobre la gastronomía. Cocina maravillosamente bien y borda los platos coreanos como nadie, durante un tiempo fuimos vecinas y cuando tocaba a la puerta y aparecía con comida coreana, mi casa se convertía en una fiesta. Ahora nos alejan unos cuantos pasos más, pero ella no nos olvida, especialmente a mi hija Sara por la que siente debilidad y además es mutua. Este domingo pasado apareció su chico, Pepote, con tortitas de kimchi y de puerro poniendo sabor, color y alegría a un domingo cualquiera, porque estas sorpresas, solo Mijin las da como nadie. Y, como siempre me sucede con ella, le pedí la receta de «Japchae» y no tardó ni un nanosegundo en pasarme, con todo lujo de detalles, los pormenores y secretos de esta deliciosa y famosa receta coreana. La hice, la devoramos y sin duda la repetiremos porque cuando las cosas te las enseñan poniendo corazón, difícilmente se olvidan. Tiempo de preparación 1 hora

Tiempo de cocción 40 minutos

Tiempo total 2 horas

Comensales 4

Calorías No muchas Categorías Comida coreana Ingredientes 300 g de fideos de batata coreanos (en supermercados orientales)

150 ml de aceite de sésamo

250 g de ternera

1 pimiento rojo

1 pimiento verde o amarillo

1 zanahoria

1 cebolla

100 g de espinacas

Setas shitake (opcional)

300 ml de salsa de soja

6 cucharadas de azúcar morena

Sal

Pimienta negra

1 diente de ajo Paso 1: la carne Esta receta no es especialmente rápida, es laboriosa, pero nada complicada porque, las técnicas de elaboración son bien sencillas y cotidianas.

Comenzaremos cortando la ternera en tiras de un dedo de grosor, disponiéndola en un recipiente y le daremos un toque de pimienta negra al gusto. Cortamos la carne C7 Paso 2: aderezamos Añadiremos a la carne un chorrito de aceite de sésamo y otro de salsa de soja. Vertemos aceite de sésamo y salsa de soja C7 Paso 3: maceramos Por último, picaremos el diente de ajo, retirándole el germen central, lo añadiremos a la carne y mezclaremos para que se macere mientras seguimos con el resto de la receta. Reservamos. Dejamos macerar la carne C7 Paso 4: cortamos las verduras Picaremos en juliana fina, la cebolla, los pimientos y la zanahoria. Cortamos las verduras C7 Paso 5: salteamos En una sartén, iremos salteando en aceite de sésamo, por orden y por separado cada verdura, comenzando por la cebolla. Salteamos la cebolla C7 Paso 6: seguimos salteando Una vez esté lista, reservamos y en la misma sartén, saltearemos los pimientos. Salteamos los pimientos C7 Paso 7: terminamos con las zanahorias Al igual que con la cebolla, una vez salteados, retiramos y hacemos lo propio con la zanahoria. Salteamos las zanahorias C7 Paso 8: escaldamos Reservamos las verduras y, en agua hirviendo con un poco de sal, escaldamos durante dos minutos las espinacas. Dejamos secar y reservamos. Escaldamos las espinacas C7 Paso 9: salteamos la carne En la misma sartén donde hayamos salteado las verduras, saltearemos la carne, también con aceite de sésamo, añadiéndole también el líquido del macerado. Una vez que el líquido haya desparecido, retiramos la carne y reservamos. Salteamos la carne C7 Paso 10: preparamos la cocción Ahora pasaremos a la cocción de los fideos, para ello, pondremos abundante agua a hervir, junto con 200 ml de salsa de soja y el azúcar. Añadimos salsa de soja y azúcar al agua C7 Paso 11: los fideos Cuando rompa a hervir, añadiremos los fideos y mantendremos en cocción durante 7 minutos. Añadimos los fideos C7 Paso 12: escurrimos Una vez terminado el tiempo de cocción, dejaremos escurrir durante unos minutos. Escurrimos los fideos C7 Paso 13: aderezamos Pasaremos los fideos a un recipiente hondo y ancho, para trabajar mejor la mezcla con el resto de los ingredientes y verteremos 50 ml de aceite de sésamo. Mezclamos bien hasta que los fideos se impregnen. Añadimos aceite de sésamo C7 Paso14: mezclamos Sumamos a los fideos todas las verduras y la carne. Añadimos las verduras y la carne C7 Paso final: servir Mezclamos bien hasta que todo quede repartido y, al gusto, podremos verter un chorrito más de soja. Sepan que Mijin también recomienda incorporarles setas shitake porque le van muy bien al conjunto, en ese caso, las saltearíamos junto con la carne. Japchae coreano C7