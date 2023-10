15 platos que han sido protagonistas en la gran pantalla

1. Espaguetis con albóndigas y salchichas de El Padrino

Cuando se unen en la misma frase comida y cine, bien podríamos estar haciendo una descripción de El Padrino, desde la ascensión de la familia Corleone y hasta su caída. La adaptación cinematográfica de Francis Ford Coppola de la novela de Mario Puzo dejó detalles minuciosos de recetas que forman parte de los recuerdos audiovisuales de todo el que haya visto esta inolvidable trilogía. Porque, ¿quién no recuerda la escena en la que Peter Clemenza, uno de los amigos más antiguos de Vitto Corleone, capitán de la familia comparte con Michael, el hijo pequeño de Don Vito, su famosa salsa de espagueti de domingo? Y aquella frase, «Quién sabe si algún día tendrás que cocinar para 20»

Esta era la respuesta, una suculenta y contundente pasta en forma de espaguetis con albóndigas y salchichas.

El Padrino C7

2. Caracoles de Pretty Woman

Caracacoles C7

Podría parecer ayer pero ya han pasado más de 30 años desde que aquel caracol volador despegara del plato de la novia de Hollywood. Si bien es verdad que la escena no invitaba a abrir el apetito, sí que consiguió poner el foco en los modales en la mesa y, sobre todo, lo que no debemos de pedir si no somos del todo hábiles con las pinzas, porque, a pesar de los años, sigue siendo una de las escenas míticas que todos recordamos.

Pretty Woman C7

3. Bacalao al pil pil de Pepi, Luci, Bom y otras chicas del montón

Bacalao al pil pil C7

En esta, su primera película, Almodóvar dejó claro que, cocinar es una demostración de afecto y así nos llega a través de Carmen Maura (Pepi en la película) cuando le prepara a la jovencísima Alaska (Bom) un bacalao al pil pil, su plato favorito. La escena es sorprendentemente sencilla y hasta tierna, considerando el marco del resto, pero, al espectador le llega que, aunque sencillo, requiere de atención y vigilancia constante o se pierde el punto del bacalao y se cae en un desastre y, todo ello lleva a que las dos mujeres sellen su amistad definitivamente.

Pepi, Luci, Bom y otras chicas del montón C7

4. Trufas de Chocolat

Trufas de chocolate C7

Sin duda, el chocolate es el tercer gran protagonista de esta dulce película. Las escenas que se suceden en el obrador, mientras se trabaja el chocolate para darle diferentes texturas y formas traspasan la pantalla. Pero, la guinda más sabrosa de esta entrega no fueron solo las trufas sino el poder de persuasión de Binoche para meterse, a través de todos los sentidos, a un pueblito conservador en el bolsillo.

Chocolat C7

5. Codornices con pétalos de rosa de Como agua para chocolate

Codornices C7

Muchos platos podrían salir de esta adaptación del best seller de Laura Esquivel, pero, se trate de la elaboración que sea, lo que está claro es que, el amor, la nostalgia, el odio y la pasión, también tienen su propio sabor.

Como agua para chocolate C7

6. Pizza napolitana de Come, reza, ama

Pizza napolitana C7

Y repetimos protagonista para recordar la felicidad y la sonrisa única de Julia Roberts, cuando descubrió la auténtica pizza Margherita de Da Michel, una de las pizzerías más famosas y consolidadas del mundo. Sin duda, una escena que llevó a más de uno a irse a buscar una pizza antes de continuar viendo la peli.

Come, reza, ama C7

7. Pastel de chocolate de Criadas y señoras

Pastel de chocolate C7

Nunca una venganza tuvo mejor sabor, cierto es que la escena, también podía llevar a que el espectador no volviera a probar un pastel de chocolate, pero, seguro nadie olvidó la salida triunfal de Octavia Spencer.

Criadas y señoras C7

8. Un delicado croissant para Desayuno con diamantes

Croissant C7

Una escena icónica donde las haya, ese escaparate ante el que nadie se resistiría a pararse y contemplarlo pero en el que al espectador se le van los ojos al croissant que desayunó la inigualable Audrey Hepburn. Una secuencia donde ese dulce bocado tomó más protagonismo que un diamante de Tiffany.

Desayuno con diamantes C7

9. El sándwich de pastrami de Cuando Harry encontró a Sally

Sándwich de pastrami C7

Quizás esta secuencia nos lleve más a la interpretación de Meg Ryan que al propio sándwich de pastrami que estaba en la mesa, pero, curiosamente, hoy son muchos los que acuden al restaurante donde se rodó la película, Katz's Delicatessen, en Nueva York y se piden esta archi famoso sándwich de pastrami y en la misma mesa que utilizaron Sally y Harry, donde una placa conmemorativa lo recuerda.

Cuando Harry encontró a Sally C7

10. La hamburguesa Big Kahuna de Pulp Fiction

Hamburguesa C7

Si ya de por si, el controvertido debate de añadirle a una pizza piña tiene tantos seguidores como detractores, imagínense el doble salto mortal de Tarantino cuando ideó este «burguer» para que Samuel L. Jackson la disfrutara con inquietante parsimonia en Pulp Fiction.

Eso sí, aparte del debate, muchos son los que han pasado a la acción y se han puesto manos a la obra: pan tostado en mantequilla, doble de carne, piña caramelizada, queso y kétchup.

Pulp Fiction C7

11. Tomates verdes fritos en Tomates verdes fritos

Tomates verdes C7

El valor y el poder de la amistad hecho receta en esta película. Además de llevar el secreto en la salsa… Conmovedora y única que ha dejado grandes recuerdos, como el grito de guerra «Towanda», en la memoria de todos, aparte de una deliciosa receta que, a pesar de haberse estrenado en 1991, hoy se sigue replicando y elaborando.

Tomates verdes fritos C7

12. Una de tostadas francesas en Kramer contra Kramer

Tostadas francesas C7

En esta laureada película que consagró a Streep y Hoffman como los grandísimos actores que son, unas sencillas tostadas francesas sirvieron como muestra de la evolución de Ted (Hoffman) en la relación, cuidado y conciliación con su hijo Billy. Sin duda, las tostadas más conmovedoras del séptimo arte.

Kramer contra Kramer C7

13. Julie y Julia y el pato

Julie y Julia C7

Si existe una película que lleve una y otra vez a mover los jugos gástricos, es esta. Entre cocottes, hornos, guisos e historias entrelazadas y cómo, la admiración y la inspiración, son capaces de sacar de alguien, talentos desconocidos.

14. Ratatouille

Ratatouille C7

El cine animado también tiene una intensa relación con la gastronomía y prueba de ello es esta deliciosa película, donde una talentosa y valiente ratita es capaz de conquistar los paladares más exigentes. Sin duda, casi dos horas que contribuyeron a que todo el mundo se animara, no solo a elaborar este delicada y deliciosa receta francesa sino también a entrar en la cocina.

15. Unos espaguetis con albóndigas de La dama y el vagabundo

La dama y el vagabundo C7

Un clásico de Disney lleno de ternura con una imagen que ha trascendido intacta en el tiempo porque, pocas escenas tan románticas se han mantenido en la retina del espectador como cuando Reina y Golfo chocan y se encuentran en un espagueti.