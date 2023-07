El mejor cóctel bar del mundo llega a Meloneras de la mano de la Lopesan Campari Week Del 10 al 17 de julio, los bares de los hoteles del Grupo Lopesan en Meloneras presentan una carta especial de cócteles 'edición limitada' by Campari Academy on the road

El Cocktail Bar Paradiso de Barcelona es considerado el mejor bar del mundo por el prestigioso ranking del World's 50 Best Bars y sus creaciones están a punto de llegar a los hoteles del Grupo Lopesan, en Meloneras, de la mano de la Lopesan Campari Week. Del 10 al 17 de julio, el S U R U Cocktail Bar, del Hotel Faro, a Lopesan Collection Hotel, el Bar Central, del Lopesan Costa Meloneras Resort & Spa, así como los bares del Lopesan Villa del Conde Resort & Thalasso y del Lopesan Baobab Resort, presentarán a sus huéspedes y clientes externos una carta especial de cócteles 'edición limitada' by Campari Academy on the road.

La carta efímera de la Lopesan Campari Week estará compuesta por originales creaciones como el Sbagliato del Professore, una interpretación del clásico Negroni, a base de espumoso, con Campari, Vermouth del Professore Rosso y Cinzano to spritz; el Carnaval Carnaval, una explosión de sabores y colores que homenajea a la fiesta por antonomasia en Canarias, a base de Ron Appleton Estate, Campari, Frangelico, Zumo de piña, Zumo de lima y sirope de agave; o el Gran Garibaldi, elaborado con Campari, Grand Marnier, azúcar de caña, orange bitter y soda de pomelo rosa. La propuesta también incluye clásicos como el Campari Spritz, realizado con Campari, Cinzano to spritz y soda o el American, una versión del legendario Camparino de Milán, realizado con Campari, 1757 Vermouth di Torino Rosso, Cynar y soda de pomelo rosa. Campari Academy España llega a Gran Canaria Enmarcado en el programa de actividades de Campari Academy España, Lopesan Hotel Group ha logrado traer a Gran Canaria a Giacomo Giannotti, dueño del Cocktail Bar Paradiso de Barcelona, número 1 del ranking del World's 50 Best Bars, y a Giuseppe Santamaría, director de la Campari Academy España, para que impartan dos clases magistrales durante la celebración de la Lopesan Campary Week. La master class de Giacomo Giannotti se celebrará en el S U R U cocktail bar del Hotel Faro, a Lopesan Collection Hotel, el próximo 11 de julio de 15.00 a 17.00 horas, y será abierta al público, con inscripción previa. La charla está orientada, principalmente, a clientes finales, la industria hostelera especializada y medios de comunicación, ocupándose de analizar los detalles vinculados a la sostenibilidad y la excelsa creatividad que rodea a la coctelería que elaboran en el Bar Paradiso de Barcelona, así como las claves para convertir a su establecimiento en el mejor bar del mundo. Además, los asistentes, tendrán la exclusiva oportunidad de catar alguno de sus afamados cócteles. Giuseppe Santamaría será el protagonista de la segunda clase magistral y tendrá un carácter más técnico, enfocada a la formación de los empleados de los bares de Lopesan Hotel Group. Esta conferencia está avalada por la experiencia de la Campari Academy on the road y se centrará en la innovación, así como en el meticuloso análisis de las tendencias actuales, productos que se mantienen a la vanguardia de la coctelería, la cultura del aperitivo, el vermut o los secretos del éxito del spritz.

