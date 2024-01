Azurmendi se lanza a la IA

Eneko Atxa llevó Madrid Fusión al futuro a través de sus experiencias con la inteligencia artificial (IA) aplicada a la alta gastronomía. El chef de Azurmendi*** (Larrabetzu) compartió escenario de Madrid Fusión Alimentos de España con el físico vasco afincado en Silicon Valley Eneko Axpe para contarnos cómo la IA puede ser «una herramienta más en cocina que nos ayude a ser más precisos y eficientes», según explicó Atxa.

Cuando Axpe se planteó qué pasaría si un menú lo crease íntegramente una inteligencia no humana contactó con Eneko Atxa para plantearle el reto de ser el ejecutor de cuatro recetas generadas a través de ChatGPT 4.0. El físico pidió primero a la IA el nombre de un plato de alta gastronomía, en base a él una foto y, por último, una receta para poder elaborarlo. Los problemas surgieron con la ejecución, «las texturas no salían como esperábamos o los sabores no eran nada apetecibles», reconocía el chef.

El siguiente paso era claro para Axpe: «Interactuar con la IA, hay que trabajar con ella, preguntarle, como si fuera uno más del equipo». Es en ese momento que el chef vasco, quien al inicio mostraba «cierto reparo», aprecia las posibilidades que ofrece la IA, ya que «puede ofrecer cosas muy precisas si le exigimos soluciones», confesó. Unas aplicaciones que pueden ser muy útiles en casos como «adaptar recetas a ciertas alergias o intolerancias, o para poder sustituir ingredientes por otros más sostenibles».

Atxa y Axpe pusieron a prueba la IA con el perfeccionamiento de un postre vasco, una carolina. Una receta con la que Eneko había tenido problemas para saber trasladar al equipo cuál era su visión pero que con la intervención de la IA pudo perfeccionar. En Azurmendi ahora «la IA es una herramienta más con la que trabajar, que nos ayuda a ser más eficientes, y sin miedo a perder la esencia de lo que somos». Lo corroboraba el físico quien aseguraba que «la IA no va a sustituir a los humanos pero con la IA los humanos vamos a poder ofrecer algo más».