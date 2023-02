9 hamburguesas canarias luchan por ser la mejor en el Campeonato de España

Llega la tercera edición del Campeonato de España de Hamburguesas y con ella la emoción por parte de los aspirantes a entrar en la excelencia nacional de este admirado producto. El campeonato, organizado por Best Burger Spain, se celebra hasta el próximo 28 de febrero, mientras que la entrega de premios será en A Coruña en marzo.

Tal y como explican desde la organización, cada cliente solo podrá votar una vez cada una de las hamburguesas concursantes. Si un cliente repite en un restaurante y vuelve a introducir el código de una hamburguesa que ya ha valorado, el sistema lo detectará y lo contará como voto nulo. Lo mismo ocurrirá con los intentos de fraude.

Para incentivar que los clientes voten, la organización realizará un sorteo de 500€ entre los votantes. Cifra que se aumentará en otros 500€ si son seguidores de las redes sociales oficiales del campeonato, pudiéndose llevar el ganador hasta 1.000 euros.

Por parte de Gran Canaria, los establecimientos que presentan hamburguesas son: 200 Gramos, con la Pinito Cheeseburger; La Quícara, con La Costillita; OH! Qué Bueno, con Willy Burger y All Or Nothing, con Ess a Burger. Lanzarote, por su parte, se presenta con La Parrandera de Leo´s Burger, mientras que Tenerife estará presente con Está Rico, con la hamburguesa Winner Reloaded; Dedos, con las burgers doble smash estilo Oklahoma y doble smash 200 gramos y Tony Roma's Las Américas con Roma Burger.

All Or Nothing

Ess a Burguer de All Or Nothing / C7

Una vez más, Tanis y su equipo de All Or Nothing no dejan de sorprendernos y lo mismo intentarán hacer en el campeonato, apostando por materializar un recuerdo que se trajeron desde la Gran Manzana.

Entre el sublime pan de papa, los 180 gramos de ternera gallega madurada, philadelphia casera de jalapeños, queso gouda madurado, panceta crujiente y su increíble salsa AON, unido a las gloriosas papas naturales especiadas con sal y romero.

Sin duda, esta burger homenaje seguro que también dejará un intenso recuerdo en todo aquel que la pruebe.

200 Gramos

Pinito Burguer de 200 Gramos / C7

En 200 Gramos apuestan por sabores muy nuestros con la hamburguesa Pinito. 100% territorio, isleño y canario, donde la fusión de los ingredientes hará que el comensal disfrute de sorpresas gustativas, nunca antes vistas. Su pan brioche con gofio, hará el resto.

Una hamburguesa de y para concurso que clavará muy alto en el certamen la bandera canaria con sus 200 gramos de carne mezcla dry aged, morcilla dulce de Teror a la plancha, queso ahumado a la plancha, relish de pepinillos y jamón serrano. Está disponible en todos los locales de 200 Gramos.

La Quícara

La Costillita de La Quícara / C7

Fue la gran triunfadora en la última edición y este año no quieren ser menos. Para ello van a por todas con la hamburguesa 'La Costillita', de ternera smash style, costilla desmenuzada de cochino canario horneado a baja temperatura, bacon crujiente, queso gouda y cheddar, pepinillos, salsa casera de chipotles ahumados, torreznillos crujientes y pan brioche de Juanito Baker. Una creación muy original que apunta alto y que sin duda, tratándose de La Quícara, la calidad está garantizada.

Oh! Qué bueno

Willy Burguer de Oh!, Qué bueno / C7

Repite Oh! Qué bueno en esta nueva edición del campeonato y lo hace con una hamburguesa que seguro dará mucho que hablar. El establecimiento ubicado en la plaza del Pilar de la capital grancanaria apuesta por su Willy Burger, con pan brioche de papa Juanito Baker, doble smash de black angus de 110 gramos cada una, salsa burger secreta, queso mozzarella, rúcula y cebolla.

«Queríamos crear una doble smash burger diferente y por eso hemos apostado por una carne de máxima calidad y una salsa secreta con trece ingredientes, que sin duda es la clave de la hamburguesa», apunta Guillermo Cabrera, de Oh Qué Bueno!. La Willy Burger se quedará ya fija en la carta, por lo que se podrá disfrutar una vez terminado el concurso. «La ilusión es seguir trabajando y que se siga hablando bien de nosotros, eso es lo mejor», apunta Cabrera, que está muy satisfecho con el resultado final de su burger.

Leo´s Burguer

La Parrandera de Leo´ s Burguer / C7

Viajamos hasta Lanzarote para conocer la hamburguesa que presenta Leo's Burger, 'La Parrandera', con 200 gramos de carne de angus, pulled pork, la salsa BBQ, piña caramelizada en ron canario, queso de cabra de Lanzarote, bacon, crema de mojo y rúcula.

«Al entrar en el campeonato por primera vez apostamos por una burger con los sabores típicos canarios, representando así a Lanzarote y sus productos», señalan desde el local. Sin duda será interesante comprobar esa creatividad en la elaboración, sobre todo con esa piña caramelizada en ron que le aporta mucha personalidad.

Está Rico

Winner Reloaded de Está Rico / C7

Nos vamos hasta Tenerife para conocer las propuestas que lanzan desde allí y lo hacemos empezando por las creaciones de Está Rico, que se ha consolidado con el paso de los años y con aperturas de nuevos locales en varios puntos de la isla. Para el campeonato, esta reputada hamburguesería apuesta por la 'Winner Reloaded', con dos carnes a la parrilla de 120 gramos, queso cheddar madurado, cheddar rojo, bacon en dos texturas -mermelada y cujiente- y la salsa Philips de la casa.

Dedos Las Américas y Dedos X-sur

Hamburguesa doble smash 200 gramos de Dedos Las Américas / C7

Seguimos la ruta por las hamburguesas que se presentan al Campeonato de España y nos dirigimos al sur de Tenerife para conocer la propuesta de Dedos, que presenta dos burgers al campeonato. La doble smash de 200 gramos es la apuesta de Dedos Las Américas, con queso edam, queso cheddar, lechuga iceberg, salsa blanca Dedos.

«En Dedos creemos que la hamburguesa perfecta es cuestión de equilibrio y por eso no hacemos hamburguesas básicas enormes. Nuestro secreto está en los sabores y texturas que creamos con cortes selectos de carne madurada de nuestros propios carniceros», apuntan.

Hamburguesa Doblesamash estilo Oklahoma de Dedos X-Sur / C7

Seguimos en Dedos y conocemos la otra burger que presentan. Se trata de la doble smash estilo Oklahoma, con la dos hamburguesas smash con cebolla rallada, cubiertas con queso cheddar y edam, bacon crujiente, lechuga, salsa blanca Dedos. «Estas hamburguesas gourmet se someten a nuestra técnica de cocción smash con equipos especializados para mejorar el proceso de dorado y garantizar la hamburguesa más sabrosa».

Tony Roma´s

Hamburguesa Roma de Tony Roma´s / C7

Última parada en Tenerife para ir hasta el Tony Roma's de Las Américas. Ellos apuestan por todo un clásico, la hamburguesa Roma. Huevo, bacon crujiente, doble de queso Cheddar, aros de cebolla, tomate, lechuga, pepinillos y dijonesa en pan de sésamo. «Creada por nuestro afamado chef David Smith en el año de 1994 con motivo de la llegada de Tony Roma's a España, ha sido la burger más vendida en estos 25 años».