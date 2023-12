Diez buenos regalos para los más sibaritas

En toda familia o grupo de amigos está el experto, enamorado o aficionado a la gastronomía y todo lo que la rodea. Esa persona que durante el año no para de hablar de los lugares donde ha disfrutado últimamente, las aperturas más destacadas o las tendencias gastro que están triunfando aquí o allá.

Para ella, o para él, lo mejor que le puede pasar es abrir ese regalo foodie con el que lleva soñando tanto tiempo, ese con el que presumirá en todos lados, que disfrutará plenamente y que solo los buenos gastrónomos o cocinillas saben valorar como merece el detalle.

En este sentido, el abanico de posibilidades es muy amplio, afortunadamente para el que regala. Desde experiencias gastronómicas en el exclusivo y solicitado restaurante de moda, hasta el libro recién publicado y que marcará tendencia, pasando por talleres donde aprender a hacer esos platos con los que tanto disfrutamos, o el accesorio perfecto para ejercer de excelente anfitrión.

Los más afortunados, incluso, podrán aprovechar para hacer algún viaje especializado, ya sea para comer en algunos lugares pendientes, o simplemente para dejarse llevar por las bodegas de vinos especiales y únicos, como es el ejemplo de La Geria, en Lanzarote, y su malvasía volcánica.

Sea lo que sea, aquí le proponemos una serie de opciones que nunca fallan, algunas de ellas especialmente potentes, con las que disfrutar conjuntamente, y así aprovechar el gesto.

A continuación le proponemos una lista con diez sugerencias de regalos gastronómicos ideales para estas fechas festivas:

1. Una experiencia Michelin sin salir de Gran Canaria

No son pocas las opciones en esta isla para disfrutar de la alta cocina y de los restaurantes más exclusivos. Es la élite gastronómica nacional, y Gran Canaria puede presumir de estrellas para todos los gustos y todos los estilos.

En el sur, Los Guayres y La Aquarela suponen un auténtico viaje incluso para los locales, transportando al comensal a través de un trayecto del sabor de mucho nivel.

En la capital, la elegancia de Poemas, combina a la perfección con la canariedad culinaria de Tabaiba, el original concepto de Bevir, último en sumarse a la lista, o la magia de Muxgo, del chef Borja Marrero.

2. Un pack de quesos, no falla

Aquí no hay riesgo, nunca lo ha habido, y nunca lo habrá. Canarias es tierra de quesos, y los canarios grandes amantes de ellos. Combinar una tabla de quesos de cada isla, no solamente es un regalo original, sino también un tesoro culinario de un altísimo nivel.

La persona que reciba ese preciado regalo, estoy seguro, se acordará de usted durante todo el año.

3. El libro definitivo para lanzarse a hacer los secretos de Japón

La portada Autor Mutsuo Kowaki

Los secretos de la cocina japonesa de la mano de Mutsuo Kowaki, un gran conocedor de la gastronomía nipona y mediterránea.

Excelentes fotografías, textos paso a paso, y un conjunto de recetas, desde las más tradicionales a otras innovadoras, clasificadas en función de los distintos métodos de cocción: fritos, al vapor, estofados, arroces, postres, fideos, sushi y sashimi a base de pescado crudo... Es, en definitiva, una auténtica joya para los amantes de una cocina que fascina.

4. Un vino canario de récord para sorprender a todos

La buena noticia salió recientemente, y es tan admirable como excitante. La prestigiosa Guía Parker, auténtica biblia en el mundo del vino, otorgó los 100 puntos a un vino canario, algo que nunca en la historia había sucedido.

Hablamos del tinto Táganan Parcela Margalagua 2021, de Bodegas Envínate, procedentes de unos viñedos antiguos que crecen en la zona de Taganana, en Tenerife, en el Macizo de Anaga, un espacio que es también Reserva de la Biosfera.

Este hecho es todo un hito para la viticultura local, de una bodega, además, que no para de coleccionar elogios y premios internacionales. La Guía Parker señala, sobre este vino, que «es complejo, matizado y profundo, de perfil borgoñón, con taninos muy finos y textura sedosa. Tiene una sutil mineralidad volcánica y un toque salado en el final, mostrando los suelos volcánicos rojos y la proximidad del océano. Un vino lleno de energía y luz».

Coincidirá conmigo, estimado lector, que pocos regalos más acertados podrá hacer en estas fechas, si es que lo consigue.

5. El grill perfecto para los mas carnívoros, sin necesidad de jardín

Los que no disfrutan en casa de un buen corte de carne asada, ya no tienen que poner la excusa de no contar con espacio exterior para montar la barbacoa con la que tanto sueñan.

Hoy en día, las opciones de planchas de asar son tan grandes y de tanto nivel, que los amantes de la buena carne podrán preparar el homenaje a su gusto, ya sea poco hecha o achicharrada. Es una opción más limpia, más fácil y que potencia hasta la última gota de sabor de esas carnes con las que tanto gozamos.

6. Un taller de cocina en pareja

Una cosa es salir a comer tus platos favoritos al restaurante de turno, y otra muy distinta ponerte el delantal y sorprender a propios y extraños con esas elaboraciones que ahora le parecen imposibles.

Si siempre ha soñado con aprender a cocinar sushi, elaborar pasta fresca, adentrarse en la cocina griega, o sorprender a sus amigos, familiares o invitados con un menú de comida tailandesa, lo mejor es que regale un taller de Komité, con Luis Ortiz al frente, que además de tener un talento descomunal para la cocina, es un gran profesor para los más novatos, que salen de estos cursos con la imperiosa necesidad de lucir y demostrar los conocimientos adquiridos.

Ortiz está especializado en fusiones, matices, cocinas exóticas, técnicas de cocción ancestrales, modernas o fermentación. Así que no deje escapar la oportunidad de sorprender a ese foodie que presume mucho, pero que cocina poco. Ya no hay excusas.

7. Un delantal completo para reinar en la cocina

Hay delantales y delantales. Están los básicos cuya principal labor es permanecer en algún cajón o colgado en algún gancho de la cocina para dejarse ver y poco más, están esos otros con algún mensaje gracioso que el cocinero accidental utiliza para la foto, y están los delantales para los expertos, esos con mil funciones, bolsillos y de una utilidad inimaginable para el común de los mortales. Ese es el que debe regalar.

8. Es el momento de la ansiada freidora de aire

Que si es más o menos efectiva, que si resta sabor a los productos, que si pierde la magia del aceite... De la freidora de aire hemos escuchado muchas cosas, visto un montón de modelos y aguantado al vecino que la tiene y no para de presumir de lo rico y sano que está todo.

Lo mejor para salir de dudas, es regalarle una a ese cocinillas que tenemos cerca, y así comprobar, cuando invite, si es o no un buen gasto.

9. Los accesorios, esos fieles aliados de mil comidas , cenas y... risas

Qué sería de nosotros sin tantos accesorios de cocina que facilitan, y mucho, la labor de cocinar. Esto también es aplicable a la gastronomía, con multitud de elementos que nos ahorrarán muchos pasos y tiempo a la hora de elaborar, conservar o ejecutar.

Desde las neveras de vinos, ya masivamente presentes, hasta esos sacacorchos eléctricos que tanto gustan. Peladores eléctricos, carrusel para mantener las especias, pulverizadores de aceite, termómetros de cocina, básculas, kit de cuchillos profesionales... y un sinfín de opciones.

10. Un placentero viaje para conocer las bodegas únicas de Lanzarote

Este es uno de los regalos más completos y placenteros, solo destinado a esas personas muy especiales con las que queremos disfrutar y ver felices.

Porque esto es una experiencia que lo tiene todo: la magia de Lanzarote, ya de por sí un plan perfecto; una ruta por las bodegas de La Geria, un paisaje sin igual del que sale la malvasía volcánica, variedad única en el mundo; y por supuesto, una ruta por sus bodegas, con las catas correspondientes, con todo lo positivo que ello conlleva. Es el regalo total, y lo tenemos aquí, en casa.