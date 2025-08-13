Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Mano sosteniendo un bocata en la playa C7

La ruta del bocata definitiva para este verano

Descubre los mejores lugares para disfrutar del almuerzo perfecto para los dias de playa, con sabores irresistibles y paradas imprescindibles

Martes, 12 de agosto 2025, 23:12

En Gran Canaria, el verano no solo se vive en la arena y el mar, también se saborea entre pan crujiente y rellenos que despiertan sonrisas. Desde el bullicio cosmopolita de Las Palmas, pasando por el encanto histórico de Telde, hasta la brisa marinera de Agaete, esta ruta de bocadillos promete un viaje que alimenta tanto el estómago como el alma. Prepárate para descubrir combinaciones clásicas, creaciones sorprendentes y rincones donde cada mordisco cuenta una historia.

En Las Palmas de Gran Canaria:

La Garriga, un clásico sobre todo por sus bocadillos de pata, de pollo y de tortilla (aunque este último tiene mucho detractores).

Bocadillo de tortilla de La Garriga C7

Di Nardi, es famoso por sus bocadillos de pollo y aguacate.

Bocadillo de pollo y aguacate de Di Nardi C7

El Buen Jamón, la especialidad son los bocadillos de embutidos, sobre todo el de jamón.

Bocadillo de jamón de El Buen Jamón C7

Mundo Ibérico, al igual que el anterior, los bocatas de jamón son muy top pero también el de tortilla de papas está muy bueno.

Bocadillo de jamón de Mundo Ibérico C7

MOL Café, es un lugar ideal para desayunos pero también hacen bocatas con productos muy fresco, ideales para llevar a la playa.

Bocadillos variados de MOL Café C7

Bar Correos, el mejor bocata de pata de la ciudad, eso sí, no abre los sábados ni los domingos.

Bocadillo de pata de Bar Correos C7

Bar Ca´Jonás, (el de la calle Murga) hace bocadillos de los de toda la vida con mucha variedad.

Variedad de bocatas de Bar Ca´ Jonás C7

En la zona de Telde:

Bar Alonso, sus bocadillos son míticos pero, sobre todo, el de caballa.

Bocadillo de caballa de la cafetería Casa Alonso C7

Bar Cafetería Yazmina, el bocadillo de pata más famoso de la isla.

Desayuno de bocata de pata en la cafetería Yazmina C7

El Sobrino, muy cerquita del Yazmina y también famoso por los bocadillos de pata.

Dos Hermanos, famosísimo por sus bocadillos de calamares a los que añaden, dentro del pan, papas fritas y ensalada de col.

El Cubillo , también famoso por la gran variedad de bocadillos.

En la zona norte (Agaete):

El Mesón del bocadillo, variedad y sobre todo, porque esta en la zona norte de la isla.

