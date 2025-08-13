La ruta del bocata definitiva para este verano Descubre los mejores lugares para disfrutar del almuerzo perfecto para los dias de playa, con sabores irresistibles y paradas imprescindibles

En Gran Canaria, el verano no solo se vive en la arena y el mar, también se saborea entre pan crujiente y rellenos que despiertan sonrisas. Desde el bullicio cosmopolita de Las Palmas, pasando por el encanto histórico de Telde, hasta la brisa marinera de Agaete, esta ruta de bocadillos promete un viaje que alimenta tanto el estómago como el alma. Prepárate para descubrir combinaciones clásicas, creaciones sorprendentes y rincones donde cada mordisco cuenta una historia.

En Las Palmas de Gran Canaria:

La Garriga, un clásico sobre todo por sus bocadillos de pata, de pollo y de tortilla (aunque este último tiene mucho detractores).

Di Nardi, es famoso por sus bocadillos de pollo y aguacate.

El Buen Jamón, la especialidad son los bocadillos de embutidos, sobre todo el de jamón.

Mundo Ibérico, al igual que el anterior, los bocatas de jamón son muy top pero también el de tortilla de papas está muy bueno.

MOL Café, es un lugar ideal para desayunos pero también hacen bocatas con productos muy fresco, ideales para llevar a la playa.

Bar Correos, el mejor bocata de pata de la ciudad, eso sí, no abre los sábados ni los domingos.

Bar Ca´Jonás, (el de la calle Murga) hace bocadillos de los de toda la vida con mucha variedad.

En la zona de Telde:

Bar Alonso, sus bocadillos son míticos pero, sobre todo, el de caballa.

Bar Cafetería Yazmina, el bocadillo de pata más famoso de la isla.

El Sobrino, muy cerquita del Yazmina y también famoso por los bocadillos de pata.

Dos Hermanos, famosísimo por sus bocadillos de calamares a los que añaden, dentro del pan, papas fritas y ensalada de col.

El Cubillo , también famoso por la gran variedad de bocadillos.

En la zona norte (Agaete):

El Mesón del bocadillo, variedad y sobre todo, porque esta en la zona norte de la isla.

