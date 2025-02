5 regalos gourmet para celebrar San Valentín más allá de las flores y bombones

Bea Miranda Las Palmas de Gran Canaria Martes, 11 de febrero 2025, 22:53 Compartir

Quien te quiere bien, te dará de comer, o si no, te regalará comida. Porque el amor se celebra de muchas formas, en este San Valentín, exploramos la ciudad en busca de 5 regalos gourmet para celebrarlo más allá de las flores y bombones. Desde una pasta a la boloñesa hasta un buen vino espumoso.

La comida es un símbolo de afecto y no hay mejor manera de expresar los sentimientos que a través de un regalo que deleite el paladar y llene el alma. En este artículo, proponemos ideas de productos perfectos para disfrutar de una experiencia culinaria que hará que este Día de San Valentín sea verdaderamente especial. Revisitar aquí nuestro artículo con los restaurantes románticos para celebrar San Valentín.

Pasta fresca para una cena romántica a la luz de las velas

´Ven a mirar, esas luces brillar, questa amable bella notte´ cantaba el adorable Tony mientras tocaba el acordeón en la famosa escena de La Dama y El Vagabundo (Disney, 1955). Para reproducir esta cena romántica, acudimos a la tienda de productos italianos HelloMamma! Market, situada en el n.º 28 de la calle General Bravo.

Ampliar Selección de productos italianos Beatriz Miranda

Como muestra la imagen, la compra consiste en pasta fresca tipo tagliatelle junto con un ragú de carne ya preparado, para disfrutar de una pasta a la boloñesa deliciosamente romántica. A modo aperitivo, unos crujientes taralli (un tipo de rosquilla salada) junto a la aranciata rossa (a la derecha), un refresco de naranja, genuino de Italia. Maridamos esta cena romántica con las burbujas de un espumoso Prosecco. Y de postre, concluimos la dulce velada con unas galletas de chocolate.

Ampliar Parmigiano Regiano Beatriz Miranda

Para los amantes del queso Parmigiano Reggiano, en la tienda tienen disponibles a la venta cuñas de hasta 60 meses de curación. Toda una exquisitez.

Cesta de fruta para un amor pasional y saludable

Ampliar Cesta de frutas Beatriz Miranda

Para el Día de San Valentín, no pueden faltar unas fresas, una fruta que no solo es deliciosa, sino que también tiene un alto contenido de vitamina C. Completamos la cesta con papaya, granada, aguacates y mandarinas.

Una colorida cesta de frutas como esta se puede conseguir en cualquiera de las dos ubicaciones de la frutería Puente Palo: en calle Venegas, 29, entre el parque San Telmo y la Fuente Luminosa o en Mendizabal, 2 (Vegueta). La cesta la pone el cliente y sencillamente indicándole el presupuesto, el personal amablemente preparará una cesta con la mejor fruta de temporada. En el caso de Vegueta, recomiendan solicitarlo con cierta antelación.

Aunque hay estudios preliminares que sugieren que otras frutas como la sandía, la los higos o el plátano podrían tener propiedades afrodisíacas, la evidencia científica es limitada. La mayoría de los beneficios asociados a estos alimentos parecen estar más relacionados con la mejora de la circulación sanguínea y la regulación hormonal, en lugar de un efecto directo sobre el deseo sexual.

Un buen vino para compartir en pareja o con amigos

Ampliar Ancestral C7

Los vinos ancestrales se elaboran de manera natural y sin aditivos. Al igual que el amor, que no tiene una única forma, este vino destaca por su versatilidad y puede acompañar desde una conversación profunda con un amigo hasta un relajante baño a solas con un buen libro.

Clandestina Ancestral Confiscat 2021 es un vino espumoso natural de la Bodega Clandestina, elaborado en Penedés con uvas Xarel·lo de viñedos ecológicos de 53 años. Con un precio que ronda los 21 euros, se trata de un vino ligero y se puede maridar con una amplia variedad de platos, desde unas fresas hasta una pizza. Se puede conseguir en Vinófilos, donde su equipo de expertos está siempre dispuesto a recomendar y asesorar al cliente para encontrar el vino perfecto.

Té y chocolates, para el amor propio

Ampliar Selección de tes y chocolates Beatriz Miranda

Un regalo ideal para el autocuidado. Relajarse ante una taza de té negro calentita junto a un capricho de chocolate parece una buena forma de celebrar el amor propio por el Día de San Valentín. También es un regalo perfecto para demostrar cariño y ternura.

Además, el chocolate es un alimento tradicionalmente considerado por la cultura popular como afrodisíaco. La base científica es que el chocolate contiene feniletilamina, que provoca bienestar y felicidad.Estos productos se pueden encontrar en cualquiera de las dos ubicaciones de la tienda La Buena Tierra – Tea shop & Chocolates.

Ostras, no puede faltar este clásico manjar

Ampliar Plato de ostras San Valentín C7

Una sugerencia para los más gourmets. Sin duda un producto que vive en el imaginario romántico y que no podía faltar como regalo de San Valentín. Puedes encontrar ostras en la tienda Hisimar, en la calle Joaquín Blume,15 (por Escaleritas). Este manjar exquisito también es conocido como un afrodisíaco natural, pero sobre todo, degustarlo puede ser una experiencia divertida y sensual que permitirá a las parejas salir de la rutina habitual.

