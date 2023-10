Los 7 antojos capitales para saborear este fin de semana

1. Cochino Tonnato de Dorotea

Solo en Dorotea versionan y revolucionan este clásico de la cocina italiana y, como ellos mismos cuentan, aparte de acompañarlo de una tierra soberbia de remolacha y frutos rojos, lleva también el sello de Juan Alonso y el cariño que le pone a cada una de las tentaciones de Dorotea. Si aún no lo ha probado, se está perdiendo un bocado sabroso, potente e inolvidable.

2. Steak tartar de Comando Pikza

Tartar de vaca de Comando Pikza C7

Un local donde lo más sencillo y cotidiano, lo elevan a la categoría de extraordinario. Sus pizzas, desde la masa hasta las combinaciones de ingredientes resultan siempre estimulantes, pero, si elaboran un bocado digno de todos los elogios que existen en el diccionario, ese es su tartar de vaca. Único, soberbio y adictivo y, tal y como ellos cuentan, «si eres foodie influencer y aún no has probado el tartar de vaca de Pikza, no eres influencer ni eres foodie», y nosotros, no podemos estar más de acuerdo.

3. Ropa vieja de Camino al Jamonal

Ropa Vieja de Camino al Jamonal C7

Si ya has tenido la suerte de probar este plato, solo con ver la foto sabría perfectamente del lugar del que le estamos hablando. Puro antojo recurrente porque, sin temor a equivocarnos, nadie borda en intensidad, sabor y textura una ropa vieja como la de los hermanos Herrera de Camino al Jamonal.

4. Helado de yogur con mandarina de la Heladería Peña de la Vieja

Heladería Peña de la Vieja C7

La mejor heladería de toda Gran Canaria puede presumir de tener los sabores más deseables en sus neveras. Ahora, si no has probado el de yogur con mandarinas, no te demores. Y, aunque parece que este fin de semana toca sacar paraguas, las temperaturas que imperan todo el año en nuestra isla, nos permiten disfrutar de este antojo, los 365 días.

5. Las croquetas de José Rojano en el Bodegón del Pueblo Canario

Croquetas de José Rojano en el Bodegón Pueblo Canario C7

Las croquetas en sí mismas son un claro objeto de deseo y, si ha probado alguna vez las de José Rojano, entonces sabrá que no existen mejores en toda la isla. Eso sí, queremos advertir que puedes disfrutar de una, de dos o de quinientas. Sean las que sean, no podrás parar.

6. Cuscús del Restaurante Marrackeh

Cuscús del Restaurante Marrackech C7

Para los amantes de los sabores exóticos, en Marrakech encontrará el cuscús correcto, delicioso y perfecto. Un plato que ejecutan desde la más fiel tradición y desde donde hacer un viaje a través del sabor, sin salir de la capital grancanaria.

7. Las pizzas de La Candella

Pizza Diávola de La Candella C7

El local del que todo el mundo habla y con colas en su puerta cada día, debe su éxito a que hacen unas pizzas magníficas. Y atención, porque la dulce con Nutella sí que podría formar parte del antojo como definición. La diávola para los amantes del picante, ya ha pasado a ser «la pizza» por aclamación en nuestra ciudad. Sea de dulce o de salado, en La Candella saben lo que hacen y lo hacen extraordinariamente bien.