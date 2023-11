Los 7 antojos capitales para este fin de semana

1. Sándwich de Pizco Los Pioneros

Es uno de los locales con más historia de Las Palmas de Gran Canaria. Pizco Los Pioneros, sandwichería fundada en 1972, ofrece diariamente unas treinta variedades, desde creaciones más sencillas como el sándwich de vegetal, hasta otras más elaboradas, con trufa, puerro, castaña o almendra. Productos siempre frescos, con especial interés en sus deliciosas tartas saladas. Pida el que pida, triunfará.

2. Helado de guayaba en Peña la Vieja

De un local histórico a otro, nos vamos hasta la mítica heladería para volver a disfrutar con el celebrado helado de guayaba, que está de temporada y es uno de los más esperados. De cremosidad perfecta y sabor emocionante, Peña la Vieja vuelve a dejar claro el motivo por el que es uno de los negocios más queridos.

3. Bocadillo de jamón en Mundo Ibérico

Placentera parada para disfrutar de un clásico que nunca falla y siempre apetece: el bocadillo de jamón. ¿Y cuál es la clave para triunfar con un producto tan demandado? Pues, evidentemente, utilizar la mejor materia prima posible, acompañarlo de un pan supremo, y en caso de acompañarlo de tomate y aceite, no bajar el nivel en absoluto. Sólo así podemos ofrecer un producto de nivel. Y esto, en Mundo Ibérico lo tienen claro.

4. Tabulé en Monte Líbano

Nunca una ensalada tan sencilla, fue tan adictiva. Lo cierto es que en Monte Líbano, toda su oferta es apetecible; productos frescos, gran servicio de sala y unas magníficas vistas al mar de Las Canteras. Es difícil escoger tan solo un antojo de este restaurante, pero uno de ellos es sin duda el tabulé. Tomate, perejil, cebolla, menta, burgul, limón y aceite de oliva. Ni más ni menos.

5. Un momo en Momoland

Un rincón de Nepal en Las Palmas de Gran Canaria, y más concretamente en la siempre animada calle Ruiz de Alda. Allí, Vinay Moorjani y Sony Gurung, decidieron hacer su sueño realidad a base de momos, uno de los platos más característicos de ese país. En Momoland hay una gran variedad de ellos, desde las opciones veganas hasta el de queso, pasando por los de pollo, ternera o cerdo, además de langostinos. Un vicio.

6. Un polvito en el Novillo Precoz

No busque más. Es el mejor polvito uruguayo de la ciudad, y probablemente de la isla. Receta histórica de un local histórico, producto de mil historias, leyendas y, sobre todo, fieles comensales que peregrinan en busca del ansiado final feliz. Merengue, nata, dulce de leche, galleta... parece todo muy obvio, es un postre presente en multitud de cartas, pero el del Novillo Precoz es único. Es perfecto. Es el polvito.

7. Un cachopo en La Dehesa de Triana

No se complica la vida, tampoco cuenta con un listado de diferentes tipos, ni tampoco le hace falta. Esta cachopo es clásico, pero perfectamente ejecutado, lo cual ya es una apuesta ganadora. Crujiente por fuera y cremoso por dentro. Buenas cantidades, gran sabor y un empanado muy bien trabajado. La Dehesa de Triana demuestra que no hace falta mucha pompa para ser uno de los más respetados. El tamaño, ideal para unas dos personas, y de guarnición, las correspondientes papas fritas, muy ricas, y unas verduritas que no desentonan.