¿Amante de las croquetas? Esta es la ruta perfecta en la capital grancanaria

Probablemente no exista un bocado más popular en la gastronomía española que las croquetas, aunque si nos remitimos a su historia, esta es una receta de origen francés, ideada en la corte de Luis XIV como comida de aprovechamiento.

A día de hoy, así sigue siendo en la mayoría de los hogares porque hasta de sobras de paella podemos encontrarlas. No sucede así en la gran mayoría de los bares y restaurantes que pueden presumir de la fama de tener las mejores croquetas que existen, donde prima la selección de una materia prima de excelente calidad y en donde ingredientes poco habituales, pasan a ser protagonistas absolutos de este bocado suntuoso y extraordinariamente crujiente.

Nosotros nos hemos dado un paseo por algunos de estos locales y a continuación trazamos el mapa de las croquetas imprescindibles y absolutamente increíbles, que hay en nuestra ciudad.

Dorotea

A este encantador y coqueto local hay que acudir con ganas de probarlo todo pero no pueden faltar, de ninguna manera, las croquetas de ibéricos con su ibérico de acompañamiento, así como las de gorgonzola con crema de pera infusionada. Irresistibles es decir poco.

La Despensa del Sabor

En la calle Viera y Clavijo no le será difícil dar con este establecimiento donde, a diario, se elaboran comidas para llevar a casa, con la mejor materia prima. No iban a ser menos sus croquetas, de sabores que van desde el jamón serrano, hasta ibéricos en general, pasando por las míticas croquetas de pollo, de espinacas, de atún, de pescado y terminando por unas irresistibles croquetas de cabrales. Les aseguramos que quien las prueba, deja de elaborar croquetas en casa. O como ellos dicen, «las croquetas de la Despensa del Sabor son un por y para siempre»

La Solana

En este restaurante damos por sentado que, no deberían arrancar la experiencia sin abrir todos sus sentidos a sus sublimes croquetas de jamón 5J y sus increíbles croquetas de mejillones en escabeche. Todo un mundo de sensaciones gustativas en crujientes bocados.

Toma pan y moja

Esta esquina de la Playa Chica en el Paseo de las Canteras enamora en todo lo que elabora, pero sus croquetas de jamón, de chipirón o de boletus, son puro espectáculo.

Camino al Jamonal

Un habitual de nuestras listas, porque como ya hemos dicho, todo lo que hacen, lo hacen extraordinariamente bien. Sus croquetas de jamón no tardarán, si no lo tienen ya, un nutrido club de fans.

Restaurante terreza El Paseo

Una agradable terraza en el marco incomparable de la zona de La Cícer en la Playa de Las Canteras, encierra en sus cocinas una de las croquetas que más nos han cautivado. Espinacas y dátiles, coronan un relleno, que, preferimos advertirles, le generará adicción.

Carolcocina

Carol y su hija Mikaela, directamente obran magia en su fábrica artesanal de comidas, como ellas mismas denominan a su cocina. Comida casera de película para que, al encargo del cliente, el deleite y el recuerdo, sea siempre de lo más grato.

No hay eventos que se les resistan o encargos, previa reserva, no atiendan con pasión. Y precisamente son especialistas en croquetas y nadie tiene una carta tan extensa, intensa y arrebatadora como ellas. Solo tienen que pinchar en este enlace y descubrir todo un universo a disposición de los amantes de la buena cocina en general y, de las mejores croquetas que se hayan probado nunca, en particular.

Mundo Ibérico

No es de extrañar que este local de la calle Olof Palme esté lleno hasta la bandera, desde por la mañana y hasta la noche. Materia prima excelente en todo lo que elaboran y se palpa a cada bocado. Poco más que añadir sobre sus croquetas, rellenas de un jamón serrano de primera lo que las convierte en un bocado cautivador.

Cuernocabra

De sus míticas croquetas de pollo con todo se habla mucho más lejos que lo marcan nuestras fronteras. A camino entre un guiso de pollo de abuela y un evocador y adictivo crujiente. Sencillamente, las croquetas que se podrían comer a diario sin cansarte nunca.

Tasca La Lonja

En este rinconcito, muy cerquita de la Playa de Las Canteras damos con eses croquetas que nos evocarán directamente hasta la casa de las abuelas. Caseras y sabrosas. Eso sí, una vez comienze, no podrá parar y en este tasca hay que dejar espacio para otras delicias que encierra su carta.

La Carlota

La carta de este local les abrirá un debate interesante pero, mientras se decide, solicite que le vayan adelantando unas croquetas de La Carlota. Lo que tendrá que prometerse es no repetir el mismo día, el mismo plato, pero le adelantamos que será más que complicado. Irresistibles.

Triciclo

«Se cuenta en la Barceloneta que las bombas nacieron en 1955 de la mano de una cocinera, la abuela María, que trabajaba en un restaurante familiar de esa zona. La leyenda acerca el nombre de esta tapa sucede cuando María dio a probar la primera «croqueta» de este tipo que hizo a un vecino de la zona, Enric. Al dar el primer bocado, él respondió: Esto es la bomba».

Si quieren proba la croqueta/bomba que no olvidarán jamás, solo tienen que ir a Triciclo y pedir bien la de carne o bien la de cigala. Impresionantes ambas.

Manuela Jimena

Las croquetas de toda la vida, en formato coqueto y cuadrado, son de obligado cumplimiento en este bar. Deliciosas, cremosas, untuosas, crujientes y sabrosas. Sencillamente, las croquetas perfectas, las encontrarán en Manuela.

Lucira

Pura locura gastronómica, como ellos mismos cuentan, a lo que nosotros añadimos que, elevada a la máxima potencia. Uno de sus clásicos que, esperamos nunca retiren de su carta, las croquetas Tom Yum con solomillo uruguayo. Unas croquetas por las que directamente perderán la cabeza.

Madre del Amor Hermoso

Muchos entendidos en la materia dicen que, si un local no tiene unas buenas croquetas, no sigas probando nada de su carta. Pues juto lo contrario sucede en Madre del Amor Hermoso, si comienzas con unas croquetas, querrás probar el resto. Las de chipirón en su tinta son un auténtico flechazo, directo al paladar.

A partir de ahora, lo que más nos gustaría es ampliar nuestra ruta a propuesta de ustedes, nuestros lectores y, que nos cuenten en este correo electrónico, en qué local, se come sus croquetas favoritas.

La Patineta

En cualquiera de sus dos locales, tanto en La Minilla como en Ruíz de Alda, las croquetas de jamón de La Patineta son el plato frecuente en todoas las mesas. Mires donde mires y no es casual. Sabor a jamón, perfectamente en un empanado crujiente e irresistible y de un tamaño, más que generoso.

gastronomia@canarias7.es