Una cena de lujo a cuatro manos en el Abama

Una experiencia increíble, una mezcla de sabores exquisitos perfectamente maridados y todo ello en un enclave casi paradisiaco. Esas fueron algunas de las sensaciones de los comensales que en la noche del sábado se dieron cita en el hotel The Ritz-Carlton Tenerife Abama. Allí les esperaban dos maestros de la alta cocina: Martín Berasategui y Akira Back.

La fama les precede y siempre están a la altura de lo que de ellos se espera. No en vano, Martín Berasategui está detrás de M.B. Tenerife en el citado hotel, galardonado con dos estrellas Michelin y capitaneado por Erlantz Gorostiza, mientras que el coreano-japonés Akira Back eligió precisamente Tenerife para su primer restaurante en España, abierto en 2024.

CANARIAS7 fue testigo de excepción de esta excepcional cita con la cocina de lujo. Vanesa Delgado, referente de la crítica gastronómica en las islas desde las páginas y la edición digital y las redes sociales de este periódico, no solo fue una de las comensales, sino que entrevistó a Martín Berasategui. Una larga conversación que podrán leer en este periódico en sus diferentes soportes.

La propuesta gastronómica consistió en combinar la maestría de ambos en un menú que maridaba la sofisticada técnica y el amor por el mar son señas de identidad de Berasategui con los sabores asiáticos y la innovación constante de Back.

El menú se componía de cuatro aperitivos -dos firmados por cada chef- como la gelatina de trufa y el whiskey sour de Berasategui, o el taco de pico de gallo y la berenjena con miso de Akira Back.

Seguidamente, seis platos principales: desde el milhojas caramelizado de anguila ahumada con foie-gras, cebolleta y manzana verde, hasta un carabinero de La Santa con salsa de su cabeza, panceta de cerdo y kimchi, pasando por el carré de cordero francés con cogollos aderezados con pistacho y berenjena especiada o el cherne característico de las islas sobre beurre blanc.

En los postres, de nuevo una mezcla de saboers: mochi de yuzu con miel canaria tostada y crujiente de gofio por parte de Akira Back, y el maíz ahumado helado sobre nudo de caramelo salado, cacao y café de Berasategui.

Martín Berasategui nació en San Sebastián en 1960 y es uno de los chefs más galardonados del mundo, con doce estrellas Michelin en su haber. Comenzó su carrera en el restaurante familiar, Bodegón Alejandro, donde obtuvo su primera estrella en 1986. En 1993, abrió su emblemático restaurante en Lasarte-Oria, que rápidamente se convirtió en una referencia internacional. Su cocina, profundamente arraigada en la tradición vasca, es conocida por su innovación técnica y su sensibilidad artística, lo que le ha valido galardones como el Premio Euskadi de Gastronomía, el Tambor de Oro de San Sebastián y la Medalla de Oro al Mérito en las Bellas Artes.

En cuanto a Akira Back, nacido en Seúl y criado en Aspen, Colorado, comenzó su carrera como 'snowboarder' profesional antes de descubrir su pasión por la cocina. Tras formarse en el Art Institute of Colorado, abrió su primer restaurante, Yellowtail, en el Bellagio de Las Vegas en 2008. Desde entonces, ha construido un imperio culinario global con más de 30 restaurantes en ciudades como Tokio, París, Dubái, Londres, Toronto, Seúl y Tenerife.

Respecto a The Ritz-Carlton Abama, está situado en la costa suroeste de la isla tropical de Tenerife. Diseñado por Melvin Villarroel con influencia morisca, el complejo se inspira en una ciudadela árabe en tonos terracota. La propiedad ofrece diversas opciones de alojamiento, desde la animada Ciudadela hasta el exclusivo y un nuevo resort dentro del resort, The Retreat, con acceso a The Ritz-Carlton Club, piscinas exclusivas y un servicio personalizado. Para los que buscan una experiencia única, sus penthouses y suites collection proporcionan el lujo del espacio y tiempo propios, con las vistas más impactantes sobre el océano.