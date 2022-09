Las berenjenas forman parte de mi lista de debilidades y las que podemos encontrar ahora en los mercados son las mejores. Desde julio y hasta octubre podemos disfrutar de las berenjenas más carnosas, aunque con nuestro bendito clima casi que podemos consumirlas todo el año y que siga siendo producto de cercanía.

En este mes de septiembre es fácil dar con esas berenjenas que han madurado recibiendo muchas horas de sol, como los que hemos pasado el verano en la playa y aún podemos apreciar cierto moreno en nuestra piel.

Vamos entrado en la rutina a la vez que se van desdibujando las marcas de los bañadores y no se a ustedes pero a mí, me produce muchísima nostalgia. Así que hay que buscar antídotos y las berenjenas, su sabor y las infinitas formas que tenemos de prepararlas, me recuerdan al sabor del verano, a las olas de la Playa de Esquinzo mientras esperas el atardecer para después disfrutar de la noche llena de estrellas, mientras cenaba una caponata de berenjenas.

Esta receta es de origen siciliano y aunque podrás encontrar distintas versiones donde se añaden más ingredientes que los que se detallan a continuación, yo seguiré siendo fiel a ésta receta que me dieron unos amigos italianos, a los que echo tanto de menos como mi verano en el paraíso de Fuerteventura.

Ingredientes para preparar una caponata de berenjenas 4 berenjenas medianas

Una cebolla mediana

2 tallos de apio

Una cucharada de piñones

Una cucharada de alcaparras

12 aceitunas negras

200 g de tomate triturado

50 ml de vinagre de manzana

Una cucharada de azúcar moreno

Sal gruesa

Aceite de oliva virgen extra

Albahaca fresca (opcional)

Cómo se prepara una caponata de berenjenas súper sabrosa 1 Lo primero que haremos será combatir el amargor propio de la berenjena, para ello cortaremos la berenjena en cuadritos y mantendremos la piel. 2 En un escurridor dispondremos los dados en berenjenas y para que suelten el amargor, les añadiremos un buen puñado de sal gruesa. Eso hará que las berenjenas «suden» y suelten parte del agua amarga que contienen. Las mantendremos en sal, unos 20 minutos. 3 Pasados los 20 minutos y, manteniéndolas dentro del mismo escurridor, las enjuagaremos bajo un chorro de agua fría. 4 Dejaremos escurrir el agua durante unos minutos y posteriormente, las secaremos bien con ayuda de un paño de cocina. 5 Mientras se secan iremos cortando en brunoise la cebolla y en pedacitos muy pequeños, los tallos de apio. Reservamos. 6 Seguidamente pondremos a calentar un buen fondo de aceite de oliva virgen, en un caldero bajo con buen diámetro. Cuando el aceite esté bien caliente freiremos los taquitos de berenjenas a potencia media/alto. 7 Una vez dorados los taquitos de berenjenas, con la ayuda de una espumadera iremos retirándolos y los reservaremos. 8 Mantendremos el caldero al calor, bajaremos la potencia a intensidad media y sofreiremos la cebolla y el apio, durante 5 minutos. 9 Pasados los 5 minutos incorporaremos los piñones, las alcaparras y las aceitunas. 10 Mantendremos al calor 5 minutos más y añadiremos el tomate triturado. Removeremos bien hasta mezclar todos los ingredientes. 11 Dejaremos a potencia media durante unos 2 minutos y mientras tanto, en un vaso verteremos el vinagre de manzana y la añadiremos el azúcar moreno. Removeremos bien hasta que el azúcar se diluya por completo en el vinagre. 12 Verteremos esta mezcla en el caldero, junto al resto de ingredientes, subiremos la potencia a temperatura máxima y, sin dejar de remover, esperaremos hasta que el vinagre se evapore. 13 Por último añadiremos los taquitos de berenjenas, bajaremos la potencia del calor a temperatura media/baja e iremos mezclando todo el conjunto, durante unos minutos más. 14 Y ya tendremos lista nuestra caponata de berenjenas. Podemos consumirla en caliente que como guarnición es maravillosa o en frío, acompañando tostadas o canapés. Si a esas tostas también le añades queso, las convertirás en un auténtico manjar.

Pasos de preparación de la receta / C7