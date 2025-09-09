Los 5 sándwiches de huevo más populares (y virales) del mundo El huevo nunca pasa de moda, pero en los últimos años se ha convertido en el auténtico protagonista de la dieta diaria y sobre todo de algunos de los sándwiches más virales del planeta

Vanesa Delgado Caballero Las Palmas de Gran Canaria Lunes, 8 de septiembre 2025, 23:43 Compartir

Desde el delicado 'Tamago Sando' japonés hasta el cremoso 'Fairfax de Eggslut' en Los Ángeles, pasando por el instagrameable 'Egg Drop' coreano, la tradición de Hong Kong o el especiado 'Masala Omelette' indio, este resumen reúne los 5 sándwiches de huevo más populares del mundo y todos ellos sos preparaciones fáciles, llenas de sabor y con un toque internacional que están arrasando en redes y en cafeterías de todo el mundo.

1. Tamago Sando

Ampliar Tamago Sando C7

El más minimalista y elegante de nuestro repertorio, nació en 'konbini' japoneses, lo que viene a ser como una tienda de aceite y vinagre o víveres en general. Consiste en pan de molde blanco sin corteza, relleno de una ensalada de huevo y mayonesa japonesa tipo 'Kewpie' que se puede encontrar en todos los supermercados que tengan rincón de comida internacional. Su fama, sobre todo en redes se la debe a su estética limpia, su apariencia cremosa pero, sobre todo porque su aspecto resulta perfecto para foto. Una atuténtica estrella en Instagram y TikTok.

Si te animas a hacerlo en casa, sus ingredientes son: pan de molde sin corteza, huevo duro, mayonesa japonesa, sal y pimienta.

Su preparación consiste en cocer los huevos hasta que estén duros, picarlos y añadirle la mayonesa, la sal y la pimienta hasta conseguir una textura muy cremosa.

Con ella, untaremos generosamente las dos rebanadas de pan de molde y, opcional, se le puede añadir medio huevo duro por encima, pero solo se trata de una cuestión estética.

2. Fairfax – Eggslut

Ampliar Fairfax – Eggs C7

Originario de Eggslut, una famosísima cadena de restaurantes de comida informal, el primero de ellos ubicado en Grand Central Market (Los Ángeles). De hecho, revolucionaron el 'fast food' por ser los pioneros en colocar el huevo como porotagonista de sus creaciones.

Esta creación en concreto es la más famosa de la cadena que consiste en huevos revueltos muy cremosos, queso cheddar fundido, cebolla caramelizada, mayonesa de Sriracha y todo ello dentro de un pan tipo pan brioche.

Su fama parece que se la debe a su textura sedosa, su sabor entre lo dulce y lo picante y su estética de lo más apetecible. Todo un modelo perfecto del concepto 'comfort food'.

Si te animas a hacerlo en casa necesitarás: un pan tipo brioche, 3 huevos batidos, queso cheddar, cebolla caramelizada, mayonesa Sriracha y cebollino picado.

A la hora de hacerlo, bate los huevos y hazlo tipo revueltos, a fuego muy lento para que queden cremosos. Mientras tanto, tosta ligeramente el pan brioche y úntalo por ambas caras con la mayonesa de Sriracha. Añade los huevos en una de las tapas del pan, añade por encima la cebolla caramelizada y pica al gusto cebollino. Cerramos el bocadillo con la otra tapa y listo para comer.

3. Korean Egg Drop

Ampliar Korean Egg Drop C7

Esta preparación viral debe su origen a la franquicia 'Egg Drop', ya expandida internacionalmente. Hoy podemos decir que es el perfecto sándwich 'street food' que se viralizó en Seúl por su presentación: el huevo sobresaliendo del pan.

Sus ingredientes son: pan brioche tostado, huevos revueltos mantecosos, salsa cremosa como mayonesa más toppings como bacon, aguacate o jamón.

Si te animas a probarlo solo tendrás que tostar el pan brioche cortado grueso previamente, hacer unos huevos revueltos a fuego lento a los que deberás añadirle dos buenas cucharadas de mantequilla, colocarlos dentro del pan una vez están hechos y coronar el sándwich con bacon crujiente o jamón y trocitos de aguacate.

4. Hong Kong Egg sándwich

Hong Kong Egg Sandwich C7

Llegamos a la versión cantonesa del sándwich de huevo y el más servido en cafeterías típicas y tradicionales de los años 50 (cha chaan teng). Una elaboración que se ha viralizado por su mezcla de simplicidad y nostalgia lo que lo lleva a ser my compartido en redes como el ejemplo perfecto de 'comfort food asiático'.

Sus ingredientes son pan de molde esponjoso, tortilla fina o huevos revueltos con mantequilla y un chorrito de leche condensada.

Para hacer tu propia versión en casa, necesitarás pan de molde blanco, huevos, mantequilla y leche condensada. Empezarás batiendo los huevos con un chorrito de la leche, preparar una tortilla tipo francesa lo más fina que te sea posible y por último, colocarla dentro del pan untado previamente con mantequilla.

5. Indian Masala omelette sándwich

Indian Masala Omelette Sandwich

Este sándwich es la bomba del sabor callejero porque fue precisamente en los puestos callejeros indios donde nació.

Su elaboración consiste en una tortilla mjuy especiada de huevo servida dentro de pan tostado o panecillos y su fama se debe a su explosión de especias y colores lo que le ha llevado a ser muy compartido en vídeos de 'street food'.

Para hacerlo en casa hazte con los panecillos que más te gusten, huevos, cebolla, tomate, cilantro fresco y una buena despensa de especias como chile, cúrcuma y garam masala.

A la hora de montarlo se trata de hacer una tortilla mezclando el huevo con las verduras previamente salteadas y todas las especias al gusto. Se hace la tortilla en una sartén bien caliente y se sirve dentro del pan, previamente tostado con mantequilla.

Todos esto sándwiches de huevo son mucho más que un desayuno o una cena rápida, en poco tiempo se han convertido en un fenómeno global capaz de conquistar paladares más allá de Japón, Corea, Estados Unidos, India o Hong Kong. Ya sea la suavidad del Tamago Sando, la cremosidad del Eggslut, la estética del Egg Drop o la intensidad del Masala Omelette, todas estas recetas tienen algo en común: son irresistibles y muy fáciles de preparar en casa.

Si quieres sorprender en tus desayunos, brunch, meriendas o cenas, atrévete con estos sándwiches de huevo virales que están arrasando en redes sociales y en las cafeterías de medio mundo.