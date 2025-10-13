Un residente canario en 'la corte de la cerveza': Jair García Osorio reconocido en Bruselas como Caballero de la Orden de la Pala Durante el Belgian Beer Weekend de Bruselas recibió uno de los mayores honores del mundo cervecero: el nombramiento como Caballero de la Orden de la Pala, distinción que reconoce la promoción internacional de la cultura cervecera belga

Vanesa Delgado Caballero Las Palmas de Gran Canaria Lunes, 13 de octubre 2025, 23:09 Compartir

Bruselas se llenó de brindis y emoción el pasado 6 de septiembre. En el corazón del Belgian Beer Weekend, el evento más importante del panorama cervecero mundial, Jair García, responsable de la división de cervezas en Premium Drinks, fue distinguido como Caballero de mérito de la Cofradía de la Pala (Chevalerie du Fourquet – Orde van de Roerstok), una institución que premia la excelencia y la pasión por la cerveza en todo el mundo.

Jair García durante su nombramiento C7

Solo 17 personas recibieron esta distinción en la edición de este año: cuatro maestros cerveceros de derecho y trece caballeros de mérito. Entre ellos, Jair García, cuyo trabajo desde Canarias donde reside, ha contribuido a difundir la cultura de la cerveza de calidad y reforzar el prestigio de las referencias belgas en el archipiélago.

Un reconocimiento que une tradición y pasión

La Cofradía de la Pala hunde sus raíces en los antiguos gremios de cerveceros de la Edad Media, guardianes del buen hacer y del arte de elaborar cerveza. Hoy, siglos después, esta orden continúa reconociendo a quienes mantienen viva esa tradición. Ser investido como Caballero no es un título simbólico, sino un compromiso con la autenticidad, la calidad y la difusión cultural de la cerveza.

Jair con el diploma que le otorga su reconocimiento C7

«Este honor pertenece tanto a nuestro equipo como a todos aquellos que, día a día, confían en Premium Drinks y comparten con nosotros la pasión por la cerveza», expresó García tras recibir su medalla en Bruselas. Un mensaje que refleja la filosofía de su trabajo: construir comunidad en torno a la cerveza, más allá de la venta o la distribución.

Canarias, presente en el mapa cervecero mundial

Desde su posición, Jair García ha liderado proyectos que han acercado al consumidor canario a las grandes cervezas del mundo, organizando formaciones, catas y colaboraciones con hosteleros que hoy apuestan por ofrecer una carta cervecera más diversa y de calidad.

Pero, quién le iba a decir a él, cuando aún vivía en Madrid donde trabajaba en la construcción que, aquellos ratos de asueto compartiendo cervezas con sus compañeros se iban a convertir en su pasión y su profesión.

Paladar, amor y pasión le han llevado a recibir el más alto de los reconocimientos que existen a nivel mundial en el universo cervecero y hoy, cuando penas se ha cumplido un mes desde su nombramiento que toma y defiende con muchísima responsabilidad, Jair nos confiesa que es un sueño hecho realidad del que nunca querrá despertarse.

Ampliar Jair con su medalla, en la capital grancanaria C7

El reconocimiento, qué duda cabe, llega también como un impulso para la empresa que representa. Premium Drinks, con sede en Canarias desde 2011, se ha consolidado como distribuidora especializada en el archipiélago en cervezas importadas, vinos y espirituosos.

Bruselas brindó, Canarias también

Que un profesional desde las Islas reciba este honor no solo habla de talento, sino también de territorio. Canarias demuestra una vez más que puede marcar tendencia y elevar la cultura cervecera desde el Atlántico hacia el mundo, porque ni siquiera suma la decena el número de españoles que han recibido tal reconocimiento.

Detalle de la medalla C7

El título de Caballero de la Orden de la Pala en definitiva, ha llegado para reconocerle a Jair su pasión, su constancia y su forma de entender la cerveza y de amar el trabajo que realiza. Para él, la cerveza es mucho más que una bebida: una experiencia que une personas, culturas y geografías alrededor del mundo.

