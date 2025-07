Que nadie se pierda este fin de semana el Burger Fest Las Palmas

Vanesa Delgado Caballero Las Palmas de Gran Canaria Domingo, 6 de julio 2025, 22:42 Compartir

Más de 25 locales, especialistas en hamburguesas, tendrán cabida en la Plaza de Canarias, Parque de Santa Catalina. Un evento que se convertirá en un auténtico paraíso para los amantes de las hamburguesas, como así ha sido en sus dos anteriores ediciones.

Todo un festival gastronómico que reunirá a las mejores hamburgueserías de Canarias y alguna de la península en una celebración cargada de creatividad en la que no faltará música en directo y a donde se podrá acceder de manera gratuita.

Más de 20 propuestas, música, ambiente y competición

Durante tres días, los amantes de las hamburguesas y del 'street food' podrán degustar más de una veintena de propuestas exclusivas elaboradas por food trucks y locales de referencia, entre ellos nombres tan reconocidos como All or Nothing, School Burger, Leo's Burger, Oh! Qué Bueno o Kaleta, entre otros muchos y además la esperada participación de la hamburguesería madrileña Briochef, invitada especial de esta edición.

Señor Miyagui, la propuesta de All or Nothing para este festival C7

La variedad será la gran protagonista, desde hamburguesas clásicas con carne madurada hasta propuestas veganas, sin gluten o inspiradas en sabores internacionales. Y para los más golosos, el festival contará con una zona dulce con postres artesanales y propuestas de repostería creativa.

Concurso a la mejor hamburguesa del festival

Uno de los momentos más esperados será el concurso a la mejor hamburguesa, que se celebrará durante el viernes 11 y sábado 12 de julio. Un jurado especializado compuesto por periodistas gastronómicos, foodies, influencers y profesionales del sector, seleccionarán las tres mejores creaciones del festival. El ganador recibirá un premio de 1.000 euros, mientras que el público también podrá elegir su hamburguesa favorita, con un galardón adicional de 150 euros.

Música en vivo acompañará cada bocado

Cartel del festival en esta edición C7

Burger Fest Las Palmas no solo será sabor, también se configurará como un espacio para el ritmo y el buen ambiente. Cada jornada estará acompañada por un cartel musical con DJs y música en directo. El viernes destacan Tan Fx, Estro, Sanfry y el tributo a Pearl Jam a cargo de Alive. El sábado tomarán el relevo MCR & Eva Olvido, Tana Sandoval, Fano y el dúo electrónico Serial Killerz. El domingo cerrará el festival con Beat Creator y una nueva sesión de Fano.

Un evento al aire libre para toda la familia

A partir de las 14:00 horas y hasta que el día termine, tanto el viernes como el sábado, y de 14:00 a 22:00 h durante el domingo, el Burger Fest Las Palmas 2025 se presenta como una experiencia para todos los públicos. En pleno centro de la ciudad, al aire libre y con una oferta pensada tanto para carnívoros como para vegetarianos, un evento ya consolidado como uno de los festivales gastronómicos con más seguidores de Canarias.