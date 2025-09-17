Orígenes, la consolidación de Gran Canaria como referente gastronómico

Vanesa Delgado Caballero Las Palmas de Gran Canaria Miércoles, 17 de septiembre 2025, 14:45 Compartir

Desde aquellos comienzos hace ya ocho ediciones, tal y como hoy recordaba la consejera, Minerva Alonso, donde el presupuesto era mucho más limitado, este encuentro no ha dejado de crecer y de multiplicar la acertada apuesta del Cabildo de Gran Canaria por el producto de Gran Canaria y todo su potencial.

Octava edición de un congreso pensado y organizado solo para profesionales donde, como el mismo cartel indica, toca recuperar, proteger y transformar la gastronomía y el producto de Gran Canaria como seña de identidad inequívoca de todo un territorio y de todo lo que es capaz de mostrar y hacer sentir al mundo.

La consejera de Desarrollo Económico, Industria, Comercio y Artesanía, Minerva Alonso durante la presentación de Orígenes 2025

Un congreso que ha sabido transitar hacia el camino de una espléndida madurez, tal y como se demuestra con cada una de las ponencias que tomarán forma durante dos días consecutivos, 29 y 30 de septiembre, en la Finca Los Olivos en el municipio de Telde.

Municipio, por otro lado, donde durante ambas jornadas se colocará en el mapa gastronómico mundial y será el anfitrión perfecto de nombres propios de la gastronomía de Gran Canaria, así como de la isla de Tenerife como invitada de excepción en esta octava edición dejando constancia de todo el potencial que encierra el archipiélago canario con la ponencia de Richard Díaz (Sorondongo, Gran Canaria) junto a Víctor Suárez (Haydee, Tenerife) desde 'La fuerza del origen: dos miradas a la cocina canaria desde el recuerdo y el territorio'.

Otras, como la de Toño Pérez (Atrio, Cáceres) vendrán a demostrarle al público profesional grancanario como un entorno y su patrimonio pueden ser fuentes constantes de inspiración gastronómica o la más esperada, como así destacó Gabella, la ponencia 'La vida entre viñedos' del viticultor Raúl Pérez (El Bierzo) demostrando con este congreso que Gran Canaria también es sede del mejor talento nacional e incluso internacional con figuras como Randy Siles (Autóktono, Costa Rica) donde se dejará de manifiesto la complicidad que comparte este país con un territorio como Gran Canaria con su ponencia 'En busca de la de la autenticidad gastronómica'.

Juan Manuel Gabella director insular de Industria y Comercio del Cabildo de Gran Canaria durante la presentación del VIII Orígenes Gran Canaria

Pero el cartel no se conforma con estas ya destacadas ponencias, sala, producto o innovación también encontrarán durante estas dos intensas jornadas con el micrófono más idóneo donde dar a conocer las extraordinarias singularidades de Gran Canaria desde Orígenes, un congreso que ya se posiciona entre los más destacados de toda España.

Las escuelas toman su protagonismo

VIII Orígenes Gran Canaria

Tal y como destacó la consejera, Minerva Alonso, el congreso reservará el aforo más especial para dar recepción a todas y cada una de las escuelas de hostelería, tanto de ámbito público como privado de Gran Canaria, así como Hecansa Tenerife esperando con ello que los jóvenes talentos que se están desarrollando en estas escuelas, encuentren la motivación y la inspiración que hoy por hoy, Gran Canaria es capaz de ofrecer, posicionada ya como referente gastronómico de primer orden.

El extraordinario resultado de la sinergia

Orígenes 2025

La presentación no podía culminar sin trasladare a los medios en esta VIII edición de Orígenes, que el congreso no habría evolucionado sin la firme apuesta desde el Cabildo de Gran Canaria y la estrecha colaboración de sus consejerías, así como del vehículo idóneo de la Cámara de Comercio de Gran Canaria, ambos con las manos tendidas para transitar este camino junto a diferentes empresas del sector privado, como el caso de los organizadores de Orígenes, Gastronomic Projects y de otras empresas que han apostado y colaborado para que hoy, en este congreso suene fuerte y alto, el acento, el producto y el talento gastronómico de la isla de Gran Canaria y desde ahí, su eco, al resto del mundo.

Otra de las sorpresas que se reservaron para la presentación del que promete ser un delicioso congreso, fue el nombre de su presentadora: la periodista gastronómica, Verónica Zumalacárregui, un altavoz a la altura de lo que será, sin duda alguna, un encuentro único y excepcional.