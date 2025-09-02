Los jueves saben a CC La Minilla Acierto pleno con aplausos en pie para la propuesta de este, cada vez más coqueto centro comercial, donde, desde el pasado mes de julio sus locales brindan con un creativo y delicioso 'pintxo' y caña o copa de vino por 3 euros

Vanesa Delgado Caballero Las Palmas de Gran Canaria Martes, 2 de septiembre 2025, 22:29

Si te ha tocado disfrutar del verano capitalino que, dicho sea de paso, también tiene sus encantos, seguro que ya habrás recalado por la renovada plaza de este centro comercial en La Minilla donde se concentran locales gastronómicos que no pasan desapercibidos.

Un espacio donde la sintonía de sus habituales se fusiona con el público curioso que ha llegado para quedarse. Comenzando por La Patineta, nuestra favorita de la que les hemos contado su despliegue de maravillas como su ensaladilla, sus cortes de carne, su tarta de queso o de pistachos y la atención de su personal que siempre te hace sentir como un bebé en brazos. Segunda parada obligatoria: Scooters, ese local que solo sabe dar alegrías y donde son capaces de acoger a todo tipo de público desde siempre y pasando por el clásicoPorto Meridiano, donde la cocina italiana convive sin conflicto con propuestas populares.

Locales gastro en el CC La Minilla

Desde ahí, damos el salto hasta Descórchame, un rincón muy gourmet donde pasar la mañana o la tarde, rodeado de buen servicio y buenas referencias, o la impresionante sala de Selvático que ha llegado para darle el punto más exótico a la plaza, sin que falte Mikónica y su miscelánea de desayunos o tardeos en un ambiente inmejorable.

Locales del CC La Minilla

Todos y cada uno han aportado creatividad y muchas ganas, concentrando cada jueves, entre las 18:00 y las 20:00 horas el nuevo punto de encuentro capitalino, con banda sonora de música en directo. Y, una advertencia, las fotos no corresponden a lo que se pueden encontrar, de hecho, cada jueves varían en su repertorio de bocados

Cada local guardando su esencia, versionando su propio 'pintxo' que acompañan de caña o copa de vino, según gustos, y a dejarse llevar porque, el tardeo tiene nuevo sinónimo: la plaza del Centro Comercial La Minilla.

Sabor, buena música en directo y buen ambiente de una propuesta que, según parece, ha nacido para quedarse y donde encontrarás público de lo más transversal buscando lo mismo: pasar el rato con buen sabor y a buenos sorbos y en buena sintonía.

Una cita que ya se marca en agendas como ineludible cada jueves, que todo el que la ha probado repite y espera con los brazos abiertos a que se siga sumando público porque, el verano parece que ha terminado, pero, las ganas de pasarlo bien continúan.