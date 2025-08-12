Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Frutas y verduras de agosto C7
Despensa de temporada

Frutas y verduras de agosto: 20 joyas de temporada y todos sus beneficios

El verano es el momento perfecto para llenar la mesa de color y sabor con lo mejor del campo | Descubre las frutas y verduras que están en su punto óptimo en agosto y todo lo que pueden hacer por tu salud

Vanesa Delgado Caballero

Vanesa Delgado Caballero

Las Palmas de Gran Canaria

Lunes, 11 de agosto 2025, 23:02

Agosto es sinónimo de abundancia, color y sabor. Además, el clima cálido de nuestras islas y la larga exposición solar permiten que frutas y verduras alcancen su maduración ideal, concentrando sabor, aroma y nutrientes. Apostar por el producto de temporada no solo nos garantiza mejor calidad y precio, sino que también respalda a la agricultura local y fomenta una alimentación más sostenible.

En este mes, el campo canario nos regala auténticas joyas vegetales. Te presentamos las 10 frutas y 10 verduras más destacadas de agosto y te contamos cuales son los beneficios que nos aportan su consumo

Frutas de temporada en agosto en las Islas Canarias

1. Sandía

Hidratante y refrescante, con más del 90 % de agua, es ideal para combatir el calor. Rica en licopeno y vitamina C, protege la piel y la salud cardiovascular.

Sandía C7

2. Melón

Su dulzura natural y contenido en potasio lo convierten en aliado contra calambres y retención de líquidos. También es antioxidante y muy digestivo.

Melón
Melón C7

3. Mango

Lleno de betacarotenos, vitamina C y fibra, mejora la visión, refuerza las defensas y favorece la digestión. En Canarias, su temporada alcanza el clímax en agosto.

Mango
Mango C7

4. Plátano

Fuente natural de potasio, magnesio y vitamina B6. Aporta energía rápida y ayuda a regular la presión arterial.

Plátanos
Plátanos C7

5. Pera

Suavemente dulce, rica en agua y fibra soluble, favorece la digestión, ayuda a depurar y es apta para diabéticos por su bajo índice glucémico.

Peras C7

6. Uva

Antioxidante gracias a los polifenoles y el resveratrol. Cuida el corazón, mejora la circulación y protege contra el envejecimiento celular.

Uvas C7

7. Higo

Rico en fibra, calcio, magnesio y antioxidantes. Es excelente para regular el tránsito intestinal y fortalecer huesos y músculos.

Higos
Higos C7

8. Ciruela

Su efecto laxante natural y su contenido en vitamina C la convierten en una fruta clave para la salud digestiva y la inmunidad.

Ciruelas
Ciruelas C7

9. Nectarina

Fuente de vitamina A, potasio y antioxidantes. Ayuda a mantener una piel saludable y refuerza el sistema inmune.

Nectarinas C7

10. Papaya

Con papaína, una enzima digestiva, es perfecta para mejorar la digestión. Aporta vitamina C y betacarotenos que protegen la piel y la vista.

Papaya C7

Verduras de temporada en agosto en las Islas Canarias

1. Berenjena

Baja en calorías y rica en antocianinas, ayuda a controlar el colesterol y protege el sistema cardiovascular.

Berenjenas
Berenjenas C7

2. Calabacín

Hidratante, versátil y ligero, con vitaminas A y C y minerales como potasio y magnesio. Bueno para la piel y la digestión.

Calabacín C7

3. Habichuela o judía verde

Con fibra, ácido fólico y minerales, fortalece el sistema inmune y ayuda a mantener una buena salud digestiva.

Habichuelas C7

4. Tomate

Rico en licopeno, vitamina C y potasio, es un potente antioxidante que protege el corazón y la piel.

Tomates
Tomates C7

5. Pimiento verde

Altísimo contenido en vitamina C, además de antioxidantes que fortalecen defensas y favorecen la absorción de hierro.

Pimiento verde
Pimiento verde C7

6. Zanahoria

Su betacaroteno se transforma en vitamina A, esencial para la vista, la piel y el sistema inmunitario.

Zanahorias C7

7. Pepino

Más del 90 % de agua, hidratante y depurativo. Bajo en calorías y rico en minerales como el potasio.

Pepino C7

8. Lechuga

Ligera, refrescante, rica en vitaminas A y K. Aporta fibra y favorece la digestión.

Lechugas
Lechugas C7

9. Remolacha

Fuente de hierro, ácido fólico y antioxidantes como la betalaína, que mejora la circulación y combate la fatiga.

Remolacha
Remolacha C7

10. Papa

Energética y saciante, con potasio, vitamina C y B6. Versátil y fundamental en nuestra cocina canaria.

Papas C7

Todo un festín de colores, aromas y sabores. Frutas como el mango, la sandía o el higo se combinan con verduras como el tomate o la berenjena para ofrecernos una dieta rica, variada y saludable. Consumir estos productos en su temporada no solo maximiza sus beneficios nutricionales, sino que también apoya la economía circular y el respeto por el medioambiente.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Detienen a 10 personas en una operación antidroga en Gran Canaria
  2. 2 Dos vecinas de Telde fallecen en un accidente de tráfico en León mientras estaban de vacaciones
  3. 3 Hallado muerto el vigilante del CEIP Poeta Francisco Tarajano, en Telde
  4. 4 Un conductor en estado de ebriedad destroza su vehículo al chocar contra un taxi
  5. 5 Hay startups sanitarias en Canarias y buscan talentos: «Hacen falta ingenieros, químicos, biotecnólogos...»
  6. 6 El calor intenso y la calima se quedan anclados sobre las islas
  7. 7 Muere el árbitro canario Pedro Hernández, olímpico en Los Ángeles 1984
  8. 8 Detenido por hurtar en una tienda de Triana a pesar de tener prohibido acudir a la zona
  9. 9 Milos Lukovic llegará cedido a la UD Las Palmas: es el elegido para el gol
  10. 10 Cinco años de cárcel para un extrabajador de Banesto que estafó al banco 31.615 euros

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Comentar es una ventaja exclusiva para registrados

¿Ya eres registrado?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

canarias7 Frutas y verduras de agosto: 20 joyas de temporada y todos sus beneficios

Frutas y verduras de agosto: 20 joyas de temporada y todos sus beneficios