Frutas y verduras de agosto: 20 joyas de temporada y todos sus beneficios
El verano es el momento perfecto para llenar la mesa de color y sabor con lo mejor del campo | Descubre las frutas y verduras que están en su punto óptimo en agosto y todo lo que pueden hacer por tu salud
Las Palmas de Gran Canaria
Lunes, 11 de agosto 2025, 23:02
Agosto es sinónimo de abundancia, color y sabor. Además, el clima cálido de nuestras islas y la larga exposición solar permiten que frutas y verduras alcancen su maduración ideal, concentrando sabor, aroma y nutrientes. Apostar por el producto de temporada no solo nos garantiza mejor calidad y precio, sino que también respalda a la agricultura local y fomenta una alimentación más sostenible.
En este mes, el campo canario nos regala auténticas joyas vegetales. Te presentamos las 10 frutas y 10 verduras más destacadas de agosto y te contamos cuales son los beneficios que nos aportan su consumo
Frutas de temporada en agosto en las Islas Canarias
1. Sandía
Hidratante y refrescante, con más del 90 % de agua, es ideal para combatir el calor. Rica en licopeno y vitamina C, protege la piel y la salud cardiovascular.
2. Melón
Su dulzura natural y contenido en potasio lo convierten en aliado contra calambres y retención de líquidos. También es antioxidante y muy digestivo.
3. Mango
Lleno de betacarotenos, vitamina C y fibra, mejora la visión, refuerza las defensas y favorece la digestión. En Canarias, su temporada alcanza el clímax en agosto.
4. Plátano
Fuente natural de potasio, magnesio y vitamina B6. Aporta energía rápida y ayuda a regular la presión arterial.
5. Pera
Suavemente dulce, rica en agua y fibra soluble, favorece la digestión, ayuda a depurar y es apta para diabéticos por su bajo índice glucémico.
6. Uva
Antioxidante gracias a los polifenoles y el resveratrol. Cuida el corazón, mejora la circulación y protege contra el envejecimiento celular.
7. Higo
Rico en fibra, calcio, magnesio y antioxidantes. Es excelente para regular el tránsito intestinal y fortalecer huesos y músculos.
8. Ciruela
Su efecto laxante natural y su contenido en vitamina C la convierten en una fruta clave para la salud digestiva y la inmunidad.
9. Nectarina
Fuente de vitamina A, potasio y antioxidantes. Ayuda a mantener una piel saludable y refuerza el sistema inmune.
10. Papaya
Con papaína, una enzima digestiva, es perfecta para mejorar la digestión. Aporta vitamina C y betacarotenos que protegen la piel y la vista.
Verduras de temporada en agosto en las Islas Canarias
1. Berenjena
Baja en calorías y rica en antocianinas, ayuda a controlar el colesterol y protege el sistema cardiovascular.
2. Calabacín
Hidratante, versátil y ligero, con vitaminas A y C y minerales como potasio y magnesio. Bueno para la piel y la digestión.
3. Habichuela o judía verde
Con fibra, ácido fólico y minerales, fortalece el sistema inmune y ayuda a mantener una buena salud digestiva.
4. Tomate
Rico en licopeno, vitamina C y potasio, es un potente antioxidante que protege el corazón y la piel.
5. Pimiento verde
Altísimo contenido en vitamina C, además de antioxidantes que fortalecen defensas y favorecen la absorción de hierro.
6. Zanahoria
Su betacaroteno se transforma en vitamina A, esencial para la vista, la piel y el sistema inmunitario.
7. Pepino
Más del 90 % de agua, hidratante y depurativo. Bajo en calorías y rico en minerales como el potasio.
8. Lechuga
Ligera, refrescante, rica en vitaminas A y K. Aporta fibra y favorece la digestión.
9. Remolacha
Fuente de hierro, ácido fólico y antioxidantes como la betalaína, que mejora la circulación y combate la fatiga.
10. Papa
Energética y saciante, con potasio, vitamina C y B6. Versátil y fundamental en nuestra cocina canaria.
Todo un festín de colores, aromas y sabores. Frutas como el mango, la sandía o el higo se combinan con verduras como el tomate o la berenjena para ofrecernos una dieta rica, variada y saludable. Consumir estos productos en su temporada no solo maximiza sus beneficios nutricionales, sino que también apoya la economía circular y el respeto por el medioambiente.
