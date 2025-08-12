Frutas y verduras de agosto: 20 joyas de temporada y todos sus beneficios

Vanesa Delgado Caballero Las Palmas de Gran Canaria Lunes, 11 de agosto 2025, 23:02 Compartir

Agosto es sinónimo de abundancia, color y sabor. Además, el clima cálido de nuestras islas y la larga exposición solar permiten que frutas y verduras alcancen su maduración ideal, concentrando sabor, aroma y nutrientes. Apostar por el producto de temporada no solo nos garantiza mejor calidad y precio, sino que también respalda a la agricultura local y fomenta una alimentación más sostenible.

En este mes, el campo canario nos regala auténticas joyas vegetales. Te presentamos las 10 frutas y 10 verduras más destacadas de agosto y te contamos cuales son los beneficios que nos aportan su consumo

Frutas de temporada en agosto en las Islas Canarias

1. Sandía

Hidratante y refrescante, con más del 90 % de agua, es ideal para combatir el calor. Rica en licopeno y vitamina C, protege la piel y la salud cardiovascular.

Ampliar Sandía C7

2. Melón

Su dulzura natural y contenido en potasio lo convierten en aliado contra calambres y retención de líquidos. También es antioxidante y muy digestivo.

Melón C7

3. Mango

Lleno de betacarotenos, vitamina C y fibra, mejora la visión, refuerza las defensas y favorece la digestión. En Canarias, su temporada alcanza el clímax en agosto.

Mango C7

4. Plátano

Fuente natural de potasio, magnesio y vitamina B6. Aporta energía rápida y ayuda a regular la presión arterial.

Plátanos C7

5. Pera

Suavemente dulce, rica en agua y fibra soluble, favorece la digestión, ayuda a depurar y es apta para diabéticos por su bajo índice glucémico.

Ampliar Peras C7

6. Uva

Antioxidante gracias a los polifenoles y el resveratrol. Cuida el corazón, mejora la circulación y protege contra el envejecimiento celular.

Ampliar Uvas C7

7. Higo

Rico en fibra, calcio, magnesio y antioxidantes. Es excelente para regular el tránsito intestinal y fortalecer huesos y músculos.

Higos C7

8. Ciruela

Su efecto laxante natural y su contenido en vitamina C la convierten en una fruta clave para la salud digestiva y la inmunidad.

Ciruelas C7

9. Nectarina

Fuente de vitamina A, potasio y antioxidantes. Ayuda a mantener una piel saludable y refuerza el sistema inmune.

Ampliar Nectarinas C7

10. Papaya

Con papaína, una enzima digestiva, es perfecta para mejorar la digestión. Aporta vitamina C y betacarotenos que protegen la piel y la vista.

Ampliar Papaya C7

Verduras de temporada en agosto en las Islas Canarias

1. Berenjena

Baja en calorías y rica en antocianinas, ayuda a controlar el colesterol y protege el sistema cardiovascular.

Berenjenas C7

2. Calabacín

Hidratante, versátil y ligero, con vitaminas A y C y minerales como potasio y magnesio. Bueno para la piel y la digestión.

Ampliar Calabacín C7

3. Habichuela o judía verde

Con fibra, ácido fólico y minerales, fortalece el sistema inmune y ayuda a mantener una buena salud digestiva.

Ampliar Habichuelas C7

4. Tomate

Rico en licopeno, vitamina C y potasio, es un potente antioxidante que protege el corazón y la piel.

Tomates C7

5. Pimiento verde

Altísimo contenido en vitamina C, además de antioxidantes que fortalecen defensas y favorecen la absorción de hierro.

Pimiento verde C7

6. Zanahoria

Su betacaroteno se transforma en vitamina A, esencial para la vista, la piel y el sistema inmunitario.

Ampliar Zanahorias C7

7. Pepino

Más del 90 % de agua, hidratante y depurativo. Bajo en calorías y rico en minerales como el potasio.

Ampliar Pepino C7

8. Lechuga

Ligera, refrescante, rica en vitaminas A y K. Aporta fibra y favorece la digestión.

Lechugas C7

9. Remolacha

Fuente de hierro, ácido fólico y antioxidantes como la betalaína, que mejora la circulación y combate la fatiga.

Remolacha C7

10. Papa

Energética y saciante, con potasio, vitamina C y B6. Versátil y fundamental en nuestra cocina canaria.

Ampliar Papas C7

Todo un festín de colores, aromas y sabores. Frutas como el mango, la sandía o el higo se combinan con verduras como el tomate o la berenjena para ofrecernos una dieta rica, variada y saludable. Consumir estos productos en su temporada no solo maximiza sus beneficios nutricionales, sino que también apoya la economía circular y el respeto por el medioambiente.

Temas

salud

Canarias

Campo

Beneficios