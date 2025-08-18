La Dolce Vita: la esencia de Italia en las Islas Canarias de la mano del chef Niki Pavanelli Tradición, creatividad y sabor en un viaje culinario por el corazón de Italia. Alta cocina italiana para todos los paladares

CANARIAS7 Las Palmas de Gran Canaria Lunes, 18 de agosto 2025, 11:02 Comenta Compartir

En el corazón de las Islas Canarias, donde el mar abraza al visitante y el sol acaricia cada rincón, nace una experiencia culinaria que trasciende la mesa. Se trata de La Dolce Vita, el restaurante insignia de Barceló Hotel Group que ha convertido el arte de la gastronomía italiana en una celebración de los sentidos.

Con presencia en Tenerife, Lanzarote y Fuerteventura, La Dolce Vita no es solo una apuesta por la cocina italiana: es una declaración de amor a los sabores auténticos, a las recetas con alma y al placer de compartir momentos inolvidables. Esta experiencia está abierta a todos los públicos.

En La Dolce Vita, la alta cocina italiana se ofrece a un precio accesible, sin renunciar a la calidad ni al cuidado en cada detalle. Porque saborear lo excepcional no debería ser un lujo reservado a unos pocos, sino un placer al alcance de todos los públicos.

Detrás de esta visión se encuentra el talento del chef Niki Pavanelli, poseedor de una estrella Michelin y reconocido por su capacidad para transformar los ingredientes más sencillos en experiencias memorables. «Cuando Barceló me propuso dar vida a La Dolce Vita, lo tuve claro: quería llevar la auténtica esencia italiana a cada plato, respetando el producto, la técnica… y, sobre todo, la emoción», explica el chef.

Ampliar Diferentes platos de pasta que puedes encontrar en el menú de la «Dolce Vita». Restaurante «La Dolce Vita»

Pavanelli ha diseñado un menú que rinde homenaje a la tradición italiana, combinándola con sutiles toques de vanguardia. Cada plato es un viaje: desde un clásico risotto que evoca los sabores del norte de Italia, hasta una pasta fresca con ingredientes locales reinterpretados con maestría.

La propuesta gastronómica se completa con una cuidada selección de vinos y una atmósfera que combina elegancia mediterránea con calidez insular.

El resultado es una experiencia sensorial completa. En La Dolce Vita, la tradición se encuentra con la creatividad, la sencillez se convierte en elegancia y cada bocado cuenta una historia.

Ya sea en la isla de Fuerteventura, en la animada marina de Puerto Castillo, o en los paisajes volcánicos de Tenerife o Lanzarote, La Dolce Vita invita a saborear la vida con calma, intensidad y emoción.

Ampliar Zona de barra del restaurante. Restaurante «La Dolce Vita»